Архипенков Максим
УПОМИНАНИЯ
|12.08.2025
|Максим Архипенков, SmartMerch: Нейросети — это шаг вперед, но не революция 1
|27.11.2018
|«Боржоми» внедряет нейросеть для работы с ритейлом 1
|27.03.2018
|Smartmerch создала нейросеть для ритейла на базе Google Cloud Platform 1
Архипенков Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|SmartMerch - СмартМерч 3 2
|Softline - Софтлайн 3075 1
|Google LLC 12045 1
|Костромов Никита 1 1
|Маркарян Артур 1 1
|Ивлев Александр 21 1
