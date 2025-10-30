Получите все материалы CNews по ключевому слову
IDS Borjomi ИДС Боржоми Боржоми Святой Источник Эдельвейс
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|30.10.2025
|
Lamacon помогла «Боржоми» оптимизировать цепи поставок с экономическим эффектом свыше 500 млн рублей в год
Компания Lamacon завершила масштабный проект для лидера рынка бутилированной воды – IDS Borjomi Россия. Консультанты разработали стратегическую и тактическую модели цепи поставо
|28.12.2023
|
Axenix поддержит бизнес-критичные системы IDS Borjomi Russia & Belarus
Компания Axenix окажет IDS Borjomi Russia & Belarus услуги по поддержке и развитию бизнес-критичных систем. Axenix п
|29.11.2023
|
1 минута на верификацию договора: в IDS Borjomi Russia & Belarus внедрили искусственный интеллект Directum
ырех заводах в России производится свыше двух млрд литров минеральной и питьевой воды под брендами «Боржоми», «Святой Источник» и «Эдельвейс». Компания с богатой 130-летней историей относит себ
|12.07.2022
|
«Акстим» (ex-Accenture) перенесла маркетинг IDS Borjomi Russia в Yandex Cloud
овную миграцию платформы для анализа промо-активностей из облака иностранного сервис-провайдера для IDS Borjomi Russia, российского подразделения IDS Borjomi International. Это позволит
|30.06.2020
|
Как обеспечить коммуникации международного класса
S Borjomi Russia — лидер на рынке бутилированной воды в России*. В ее портфеле — легендарный бренд «Боржоми» cо 130-летней историей, занимающий первое место по объемам продаж в стране в сегмент
|27.11.2018
|
«Боржоми» внедряет нейросеть для работы с ритейлом
тей для повышения качества сбора маркетинговой информации. Сейчас точность распознавания продукции «Боржоми» в торговых точках составляет 93% Артур Маркарян, IT Business Partner IDS Borjomi Rus
|24.09.2018
|
IDS Borjomi Russia внедрила bpm’online для автоматизации трейд-маркетинга
’online. Проект выполнил ИТ-интегратор Sales’Up, партнер «Террасофт». В результате проекта компания IDS Borjomi Russia получила индивидуально настроенный инструмент для совместной работы подраз
|18.01.2013
|
Club.CNews: Об утечке информации и ее расследовании: поздно пить боржоми?
работников конкурентами и пытаться восстановить свои нарушенные исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности. Но птичка вылетела. И, как известно, после определенных событий, пить боржоми поздно. Надо было думать и защищать секреты до, а не после. Кстати, рецепт специально для производителей софта, железа и прочего конкурентоспособного товара на ИТ и ИБ рынке. Посмотрите
IDS Borjomi и организации, системы, технологии, персоны:
|РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 1
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
|Петров Михаил 138 16
|Жучков Эдуард 12 11
|Беляев Владислав 97 10
|Болотюк Дмитрий 16 9
|Натрусов Артем 312 9
|Шевченко Владимир 150 9
|Тетерина Элла 13 9
|Лоевский Илья 13 9
|Гурко Денис 11 9
|Гребельный Антон 21 9
|Козак Николай 183 7
|Шадаев Максут 1146 7
|Сотин Денис 216 7
|Емельченков Сергей 141 6
|Алешкин Сергей 65 6
|Аксаков Анатолий 159 6
|Чаркин Евгений 314 6
|Шипов Савва 102 6
|Клепиков Алексей 120 6
|Попов Андрей 115 6
|Белоусов Максим 109 6
|Гимранов Ринат 125 6
|Дьяченко Валерий 96 6
|Сирота Юрий 67 6
|Волков Никита 80 5
|Осоченко Евгений 7 5
|Смык Виталий 46 5
|Емелин Александр 45 5
|Портной Михаил 42 5
|Москальков Дмитрий 43 5
|Щиров Илья 45 5
|Казарин Станислав 175 5
|Сороченков Алексей 42 5
|Кузин Вадим 36 5
|Горчаков Денис 48 5
|Валчев Стоян 48 5
|Юсупов Шамиль 41 5
|Заянц Илья 56 5
|Хлебников Игорь 15 5
|Плужников Андрей 13 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.