«Инфосистемы Джет» стала первым крупным российским партнером американской компании Denodo, мирового лидера в области виртуализации данных

ИТ-компания «Инфосистемы Джет» заключила партнерское соглашение с компанией Denodo на совместную работу в области виртуализации данных. С помощью платформы Denodo можно организовать простой доступ к данным из разных источников без их копирования, тем самым добиться значительной гибкости бизнеса и рентабельности инвестиций в работу с данными.

Крупные частные и государственные организации сталкиваются с проблемой разрозненных источников информации, которые содержатся в разных информационных хранилищах. В этом случае работа аналитиков усложняется затрудненным доступом к данным, которые могут потерять свою актуальность в процессе организации доступа.

Виртуализация данных — это подход, который обеспечивает быстрый и бесперебойный доступ к данным, находящимся в разных хранилищах. Внедрение платформы виртуализации данных позволяет не копировать их, объединяя в едином месте хранения (хранилище или озере данных), а сразу извлекать из источников, оперативно предоставляя доступ к ним для аналитики.

Компания Denodo — разработчик платформы виртуализации данных для крупного бизнеса. После изучения компетенций «Инфосистемы Джет» и переговоров компании заключили договор о партнерстве. Сотрудники центра управления данными «Инфосистемы Джет» прошли курсы по архитектуре инновационной системы и стали сертифицированными специалистами по внедрению платформы Denodo.

Платформа Denodo обеспечивает доступ к данным, управление ими и возможность доставки данных для самого широкого спектра корпоративных, облачных и неструктурированных источников информации без ее перемещения из текущего места хранения, минимизируя и распределяя нагрузку на исходные системы. В настоящее время в «Инфосистемы Джет» уже есть несколько пилотных проектов с использованием Denodo.