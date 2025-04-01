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Карпович Сергей
|01.04.2025
|Российские компании увлеклись созданием цифровых ассистентов 1
|28.04.2021
|Почему делиться большими данными выгоднее, чем их собирать 1
Карпович Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8816 1
|AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
|Fabrique.ai 4 1
|Microsoft Office Excel 1211 1
|Пустовойтов Никита 1 1
|Маас Эдуард 6 1
|Кравченко Сергей 13 1
|Сидоров Алексей 19 1
|Сирота Юрий 67 1
|Бакланов Владимир 2 1
|Алешкин Сергей 65 1
|Саркисов Тигран 35 1
|Кедров Сергей 4 1
|Жучков Эдуард 12 1
|Талденков Алексей 2 1
|Мотренко Андрей 10 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146794 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14197 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13378 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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