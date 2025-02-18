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Hawk House Integration Хок Хаус Интегрэйшн Эмбер Amber

Hawk House Integration - Хок Хаус Интегрэйшн - Эмбер - Amber

«ЭМБЕР» - компания, специализирующаяся на разработке автоматизированных решений, помогающих бизнесу увеличивать свою эффективность. Основные направления деятельности:


18.02.2025 «Эмбер» и «Техконсур» заключили партнерское соглашение 1
11.12.2024 Система подбора пилотов и инженеров для авиакомпаний на базе Amber Staff 1
25.03.2024 Amber совместим с Postgres Pro 2
28.02.2024 Вендор Low-код платформы Amber расширяет географию присутствия 2
29.12.2023 Компания «Эмбер» налаживает экспорт российского ПО в Египет 1
21.12.2023 «Эмбер» и группа «Борлас» подписали соглашение о партнерстве 2
18.12.2023 Amber выпустила новую версию платформы для Linux 1
13.12.2023 «Эмбер» и «Техноинтеллект» стали партнерами 1
06.12.2023 «Эмбер» и «Айти. Бизнес решения» подписали партнерское соглашение 1
19.09.2023 «Эмбер» и «Корус консалтинг» начали совместный проект по внедрению Amber CRM в «Венитекс» 1
10.07.2023 Компания «Эмбер» разработала омниканальный онлайн-центр обработки обращений клиентов для Энергосбытовой компании «Восток» 2
07.07.2023 Как выбрать и использовать low-code инструменты 1
29.06.2023 CNews FORUM Кейсы: снижение текущей эффективности компании названо главным опасением при переходе на отечественный софт 2
24.04.2023 «Эмбер» и Сапран запустили новое решение Amber Bonus Management для автоматизации расчета премий 1
21.12.2022 «Эмбер» перевела платформу AMBER с MS SQL на СУБД PostgreSQL 2
17.10.2022 «Эмбер» и «Сапран» заключили партнерское соглашение 1
15.08.2022 «Эмбер» и Masterdata стали партнерами 1
11.04.2022 Как меняется BPM: от «замены экселя» до управления неструктурированными процессами 1
14.02.2020 «Энергосбыт плюс» внедрил «Базу знаний» на платформе Amber 2
17.05.2018 Hawk House Integration представила новый релиз Amber CRM 3.6 1
23.11.2017 «Хок Хаус Интегрэйшн» представила систему электронного документооборота Amber DocFlow 2
19.07.2017 Amber CRM интегрирована с телефонией UIS 2
14.06.2017 Новый релиз Amber CRM поддерживает интеграцию с любой телефонией 1
09.06.2017 Hawk House Integration представила приложение для автоматизации и повышения продаж 1
12.04.2017 «Хок Хаус Интегрэйшн» представила модуль Amber BPM для автоматизации бизнес-процессов 2
22.03.2017 Платформа Amber включена в Единый реестр российского ПО 1
10.02.2017 Система Amber CRM интегрирована с городским информационным сервисом 2ГИС 3
19.12.2016 Hawk House Integration представила новый релиз Amber CRM 2
05.12.2016 «Хок Хаус Интегрэйшн» начал интеграцию Amber CRM с телефонией UIS 1
12.10.2016 «Хок Хаус Интегрэйшн» представила SaaS-версию Amber CRM 1
25.08.2016 Платформа Amber интегрирована с сервисом доставки сообщений UniSender 1
19.07.2016 «Хок Хаус Интегрэйшн» выпустила новый продукт для автоматизации работы ИТ-сервисных служб 2
28.04.2016 «Хок Хаус Интегрэйшн» обновил платформу Amber до версии 1.1 4
28.03.2016 «Хок Хаус Интегрэйшн» вывела на рынок новое решение для оптимизации бизнеса 3

Публикаций - 34, упоминаний - 53

Hawk House Integration и организации, системы, технологии, персоны:

