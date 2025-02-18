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Ивлев Александр



18.02.2025 «Эмбер» и «Техконсур» заключили партнерское соглашение 1
10.09.2024 «ТехноИнтеллект» стал компанией с наибольшим числом сотрудников, сертифицированных Amber 1
25.03.2024 Amber совместим с Postgres Pro 1
21.12.2023 «Эмбер» и группа «Борлас» подписали соглашение о партнерстве 1
06.12.2023 «Эмбер» и «Айти. Бизнес решения» подписали партнерское соглашение 1
10.07.2023 Компания «Эмбер» разработала омниканальный онлайн-центр обработки обращений клиентов для Энергосбытовой компании «Восток» 1
07.07.2023 Как выбрать и использовать low-code инструменты 1
29.06.2023 CNews FORUM Кейсы: снижение текущей эффективности компании названо главным опасением при переходе на отечественный софт 1
24.04.2023 «Эмбер» и Сапран запустили новое решение Amber Bonus Management для автоматизации расчета премий 1
21.12.2022 «Эмбер» перевела платформу AMBER с MS SQL на СУБД PostgreSQL 1
17.10.2022 «Эмбер» и «Сапран» заключили партнерское соглашение 1
15.08.2022 «Эмбер» и Masterdata стали партнерами 1
03.07.2020 Финалистами программы Global Pilots стали 18 российских стартапов 1
14.02.2020 «Энергосбыт плюс» внедрил «Базу знаний» на платформе Amber 1
23.05.2018 «Трансконтейнер» с помощью Softline внедрила сервисы G Suite 1
27.03.2018 Smartmerch создала нейросеть для ритейла на базе Google Cloud Platform 1
19.07.2017 Amber CRM интегрирована с телефонией UIS 1
29.07.2016 Softline внедрила сервисы Google для быстрого роста проекта CarPrice 1
31.08.2009 10 сентября в Москве начнёт работу бизнес-саммит Retail Business Russia 2009 1
05.08.2009 В Москве состоится бизнес-саммит Retail Business Russia 2009 1
04.06.2002 Российская наука молодеет 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Ивлев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Hawk House Integration - Хок Хаус Интегрэйшн - Эмбер - Amber 34 12
Softline - Софтлайн 2843 3
EY - Ernst & Young Global 373 3
Google LLC 11822 3
Saprun - Сапран групп 51 2
8262 2
SmartMerch - СмартМерч 2 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 1
Microsoft Corporation 24666 1
Verme - Верме - Инвент консалтинг 17 1
Addreality - Эддреалити 45 1
O.Vision 6 1
Navigine 18 1
Beorg - Биорг 112 1
CraftTalk - Крафт-Толк 55 1
VCV - Новые Информационные Системы 4 1
Dasha.AI - Даша.АИ 6 1
NVI Solutions - Норд Вижен Интелледженс Солюшенс - НВИАЙ Солюшенс 9 1
Sizolution 3 1
Skyeer - Скайер ИТ 6 1
Brainsoft 3 1
Simformer 4 1
Fabrique.ai 4 1
Geoplat 3 1
UIS - Unique Intelligent Services - CoMagic - Новосистем 17 1
Intel Corporation 12216 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
IREG 9 1
NVI 6 1
Питерская группа связистов 435 1
Masterdata - Мастердата 24 1
Zendesk 36 1
Корус Консалтинг ГК 1223 1
Telegram Group 2019 1
SAP SE 5282 1
UIPath 101 1
TrueConf - ТруКонф 398 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3950 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 3
Finn Flare - ФФ Стайл 43 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 2
Трест СКМ 8 2
Altergate - Инвестиционная холдинговая компания 5 1
ТрансКонтейнер 38 1
Global Pilots 12 1
СМУ-6 - Строительно-монтажное управление 2 1
CarPrice - Карпрайс 37 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 51 1
AngelsDeck 13 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Альфа-Банк 1778 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 47 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 454 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1639 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 83 1
Силовые машины 111 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 353 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 1
Восток - Энергосбытовая компания - Тюменьэнергосбыт 6 1
Слетать.ру - ОЦБ - Объединенный центр бронирования 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4152 2
Судебная власть - Judicial power 2318 1
Федеральное казначейство России 1783 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30923 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4031 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21259 6
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1201 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10269 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10149 6
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 808 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6829 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15796 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4169 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12019 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6279 4
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1053 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5061 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11432 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24246 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1162 3
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1570 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13660 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7133 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8212 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13253 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20732 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9427 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1042 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5402 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2506 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 883 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7451 2
Оцифровка - Digitization 4566 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2894 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5088 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5301 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3556 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6697 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12580 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 2
