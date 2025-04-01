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Карпович Сергей


01.04.2025 Российские компании увлеклись созданием цифровых ассистентов 1
28.04.2021 Почему делиться большими данными выгоднее, чем их собирать 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Карпович Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8816 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Fabrique.ai 4 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 238 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 46 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1047 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 360 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2842 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7459 1
Tesco 82 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 225 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14197 2
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Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 295 1
Оцифровка - Digitization 4623 1
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 172 1
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 48 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24485 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1665 1
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CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 502 1
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Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы 98 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4807 1
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 155 1
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Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 384 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18902 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 595 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 184 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350305, в очереди разбора - 761412.
Создано именных указателей - 172012.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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