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Denodo Technologies
Denodo предоставляет решения для виртуализации и интеграции структурированных и разрозненных бизнес-данных из разных источников в режиме real-time. Решения Denodo распределены на 6 основных сфер применения: BI and Analytics, Big Data, Cloud Solutions, Data Governance, Data Services, Master Data Management.
СОБЫТИЯ
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Denodo Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Сидоров Алексей 22 5
|Сирота Юрий 67 4
|Мотренко Андрей 10 2
|Талденков Алексей 2 2
|Жучков Эдуард 12 2
|Кедров Сергей 4 2
|Саркисов Тигран 43 2
|Серов Сергей 9 2
|Алешкин Сергей 65 2
|Маас Эдуард 6 2
|Чаркин Евгений 318 2
|Абакумов Евгений 230 2
|Путятинский Сергей 117 2
|Аршавский Анджей 31 2
|Антонов Александр 77 2
|Бахаев Алексей 13 2
|Попов Юрий 15 2
|Кравченко Сергей 13 2
|Кузьминов Илья 11 2
|Савцов Игорь 29 2
|Валчев Стоян 48 2
|Сафронов Андрей 7 1
|Евстратов Алексей 3 1
|Коваленя Алексей 13 1
|Бахалов Алексей 1 1
|Макеев Дмитрий 19 1
|Голицын Сергей 54 1
|Мягких Павел 3 1
|Кондратюк Наталья 2 1
|Бакланов Владимир 2 1
|Саттаров Руслан 1 1
|Пустовойтов Никита 1 1
|Карпович Сергей 8 1
|Герасименко Анна 1 1
|Петров Михаил 139 1
|Трофимова Людмила 50 1
|Каюмов Шамиль 53 1
|Прохорова Алла 66 1
|Струченко Алексей 8 1
|Поляков Сергей 75 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8683 1
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