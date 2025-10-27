Разделы

Углетелеком ГПС ГУП ДНР


СОБЫТИЯ

27.10.2025 Евросоюз ввел санкции против рублевого стейблокоина, через который прошли миллиарды долларов 1
21.04.2023 В России местами отключило YouTube. Но власти ни при чем 1
14.02.2023 В России начали блокировать Google и Zoom. Но Роскомнадзор ни при чем 1
07.05.2022 Сотовые операторы ДНР и ЛНР вошли в российскую зону нумерации 1
02.05.2019 Как ДНР построила себе «российский 4G», и почему ЛНР держится за украинский CDMA. Репортаж 1
14.03.2019 Власти ДНР вложат 350 миллионов в СМЭВ и электронную подпись 1
09.01.2019 ДНР и ЛНР полностью переключили магистральный трафик на Россию 2
13.12.2017 Как в ДНР восстанавливали связь на конфискованном украинском оборудовании. Репортаж 2

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Углетелеком ГПС ГУП ДНР и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9139 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 798 5
Киевстар - Kyivstar 555 5
Комтел 17 5
Лугаком - Lugacom 12 5
Укртелеком 242 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13956 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 173 3
Ростелеком 10243 2
Cisco Systems 5213 2
Huawei 4181 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3033 2
Vodafone Group 1392 2
Астелит 135 2
Тримоб 34 2
X Corp - Twitter 2902 2
Google LLC 12168 2
Шахты 0 2
Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks 30 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3088 1
МегаФон 9753 1
Yandex - Яндекс 8279 1
Oracle Corporation 6849 1
VK - Mail.ru Group 3516 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 347 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4440 1
Миранда-Медиа - Крымтелеком 55 1
Pentaho 61 1
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 90 1
Миранда-Медиа 71 1
Интерднестрком - Телеком Приднестровья 26 1
Интертелеком - Intertelecom 37 1
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 25 1
RETN - Real Time Network - Ретннет 21 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1003 1
Telegram Group 2477 1
Rakuten 44 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1352 1
ОрдерКом 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12692 6
ДНР - Правительство Донецкой Народной Республики - органы государственной власти 11 6
ДНР - Почта Донбасса 9 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2905 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4748 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 37 1
СБУ - Служба безопасности Украины 94 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5728 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 63 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6411 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21797 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16929 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28805 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12882 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71934 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6676 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2563 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25415 3
Пропускная способность - Bandwidth 1823 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9126 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4824 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8417 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56274 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8072 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8227 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5102 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3073 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 525 1
Application store - магазин приложений 1354 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН ТСПУ - технические средства предотвращения угроз - технические средства противодействия угрозам 74 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 431 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1393 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3933 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6184 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11842 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4126 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1415 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9903 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13228 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4456 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 636 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 383 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12649 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 303 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8637 1
OpenLDAP - open-source implementation of the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 42 1
CSFB - Circuit Switched FallBack - временное переключение в сети 3G/2G для установления голосового соединения 39 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9488 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31068 1
Rakuten Viber 642 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5749 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 907 2
Google YouTube - Видеохостинг 2862 2
Google Gmail 975 2
Google Play - Google Store - Android Market 3409 2
VK RuStore - Рустор 477 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
FreePik 1354 1
MuleSoft - Mule ESB 7 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1041 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 151 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1891 1
Asterisk 81 1
OpenVPN 74 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 185 1
Oracle Java Message Service - JMS 14 1
Oracle LDAP ODSEE - Oracle Lightweight Directory Access Protocol Directory Server Enterprise Edition 2 1
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 25 1
Apache ActiveMQ 32 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 142 1
Феникс SIM-карты 3 1
Google Android 14572 1
StatCounter 436 1
Statista 249 1
Apple iOS 8177 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 475 1
VK - Mail.Ru Почта 352 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 951 1
Яценко Виктор 22 4
Ахметов Ринат 56 3
Пушилин Денис 5 2
Лебедев Руслан 1 1
Орехов Виталий 1 1
Безлер Игорь 1 1
Стрелков Игорь 1 1
Путин Владимир 3324 1
Ким Дмитрий 70 1
Рудниченко Андрей 2 1
Сурженко Михаил 1 1
Фетисов Олег 2 1
Плотницкий Игорь 1 1
Захарченко Александр 2 1
Галушко Дмитрий 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 154966 7
ДНР - Донецкая Народная Республика 201 7
Украина 7762 5
ЛНР - Луганская Народная Республика 174 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53247 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2396 3
Донбасс 61 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1651 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45341 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 986 2
ДНР - Донецк - Донецкий регион 167 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Аксайский район - Аксай 22 2
ДНР - Донецкая область 25 2
ЛНР - Луганская область 12 2
ДНР - Мариуполь 27 1
ЛНР - Луганск 33 1
ДНР - Горловка 5 1
Россия - ЮФО - Севастополь 574 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14444 1
Турция - Турецкая республика 2471 1
ПМР - Приднестровская Молдавская Республика - Приднестровье 47 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Славянск-на-Кубани - Славянский район 25 1
Украина - Одесса 188 1
Швеция - Королевство 3670 1
Израиль 2779 1
Япония 13499 1
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив - Керченский мост - Керченская переправа 51 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54459 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6295 2
Паспорт - Паспортные данные 2702 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8272 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3643 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1866 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1315 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1016 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 607 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2519 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5277 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 726 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1287 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5963 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 426 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 938 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1160 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14881 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 228 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5989 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5240 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8466 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5555 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2887 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2979 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5334 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6306 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25687 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17223 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3629 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 232 1
Ведомости 1186 2
Лига.нет 12 1
Juniper Research 549 2
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
