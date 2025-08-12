Разделы

SmartMerch СмартМерч


УПОМИНАНИЯ


12.08.2025 Максим Архипенков, SmartMerch: Нейросети — это шаг вперед, но не революция 1
27.11.2018 «Боржоми» внедряет нейросеть для работы с ритейлом 1
27.03.2018 Smartmerch создала нейросеть для ритейла на базе Google Cloud Platform 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

SmartMerch и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3075 1
Google LLC 12045 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 48 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3596 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12576 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32669 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69902 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4807 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14160 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4567 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22221 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16502 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5530 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3616 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10778 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 914 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15994 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1648 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3977 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 856 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54499 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21605 1
Google Certified - Google Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 245 1
Google Cloud SQL 4 1
Google Cloud Platform - GCP 328 1
Архипенков Максим 3 2
Костромов Никита 1 1
Ивлев Александр 21 1
Маркарян Артур 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151825 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5163 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2625 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 638 1
Out-of-stock - отсутствие товара в конкретном магазине 11 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 215 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25187 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5105 1
