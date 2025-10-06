Разделы

Шарай Роман


УПОМИНАНИЯ


06.10.2025 От искусственного интеллекта ждут не только умений, но и эмпатии 1
10.09.2025 Осталась неделя до форума «Технологии искусственного интеллекта». Успейте зарегистрироваться. 1
08.08.2025 Форум CNews «Технологии искусственного интеллекта» состоится 18 сентября 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Шарай Роман и организации, системы, технологии, персоны:

МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 46 2
Умная Логистика. 16 2
ЦТиП - Цифровые технологии и платформы 19 2
GitHub 943 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 954 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 102 1
Альфа-Банк 1848 3
Русагро Группа Компаний 332 3
Интеррос - Точка Банк 29 3
ВТБ - Почта Банк 494 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 201 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 167 2
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 37 2
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 37 2
Тануки 24 2
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 55 2
Интериум 6 2
2Б Диалог 5 2
Tooba - Туба АНО - Автономная некоммерческая организация по разработке и развитию благотворительных инноваций 4 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7976 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 536 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1763 1
Любимый Край КО - Любимый Край Кондитерское объединение 3 1
Федеральное собрание Российской Федерации 308 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1121 2
Минцифры РФ - Общественный совет при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 7 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 355 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 127 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17011 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71598 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5254 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7425 3
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 282 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1383 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1313 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30891 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7287 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3460 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3548 2
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 220 2
Торговля - RetailTech - Умный магазин - SmartStore - автоматизация и информатизация розничных торговых сетей 34 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4496 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55971 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 719 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2797 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3831 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2360 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4220 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7905 1
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 152 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1120 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 916 1
Auditing Database Use - Аудит базы данных 49 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 654 1
Управляемость - Manageability 1886 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 577 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1322 1
Bybit - криптовалютная биржа 16 1
Альфа-Банк - AlfaGen - GenAI-платформа 2 1
Bybit TradeGPT 1 1
Мещеряков Вадим 5 3
Шарапудинов Тимур 4 2
Титов Алексей 40 2
Сидоренко Валерий 12 2
Червяков Сергей 4 2
Сурова Надежда 9 2
Толмачев Александр 5 2
Коваль Алексей 4 2
Граденко Михаил 42 2
Анисов Ян 29 2
Сиденко Иван 5 2
Кузьмина Полина 7 2
Ксензик Николай 4 2
Мезенцев Роман 14 2
Кресюн Владимир 4 2
Кананыкин Илья 4 2
Волтегирев Кирилл 8 2
Божор Михаил 3 2
Богоутдинов Борис 5 2
Коптелов Андрей 114 1
Иванов Сергей 396 1
Свинцов Андрей 49 1
Карпович Сергей 5 1
Чесалов Александр 8 1
Тарасов Владимир 15 1
Сенчушкин Сергей 2 1
Истин Вячеслав 2 1
Амирханян Армен 6 1
Ишмаев Артур 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 154450 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45234 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4193 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5212 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6142 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 452 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25570 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 363 2
Экономический эффект 1178 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54308 2
Цифровое право - Цифровые права 128 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50642 2
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 246 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6164 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1198 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1666 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3254 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2653 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6453 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 53 1
