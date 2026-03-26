VK Tech - Кверифай Лабс - CedrusData - Cedrus Data - Цедрус дата

CedrusData — российския lakehouse-платформа для анализа и обработки любых объемов данных на основе open-source проектов Trino, Iceberg, Spark, Flink и Ozone. Платформа разработана и развивается российской компанией ООО «КВЕРИФАЙ ЛАБС».

Компоненты:

CedrusData Platform — высокопроизводительная платформа для обработки и анализа данных, предназначенная для построения современных lakehouse-архитектур.

CedrusData Engine — высокопроизводительный массивно-параллельный SQL-движок для сквозного анализа всех данных предприятия.

CedrusData Catalog — центральный репозиторий метаданных для современных аналитических платформ с поддержкой спецификации Iceberg REST API.

Продукты компании включены в Реестр Отечественного ПО, поставляются в формате лицензий (On-Premise) и по подписке (On-Cloud).