Hawk House - Amber BPM - Low-code платформа для автоматизации бизнеса 15 9
Hawk House - Amber CRM 21 5
Hawk House - Amber Service Desk 10 4
Hawk House - Amber Bonus Management 6 4
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 241 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1271 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 704 2
Microsoft Azure 1410 1
Google Cloud Platform - GCP 310 1
Microsoft Teams - MS Teams 550 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 328 1
Startupbootcamp 11 1
Google Certified - Google Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1 1
Google Meet 45 1
Google Cloud SQL 4 1
Google Gmail 947 1
Google Cloud Services 220 1
Salesforce Service Cloud 7 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 633 1
Microsoft Dynamics 1177 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 190 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Google TensorFlow 88 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 22 1
Microsoft Office 3749 1
Oracle Java - язык программирования 3093 1
Python PyTorch 46 1
Rakuten Viber 627 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 189 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 88 1
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 35 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
БИС - ITQuick - Jumse 39 1
Google Sheets - Google Таблицы 53 1
Хасис Лев 105 2
Ломакин Сергей 4 2
Катаев Владимир 3 2
Fanderl Stephan - Фандерль Штефан 2 2
Рясова Ксения 5 2
Власенко Николай 5 2
Тихонова Кристина 47 1
Архипенков Максим 2 1
Веселов Роман 5 1
Исаев Камиль 20 1
Козлов Михаил 174 1
Одиноков Алексей 7 1
Калошин Игорь 8 1
Леонов Геннадий 1 1
Волков Алексей 50 1
Пятин Илья 2 1
Аносов Александр 4 1
Каибханов Ашум 1 1
Деньгинов Александр 1 1
Костромов Никита 1 1
Борькин Дмитрий 1 1
Ульянов Николай 112 1
Шадаев Максут 1015 1
Александров Александр 70 1
Осипов Фаддей 7 1
Нерадовский Константин 18 1
Дубровская Анна 20 1
Семенов Александр 146 1
Инюшкин Роман 4 1
Булгаков Кирилл 104 1
Натрусов Артем 284 1
Сотин Денис 205 1
Ульянычев Матвей 36 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Бурилов Андрей 105 1
Алешкин Сергей 65 1
Стоянов Алексей 41 1
Климов Андрей 72 1
Шингарев Павел 16 1
Сергеева Наталья 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14141 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43372 3
Япония 13304 2
Европа 21802 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52208 2
Ближний Восток 2950 1
Япония - Токио 995 1
Казахстан - Республика 5556 1
Беларусь - Белоруссия 5695 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17470 1
Европа Восточная 3080 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 910 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2758 1
Россия - СФО - Новосибирск 4324 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1556 1
Украина - Киев 1126 1
США - Кентукки - Луисвилл 9 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1891 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8528 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24229 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18641 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16373 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13624 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29266 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5803 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7871 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1230 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10991 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2424 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5787 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5856 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 244 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4905 1
Fashion industry - Индустрия моды 240 1
Английский язык 6657 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5103 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 531 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1569 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2443 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 820 1
Физика - Physics - область естествознания 2651 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2022 1
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 118 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 916 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3182 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 265 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8655 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1219 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2173 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6184 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10986 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6730 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1375 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 506 1
Металлы - Никель - Nickel 331 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 1
Gartner - Гартнер 3561 1
CNews Инновация года - награда 111 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 937 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 544 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 381 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 601 1
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
МГУ - СУНЦ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 8 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2440 3
CNews FORUM Кейсы 225 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2018 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 319 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341391, в очереди разбора - 768226.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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