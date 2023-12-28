Разделы

Бизнес
|

Axenix поддержит бизнес-критичные системы IDS Borjomi Russia & Belarus

Компания Axenix окажет IDS Borjomi Russia & Belarus услуги по поддержке и развитию бизнес-критичных систем.

Axenix приняла на поддержку три бизнес-критичные системы вендора Blue Yonder (ранее JDA Software): Demand, Demand 360 и Enterprise Supply Planning, которые эксплуатируются IDS Borjomi с 2018 г. Эти системы используются в компании для удовлетворения спроса и управления полной цепочкой поставок, в том числе прогнозирования, планирования закупок и отгрузок, оптимизации ресурсов и создания отчётности.

Для обеспечения бесперебойной работы систем руководство IDS Borjomi Russia приняло решение привлечь российского партнера – компанию Axenix, которая имеет центр компетенций по поддержке и развитию этих продуктов, а также многолетний опыт оказания подобных услуг.

В течение переходного периода IDS Borjomi и Axenix осуществили «бесшовный» перевод систем на поддержку, включающий передачу знаний, организацию процессов поддержки, стабилизацию и запуск сервиса с целевыми показателями.

В дополнение к поддержке с согласованным уровнем услуг (SLA) выполняется развитие систем: Axenix не только поддерживает пользователей, решает текущие проблемы, устраняет дефекты и внедряет локальные технические улучшения, но и реализует доработки в объемах, необходимых бизнесу.

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2023 г. Голосование

«Поддержка бизнес-критичных приложений является для Axenix одной из ключевых компетенций. Команда смогла в короткий срок принять вверенные системы и начать их сопровождение с необходимым высоким уровнем SLA», – сказал Олег Аэров, руководитель направления аутсорсинг Axenix.

«Управление цепочками поставок – одна из важнейших групп бизнес-процессов в нашей компании. Уверены, что многолетний опыт компании Axenix в сопровождении продуктов Blue Yonder поможет нашей компании в развитии бизнеса», – отметил Александр Абдулаев, директор по управлению цепями поставок IDS Borjomi Россия.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Голицын, ВТБ: В ближайшем будущем персональные советники станут трендом в развитии ИИ

Экс-глава департамента Минцифры с коллекцией дорогих автомобилей стал топ-менеджером Yadro

Алексей Ионов, «Ионов и Партнеры»: Lean-Agile трансформация — это не про тренинги, а про понимание, как применить систему с наилучшим результатом

Порностудии из США зарабатывают сотни тысяч долларов на преследовании пользователей торрентов

Умный ответ на новые вызовы: как искусственный интеллект помогает ритейлерам и FMCG-компаниям решать проблемы с конкуренцией и логистикой

Минцифры зовет специалистов на «интересные проекты» и зарплату до 400 тысяч в месяц

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука OSiO FocusLine 150i: первый тест в России

Выбираем подарки на Новый год: лучшая бытовая техника 2023 года

Где бесплатно слушать новогоднюю музыку и смотреть праздничные фильмы и передачи в 2024 году

Показать еще

Наука

Кровь становится беспроводной — как такое возможно?

Под северной частью Атлантики обнаружен кратер от удара астероида, который мог уничтожить динозавров

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?
Показать еще