Евросоюз ввел санкции против рублевого стейблокоина, через который прошли миллиарды долларов

Евросоюз ввел санкции против рублевого стейблкоина А7А5, имитируемого в Киргизии и обеспеченного депозитами в ПСБ. Через него за последние месяцы было проведено $6 млрд.

Санкции против А7А5

В новом 19 пакете санкций Евросоюза (ЕС) против России в числе прочего резидентам ЕС запрещается предоставление услуг россиянам в области криптовалют и финансовых сервисов, которые якобы помогают России создать собственную финансовую инфраструктуру и обходить санкции.

Владеть криптокошельками на территории Евросоюза россиянам запретили еще в 2022 г.

Одновременно запрещается выпуск электронных денег в пользу граждан и резидентов Белоруссии. Кроме того, санкции вводятся против платежных систем «Мир» и СБП («Система быстрых платежей»), и четырех финансовых организаций из Белоруссии и Казахстана, использующих российские платежные системы. Санкции введен в отношении сотрудничающих с Россией пяти банков из Средней Азии.

Kanchanara / Unsplash Евросоюз ввел санкции против рублевого стейблкоина А7А5

Также санкции введены в отношении рублевого стейблкоина А7А5. В ЕС утверждают, что данный шаг означает существенное изменение станционного режима союза, благодаря которому должны быть устранены лазейки и укреплена целостность европейской системы финансовых санкций.

В станционные списки попали эмитент A7A5 - киргизская компания «Олд Вектор», киргизская платформа Grinex, сотрудничающая с данным стейблкоином, и платежная система А7, участвующая в создании А7А5. Как указывается в материалах ЕС, А7А5 является проектом банка ПСБ, депозитами в котором обеспечены токены, и финансируется «ВЭБ.РФ». Кроме того, санкции введены в отношении критобиржи из Парагвая, которая якобы использовалась россиянами для обхода санкций.

В августе 2025 г. США ввели санкции против Grinex и «Олд Вектор». С тех пор, по данным Financial Times, с помощью А7А5 было переведено $6 млрд. В конце сентября 2025 г. А7А5 был признан ЦФА (цифровым финансовым активом в России), что дает возможность использовать его для экспортных операций.

Мнения экспертов

«Попадание под санкции токены А7А5 несет риски ликвидности на выходе из него в фиат вне России, - объясняет CNews источник на рынке криптовалют. - Если европейские правоохранительные органы будут активны, то быстро отвадят крупных зарубежных фиатных партнеров А7А5 от работы с ними, так их USDT кошельки будут токсичны и лицензии под угрозой. Плюс менеджмент на границах будут «ловить».

Член Совета по цифровой экономике Совета Федерации Надежда Сурова объясняет, что ограничения ЕС в области криптовалют могут привести к следующим проблемам.

Во-первых, это ограничения на криптобиржах ЕС: транзакции на европейские кошельки или P2P-обменники могут блокироваться, усложняя вывод в евро.

Во-вторых, будут проблемы с альтернативами - без A7A5 можно использовать USDT/BTC, но биржи усилят KYC ( Known your customer, операция проверки контрагента) — риск заморозки счетов вырастет, а фрилансерам и эмигрантам грозят задержки и комиссии.

В-третьих, волатильность в России: криптовалюта внутри страны пока доступна, но цены могут вырасти, а мелкие обменники попасть под блокировки. Наконец, как отмечает Сурова, возрастут риски для пользователей: хранение криптовалюты и оплаты станут дороже из-за комиссий. «Россиян в ЕС ждёт запрет на криптоаккаунты, но децентрализованные кошельки MetaMask пока работают с рисками», - добавляет Сурова.

Санкции против производителей БПЛА

Кроме того, ЕС запретил оказывать россиян услуги в области спутниковой связи, искусственного интеллекта, суперкомпьютерных вычислений и квантовых вычислений. Также санкции были введены в отношении ряда разработчиков БПЛА (беспилотные летательные аппараты): НПО «Авиабас» (Санкт-Петербруг, разрабатывает БПЛА «Лун-7» и «Лун-10»), «Авиационные системы и комплексы» (Москва, БПЛА «АСК Х-2»), «Молот Армз» (Москва, БПЛА «Жмил-17»), «Промт Композит» (Москва, БПЛА «Лиза» и «Волк» и FPV-дроны «Веста») и ЦУГАМ («Центр управления городской аэромобильностью», Москва, разрабатывает FPV-дроны «Корт», «Брус-1», «Оса»).

Кроме того, под санкции попали производитель телекоммуникационного оборудования - Сарапульский радиозавод, и разработчик спутниковых антенн «Навитрон». Также санкции были введены в отношении телекоммуникационных операторов из новых регионов - «Республиканские цифровые коммуникации» («Лугаком», ЛНР) и «Углетеком» (ДНР).