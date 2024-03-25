Amber совместим с Postgres Pro

Компания «Эмбер», разработчик систем и приложений на базе собственной платформы Amber, сообщает об успешном тестировании на совместимость платформы Amber и СУБД Postgres Pro, разработанной российским разработчиком Postgres Professional. Об этом CNews сообщили представители «Эмбер».

«Эмбер» продолжает следовать политике импортозамещения и расширять линейку поддерживаемых платформой Amber BPM отечественных СУБД. Postgres Pro является наиболее популярной для импортозамещения зарубежных решений СУБД в России. Среди ее заказчиков – крупные государственные и коммерческие организации, включая объекты критической инфраструктуры, требующие высоких стандартов обеспечения безопасности информации.

Генеральный директор «Эмбер» Александр Ивлев: «По результатам тестирования, совместная работа Amber BPM и СУБД Postgres Pro осуществляется корректно и без каких-либо ограничений по функциональным возможностям. После перехода на Postgres Pro результаты нагрузочных тестов наглядно демонстрируют, что производительность Amber выросла кратно по сравнению с MS SQL. Результат тестирования отражен в двустороннем сертификате. Платформа Amber функционирует на СУБД PostgreSQL с 2022 г., миграция на эту систему и обновление наших продуктов на ее основе позволяет нам предлагать заказчикам более выгодную итоговую стоимость проектов. Сотрудничество с компанией Postgres Professional является для нас важным шагом в продвижении программных продуктов на платформе Amber с учетом требований заказчиков и рынка».

СУБД PostgreSQL используется в бизнесе более 20 лет и сейчас развивается. Ее разработкой занимается команда, которая решает задачи любой сложности: от внедрения нового функционала и обеспечения безопасности до оказания необходимой технической поддержки. Специалисты компании уделяют большое внимание качеству и безопасности продукта, программный код систематически подвергается статическому и динамическому анализу, проходит тщательное функциональное тестирование. Postgres Pro имеет сертификат ФСТЭК по четвертому уровню доверия. Список решений, совместимых с СУБД Postgres Pro, постоянно обновляется и дополняется.

Подтвержденная совместимость платформы Amber и СУБД Postgres Pro позволит многим компаниям повысить качественный уровень и надежность ИТ-инфраструктуры, сократить время на внедрение и техническое сопровождение.

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«Эмбер» - компания, специализирующаяся на разработке автоматизированных решений. Основные направления деятельности: автоматизация бизнес-процессов, создание систем и приложений на платформе Amber; интеграционные решения; ИТ-консалтинг и техническая поддержка; поставка готовых решений на платформе Amber: Amber CRM, Amber BPM, Amber Service Desk, Amber DocFlow, Amber HRMS, Amber Staff, Amber Retail Staff, Amber База Знаний, Amber Bonus Management, Amber ЦОН и адаптация их под особенности заказчиков.

Платформа Amber включена в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России с 2017 г. Компания «Эмбер» входит в Ассоциацию российских разработчиков АРПП. Команду компании составляют разработчики, архитекторы, программисты, аналитики.

Postgres Professional - российский разработчик системы управления базами данных Postgres Pro на основе PostgreSQL. СУБД Postgres Pro входит в Единый реестр российского программного обеспечения и выпускается в четырех вариантах: Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise, а также их сертифицированные ФСТЭК версии.