8262 3
UIS - Unique Intelligent Services - CoMagic - Новосистем 17 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 293 2
UniSender Software 17 2
Saprun - Сапран групп 51 2
Корус Консалтинг ГК 1223 2
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 1
1С-Битрикс - Bitrix 581 1
ПитерСофт 15 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 128 1
Comindware - Колловэар 156 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Directum - Директум 1099 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 222 1
ИнфраМенеджер 12 1
K2 - К2РУ - SourceCode 86 1
Masterdata - Мастердата 24 1
Zendesk 36 1
Telegram Group 2019 1
SAP SE 5282 1
UIPath 101 1
TrueConf - ТруКонф 398 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3950 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1917 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 73 1
Монолит-Инфо 121 1
Ред Софт - Red Soft 720 1
Adobe Figma 41 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
АйТи 1372 1
Microsoft Corporation 24666 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 508 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 82 1
Softline - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 42 1
АТОЛЛис - ТехноИнтеллект 6 1
Softline - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 26 1
СМУ-6 - Строительно-монтажное управление 2 2
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 51 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Альфа-Банк 1778 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 47 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 454 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1639 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 353 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 83 1
Силовые машины 111 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 1
Восток - Энергосбытовая компания - Тюменьэнергосбыт 6 1
Слетать.ру - ОЦБ - Объединенный центр бронирования 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4152 2
Федеральное казначейство России 1783 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 35 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 126 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30923 21
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6829 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10269 10
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4031 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10149 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 8
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1201 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 8
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11432 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24246 5
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Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 883 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7451 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7133 2
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5088 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3556 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4713 2
Hawk House - Amber CRM 21 19
Hawk House - Amber BPM - Low-code платформа для автоматизации бизнеса 15 12
Hawk House - Amber Service Desk 10 10
Hawk House - Amber HRMS 7 7
Hawk House - Amber DocFlow 7 7
Hawk House - Amber Bonus Management 6 6
Hawk House - Amber Staff 7 6
Hawk House - Amber Retail Staff 5 5
Hawk House - Amber ЦОН - Центр обслуживания населения 5 5
Hawk House - Amber База Знаний 5 5
Google Android 14055 3
Apple iOS 7840 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1271 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 704 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 2
Google Play - Google Store - Android Market 3303 1
Asterisk 78 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 816 1
Телефонные Системы IP ATC Oktell 35 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 70 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 481 1
Terrasoft Creatio 96 1
Microsoft Office 3749 1
Statista 230 1
Salesforce Service Cloud 7 1
FlexSoft - FXL Платформа 56 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 633 1
Microsoft Dynamics 1177 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 190 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Google TensorFlow 88 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 22 1
Microsoft BizTalk Server 106 1
Oracle Java - язык программирования 3093 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 1
Python PyTorch 46 1
Rakuten Viber 627 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 189 1
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 35 1
Ивлев Александр 21 12
Малявина Татьяна 4 3
Ульянов Николай 112 1
Шадаев Максут 1015 1
Александров Александр 70 1
Осипов Фаддей 7 1
Нерадовский Константин 18 1
Дубровская Анна 20 1
Семенов Александр 146 1
Инюшкин Роман 4 1
Булгаков Кирилл 104 1
Натрусов Артем 284 1
Сотин Денис 205 1
Ульянычев Матвей 36 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Бурилов Андрей 105 1
Алешкин Сергей 65 1
Стоянов Алексей 41 1
Тарасов Максим 12 1
Рустамов Рустам 416 1
Шингарев Павел 16 1
Осипов Александр 87 1
Леонов Алексей 79 1
Гузовский Денис 68 1
Митюков Андрей 7 1
Добровинский Александр 35 1
Климов Андрей 72 1
Сивцев Илья 140 1
Евдокимов Игорь 50 1
Спирин Антон 61 1
Бондарик Александр 7 1
Гаврилов Евгений 43 1
Карпов Роман 62 1
Тульчинский Станислав 57 1
Маркова Светлана 32 1
Тятюшев Максим 99 1
Бирюков Артем 10 1
Долгов Александр 33 1
Овчинников Андрей 5 1
Сергеева Наталья 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43372 1
Ближний Восток 2950 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14141 1
Египет - Арабская Республика 1006 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2758 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8528 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10991 4
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