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Denodo Technologies

Denodo Technologies

Denodo предоставляет решения для виртуализации и интеграции структурированных и разрозненных бизнес-данных из разных источников в режиме real-time. Решения Denodo распределены на 6 основных сфер применения: BI and Analytics, Big Data, Cloud Solutions, Data Governance, Data Services, Master Data Management.

СОБЫТИЯ

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14.10.2026 Банк «Кубань Кредит» перешёл на VK Tech CedrusData Engine 1
28.10.2021 От больших данных к озеру данных: почему складировать все в одно мега-хранилище — не лучший вариант 1
21.09.2021 «Инфосистемы Джет» стала первым крупным российским партнером американской компании Denodo, мирового лидера в области виртуализации данных 1
28.04.2021 Почему делиться большими данными выгоднее, чем их собирать 2
14.04.2021 Цифровизация или цифровая трансформация: что выбрать? 2
02.04.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
29.03.2021 Платформа виртуализации данных Denodo является ключевым компонентом современной гибкой, адаптивной архитектуры данных 1
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 3
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 2

Публикаций - 9, упоминаний - 14

Denodo Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 673 3
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 267 3
Huawei 4724 2
9729 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1457 2
Siemens AG - Siemens Group 2675 1
DXDO - Ди-Икс-До 1 1
Ростелеком 11062 1
Broadcom - VMware 2624 1
Yandex - Яндекс 9405 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16186 1
Veeam Software 345 1
Intel Corporation 12880 1
IBM - International Business Machines Corp 9719 1
Oracle Corporation 7111 1
VK - Mail.ru Group 3622 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9581 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 332 1
Schneider Electric 615 1
Naumen - Наумен 764 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 462 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 235 1
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 1
Logitech 439 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 808 1
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 193 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 430 1
HP - Hewlett-Packard 3667 1
Rimini Street 77 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 521 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1425 1
Schneider Electric - Secure Power 65 1
Такском - Taxcom 256 1
Dynatrace 60 1
Центр2М - Center2М 67 1
Google LLC 12820 1
Nvidia Corp 4108 1
Huawei Russia - Хуавэй Россия - Техкомпания Хуавей - Хуавэй Сервисез 42 1
БИАТЕХ - BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 76 1
Ситилабс 44 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9096 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3168 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 3
Газпром нефть 748 3
РЖД - Российские железные дороги 2109 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 440 2
ГПБ - Газпромбанк 1296 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1918 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 247 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 2
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 60 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 2
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 47 1
Tesco 85 1
Бурсервис НПП - Уфабурмаш 8 1
ABN AMRO 100 1
JSE - Johannesburg Stock Exchange - Йоханнесбургская фондовая биржа Википедия 1 1
BHP Group - BHP Billiton - Broken Hill Proprietary 10 1
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 44 1
Globalia - Air Europa Líneas Aéreas - Air Europa Express 4 1
Walmart - Wal-Mart Stores 409 1
Газпром ПАО 1498 1
МКБ - Московский кредитный банк 660 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 934 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Альфа-Банк 1994 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 1
Ингосстрах СПАО 485 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 157 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1964 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 159 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 618 1
Volkswagen Group - VW 311 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 504 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13934 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2379 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 248 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 810 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2903 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 295 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1007 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 232 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 198 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2949 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24811 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24038 6
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7342 6
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Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных - OpenLakehouse 431 5
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Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 850 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34008 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13652 3
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 56 3
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 360 2
DataMesh - Data Mesh Architecture 17 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13329 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6530 2
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 195 2
Оцифровка - Digitization 5281 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3415 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17123 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 347 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13839 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26474 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5137 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 521 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8419 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6346 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6466 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2760 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2149 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 268 2
СУБД Реляционная - РСУБД - RDBMS - Relational Database Management System 108 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 2
OpenAI - GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 225 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space - KS.IBP 45 1
VK Tech - Кверифай Лабс - CedrusData - Cedrus Data - Цедрус дата 8 1
НИУ ВШЭ - iFora - система интеллектуального анализа больших данных 9 1
Intel x86 - архитектура процессора 2187 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 75 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1050 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1237 1
Sqream DB - Реляционная СУБД 3 1
1С:ERP Управление предприятием 869 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1322 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 101 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1471 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 64 1
Oracle Active Data Guard 26 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 1
EPAM Digital Workplace 1 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо BI 4 1
Сидоров Алексей 22 5
Сирота Юрий 67 4
Мотренко Андрей 10 2
Талденков Алексей 2 2
Жучков Эдуард 12 2
Кедров Сергей 4 2
Саркисов Тигран 43 2
Серов Сергей 9 2
Алешкин Сергей 65 2
Маас Эдуард 6 2
Чаркин Евгений 318 2
Абакумов Евгений 230 2
Путятинский Сергей 117 2
Аршавский Анджей 31 2
Антонов Александр 77 2
Бахаев Алексей 13 2
Попов Юрий 15 2
Кравченко Сергей 13 2
Кузьминов Илья 11 2
Савцов Игорь 29 2
Валчев Стоян 48 2
Сафронов Андрей 7 1
Евстратов Алексей 3 1
Коваленя Алексей 13 1
Бахалов Алексей 1 1
Макеев Дмитрий 19 1
Голицын Сергей 54 1
Мягких Павел 3 1
Кондратюк Наталья 2 1
Бакланов Владимир 2 1
Саттаров Руслан 1 1
Пустовойтов Никита 1 1
Карпович Сергей 8 1
Герасименко Анна 1 1
Петров Михаил 139 1
Трофимова Людмила 50 1
Каюмов Шамиль 53 1
Прохорова Алла 66 1
Струченко Алексей 8 1
Поляков Сергей 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 168796 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14873 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48167 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13876 2
Казахстан - Республика 6132 1
Беларусь - Белоруссия 6366 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19806 1
Европа Восточная 3140 1
Израиль 2873 1
Италия - Итальянская Республика 4526 1
Украина 7965 1
Саудовская Аравия - Королевство 675 1
Грузия 1342 1
Нидерланды 3775 1
Эстония - Эстонская Республика 765 1
Россия - ЦФО - Московская область - Каширский район - Кашира 42 1
Куба - Республика 422 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54203 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58573 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6697 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22083 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27721 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16386 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 351 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2789 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9268 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 548 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3845 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6632 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2173 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11784 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11004 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1096 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3426 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1738 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 9002 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34373 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6849 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3080 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2218 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1940 1
Зоология - наука о животных 2919 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 739 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1720 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11518 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3555 1
Здравоохранение - Реабилитация 458 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4476 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5897 1
Черкизон - Черкизовский рынок 179 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12032 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12450 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 504 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 433 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3168 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 456 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5060 1
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Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1548 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 779 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 165 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1292 2
CNews AWARDS - награда 576 2
CNews Баттл 69 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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