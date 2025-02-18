Hawk House Integration Хок Хаус Интегрэйшн Эмбер Amber
«ЭМБЕР» - компания, специализирующаяся на разработке автоматизированных решений, помогающих бизнесу увеличивать свою эффективность. Основные направления деятельности:
- Автоматизация бизнес-процессов, создание систем и приложений на платформе AMBER
- Интеграционные решения
- ИТ-консалтинг и техническая поддержка
- Поставка готовых решений на платформе AMBER: AMBER CRM, AMBER BPM, AMBER Service Desk, AMBER DocFlow, AMBER HRMS, AMBER Staff, AMBER Retail Staff, AMBER База Знаний, AMBER Bonus Management, AMBER ЦОН и адаптация их под особенности заказчиков.
- Платформа AMBER включена в Единый реестр российского программного обеспечения Минкомсвязи РФ с 2017 года. Компания «ЭМБЕР» входит в Ассоциацию российских разработчиков АРПП.
Hawk House Integration и организации, системы, технологии, персоны:
|Ивлев Александр 21 12
|Малявина Татьяна 4 3
|Ульянов Николай 112 1
|Шадаев Максут 1015 1
|Александров Александр 70 1
|Осипов Фаддей 7 1
|Нерадовский Константин 18 1
|Дубровская Анна 20 1
|Семенов Александр 146 1
|Инюшкин Роман 4 1
|Булгаков Кирилл 104 1
|Натрусов Артем 284 1
|Сотин Денис 205 1
|Ульянычев Матвей 36 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Бурилов Андрей 105 1
|Алешкин Сергей 65 1
|Стоянов Алексей 41 1
|Тарасов Максим 12 1
|Рустамов Рустам 416 1
|Шингарев Павел 16 1
|Осипов Александр 87 1
|Леонов Алексей 79 1
|Гузовский Денис 68 1
|Митюков Андрей 7 1
|Добровинский Александр 35 1
|Климов Андрей 72 1
|Сивцев Илья 140 1
|Евдокимов Игорь 50 1
|Спирин Антон 61 1
|Бондарик Александр 7 1
|Гаврилов Евгений 43 1
|Карпов Роман 62 1
|Тульчинский Станислав 57 1
|Маркова Светлана 32 1
|Тятюшев Максим 99 1
|Бирюков Артем 10 1
|Долгов Александр 33 1
|Овчинников Андрей 5 1
|Сергеева Наталья 39 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 2
|Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
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