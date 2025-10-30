Разделы

IDS Borjomi

IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс

30.10.2025 Lamacon помогла «Боржоми» оптимизировать цепи поставок с экономическим эффектом свыше 500 млн рублей в год

Компания Lamacon завершила масштабный проект для лидера рынка бутилированной воды – IDS Borjomi Россия. Консультанты разработали стратегическую и тактическую модели цепи поставо
28.12.2023 Axenix поддержит бизнес-критичные системы IDS Borjomi Russia & Belarus

Компания Axenix окажет IDS Borjomi Russia & Belarus услуги по поддержке и развитию бизнес-критичных систем. Axenix п
29.11.2023 1 минута на верификацию договора: в IDS Borjomi Russia & Belarus внедрили искусственный интеллект Directum

ырех заводах в России производится свыше двух млрд литров минеральной и питьевой воды под брендами «Боржоми», «Святой Источник» и «Эдельвейс». Компания с богатой 130-летней историей относит себ
12.07.2022 «Акстим» (ex-Accenture) перенесла маркетинг IDS Borjomi Russia в Yandex Cloud

овную миграцию платформы для анализа промо-активностей из облака иностранного сервис-провайдера для IDS Borjomi Russia, российского подразделения IDS Borjomi International. Это позволит

30.06.2020 Как обеспечить коммуникации международного класса

S Borjomi Russia — лидер на рынке бутилированной воды в России*. В ее портфеле — легендарный бренд «Боржоми» cо 130-летней историей, занимающий первое место по объемам продаж в стране в сегмент
27.11.2018 «Боржоми» внедряет нейросеть для работы с ритейлом

тей для повышения качества сбора маркетинговой информации. Сейчас точность распознавания продукции «Боржоми» в торговых точках составляет 93% Артур Маркарян, IT Business Partner IDS Borjomi Rus
24.09.2018 IDS Borjomi Russia внедрила bpm’online для автоматизации трейд-маркетинга

’online. Проект выполнил ИТ-интегратор Sales’Up, партнер «Террасофт». В результате проекта компания IDS Borjomi Russia получила индивидуально настроенный инструмент для совместной работы подраз
18.01.2013 Club.CNews: Об утечке информации и ее расследовании: поздно пить боржоми?

работников конкурентами и пытаться восстановить свои нарушенные исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности. Но птичка вылетела. И, как известно, после определенных событий, пить боржоми поздно. Надо было думать и защищать секреты до, а не после. Кстати, рецепт специально для производителей софта, железа и прочего конкурентоспособного товара на ИТ и ИБ рынке. Посмотрите

