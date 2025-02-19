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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 169013
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Сурова Надежда



19.02.2025 Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект 1
08.05.2024 Производство, программирование и эксплуатация: «Московская техническая школа» запустила пять курсов по беспилотному транспорту 1
10.02.2022 Исследование: большинство сотрудников хочет работать 2-3 дня в неделю из дома 1
27.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля 1
15.05.2020 Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2020 г.» состоится 28 мая 1
24.09.2018 CNews проведет в Москве конференцию «Блокчейн в России 2018» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Сурова Надежда и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
Neuro.net - Нейро 21 1
Logitech 421 1
Беспилотные авиационные системы 50 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2383 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7367 1
Альфа-Банк 1778 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 46 1
Barclays 120 1
Ornua 2 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Газпром нефть 622 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
ASX - Australian Securities Exchange - Австралийская фондовая биржа 7 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 382 1
Амулекс - Amulex 2 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 92 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1088 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11724 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3343 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5954 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4781 1
Правительство РФ - Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 21 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 241 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2520 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 362 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13670 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12804 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1500 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8066 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21266 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13261 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1575 1
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7057 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14440 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4172 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 261 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5403 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19576 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9430 1
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6619 1
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Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5912 1
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Аксессуары 3898 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16195 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1047 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1493 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6280 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1087 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4422 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2948 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1059 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 634 1
Соловьев Владимир 106 1
Крестьянова Татьяна 16 1
Нагаев Олег 30 1
Джамалов Евгений 17 1
Козлов Андрей 28 1
Плахов Дмитрий 10 1
Захаров Дмитрий 46 1
Муравьев Александр 6 1
Фадеев Александр 7 1
Ефремов Александр 19 1
Студнев Алексей 2 1
Приверзенцев Антон 1 1
Беликов Виталий 1 1
Севанцян Сергей 1 1
Варнавский Андрей 9 1
Сериков Игорь 1 1
Кузьмин Павел 17 1
Сирота Юрий 67 1
Соколовский Александр 40 1
Аршавский Анджей 31 1
Лебедев Георгий 54 1
Визильтер Юрий 5 1
Колесников Евгений 17 1
Щиров Илья 45 1
Гаранин Евгений 34 1
Степанова Ирина 16 1
Имаева Гузелия 6 1
Овчинников Василий 16 1
Русаков Владислав 3 1
Лило Кирилл 2 1
Забралова Ольга 1 1
Шумейко Дмитрий 1 1
Галуева Юлия 1 1
Овчинский Владислав 228 1
Ликсутов Максим 119 1
Собянин Сергей 387 1
Россия - РФ - Российская федерация 145271 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 3
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Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13341 1
Ирландия - Республика 1012 1
Израиль 2738 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3967 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29274 3
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Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4381 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2331 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 461 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 179 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7643 1
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 48 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5677 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2835 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 69 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 3
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 65 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 238 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 2
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 34 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 171 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 167 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 22 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 26 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 339 1
МУБиНТ - Международная академия бизнеса и новых технологий - Международный университет бизнеса и новых технологий 4 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Московская техническая школа 14 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2020 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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