Получите все материалы CNews по ключевому слову
Углетелеком ГПС ГУП ДНР
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Углетелеком ГПС ГУП ДНР и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6411 3
|Яценко Виктор 22 4
|Ахметов Ринат 56 3
|Пушилин Денис 5 2
|Лебедев Руслан 1 1
|Орехов Виталий 1 1
|Безлер Игорь 1 1
|Стрелков Игорь 1 1
|Путин Владимир 3324 1
|Ким Дмитрий 70 1
|Рудниченко Андрей 2 1
|Сурженко Михаил 1 1
|Фетисов Олег 2 1
|Плотницкий Игорь 1 1
|Захарченко Александр 2 1
|Галушко Дмитрий 21 1
|Juniper Research 549 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1395409, в очереди разбора - 731992.
Создано именных указателей - 184916.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.