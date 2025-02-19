Сурова Надежда
Сурова Надежда и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 1
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
|Neuro.net - Нейро 21 1
|Logitech 421 1
|Беспилотные авиационные системы 50 1
|Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
|Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 634 1
|Соловьев Владимир 106 1
|Крестьянова Татьяна 16 1
|Нагаев Олег 30 1
|Джамалов Евгений 17 1
|Козлов Андрей 28 1
|Плахов Дмитрий 10 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Муравьев Александр 6 1
|Фадеев Александр 7 1
|Ефремов Александр 19 1
|Студнев Алексей 2 1
|Приверзенцев Антон 1 1
|Беликов Виталий 1 1
|Севанцян Сергей 1 1
|Варнавский Андрей 9 1
|Сериков Игорь 1 1
|Кузьмин Павел 17 1
|Сирота Юрий 67 1
|Соколовский Александр 40 1
|Аршавский Анджей 31 1
|Лебедев Георгий 54 1
|Визильтер Юрий 5 1
|Колесников Евгений 17 1
|Щиров Илья 45 1
|Гаранин Евгений 34 1
|Степанова Ирина 16 1
|Имаева Гузелия 6 1
|Овчинников Василий 16 1
|Русаков Владислав 3 1
|Лило Кирилл 2 1
|Забралова Ольга 1 1
|Шумейко Дмитрий 1 1
|Галуева Юлия 1 1
|Овчинский Владислав 228 1
|Ликсутов Максим 119 1
|Собянин Сергей 387 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 3
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 65 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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