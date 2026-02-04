Разделы

Россия ЮФО Ростовская область Аксайский район Аксай

СОБЫТИЯ


04.02.2026 Юго‑запад Ростовской области получил обновленную сеть «МегаФона» 1
18.07.2025 Повышение эффективности управления складом «Алтындар» с Axelot WMS 1
17.06.2025 «МегаФон» внедрил цифровые технологии на древней земле в Дагестане 1
03.04.2025 Жители Ростова-на-Дону и Аксая стали тратить больше интернет-трафика 1
13.11.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в Аксае Ростовской области 1
27.12.2021 Как Ozon тратит миллиарды на аренду складов по всей России 1
02.05.2019 Как ДНР построила себе «российский 4G», и почему ЛНР держится за украинский CDMA. Репортаж 1
25.03.2019 «Яндекс.маркет» запустил первый региональный логистический комплекс на базе системы управления складом Infor 1
09.01.2019 ДНР и ЛНР полностью переключили магистральный трафик на Россию 1
21.11.2018 «Яндекс.Маркет» инвестирует 500 млн в логистический комплекс в Ростовской области 1
10.04.2018 «Транстелеком» обеспечит пассажиров Wi-Fi на пригородных вокзалах во время Чемпионата мира по футболу 1
21.06.2016 «Мегафон» досрочно построил ВОЛС в Ростовской области 1
01.04.2015 «МегаФон» настроил интернет 4G+ на максимальную скорость в Ростове-на-Дону 1
28.01.2014 МТС расширяет покрытие сети LTE в Ростовской области 1
20.07.2010 «Ростелеком» завершил создание кольцевой структуры на юге России 1
26.03.2010 «МегаФон» запустил в коммерческую эксплуатацию сеть 3G в Ростовской области 1
20.11.2009 «МегаФон» готовит запуск 3G в новых регионах ЮФО 1
02.09.2009 «Синтерра» построила резервную магистраль Краснодар – Ростов-на-Дону 1
27.03.2008 ЮТК увеличит количество точек Wi-Fi 1
20.12.2006 Dixis открыл интернет-магазин в Ростове-на-Дону 1
20.04.2006 "Скай Линк" запустил сеть в Ростове-на-Дону 1
12.04.2005 "Казахтелеком" подвел итоги деятельности в 2004 г. 1
14.06.2000 Компания "БиЛайн-Ростов" сообщила о расширении зоны обслуживания и росте числа абонентов 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10069 9
Шахты 0 7
Ростелеком 10396 4
Yandex - Яндекс 8566 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9234 3
Лугаком - Lugacom 12 2
Углетелеком ГПС ГУП ДНР 8 2
Cisco Systems 5232 2
Huawei 4274 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14538 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 802 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4584 2
Киевстар - Kyivstar 558 2
Укртелеком 242 2
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 232 2
Комтел 17 2
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 195 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 473 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 910 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Ростовэлектросвязь 34 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Ростовский Сотовый Телефон 6 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3153 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
Vodafone Group 1394 1
D-Link - Д-Линк Трейд 384 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 173 1
Казахтелеком 339 1
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 90 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 243 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 1
Миранда-Медиа 71 1
Астелит 135 1
Тримоб 34 1
Интерднестрком - Телеком Приднестровья 26 1
Интертелеком - Intertelecom 37 1
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 25 1
Huawei Technologies 405 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8292 2
ЛТ Менеджмент - LT Management 7 1
Dixis - Диксис 359 1
Тетис Кэпитал - Tethys 26 1
Tebodin Eastern Europe 1 1
Адва 1 1
Ориентир Запад - Индустриальный парк - Логистический парк 4 1
БалтСтрой 1 1
Интернет логистик 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2017 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 1
Альфа-Банк 1886 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1678 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 38 1
AECOM 10 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 73 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 49 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13007 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 1
ДНР - Почта Донбасса 9 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 37 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73717 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8804 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17164 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9439 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13047 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4851 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6718 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 3
Пропускная способность - Bandwidth 1832 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13024 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 682 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3323 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3977 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1420 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4511 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 680 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3362 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 523 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 1
xDSL - HDSL - High-Speed Digital Subscriber Line - High Data Rate Digital Subscriber Line - высокоскоростная цифровая абонентская линия 28 1
USB modem - USB модем 309 1
ВОЛС - STM - Synchronous Transport Module - волоконно-оптический сетевой стандарт передачи 92 1
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 368 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2825 1
CSFB - Circuit Switched FallBack - временное переключение в сети 3G/2G для установления голосового соединения 39 1
Аксессуары 4134 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 166 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1184 2
МегаФон 4G+/LTE-сеть 53 1
Феникс SIM-карты 3 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 93 1
НИСМ - Национальная информационная супермагистраль - Петропавловск-Кустанай-Актобе 18 1
Infor SCM WM - Infor SCM Warehouse Management - EXceed WMS - SSA Warehouse Management - Infor SCE - Infor Supply Chain Execution - Infor SCM Transportation Management - Infor SCM Demand Planning 47 1
Axelot WMS - Axelot YMS 69 1
Rakuten Viber 655 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1909 1
Apple iPhone 5 777 1
Apple iPad mini 425 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 257 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 1
Барков Алексей 37 2
Яценко Виктор 22 2
Карпушкин Владимир 10 1
Самойлов Аркадий 4 1
Филин Артем 31 1
Насруллаев Магомед 49 1
Кравцов Роман 88 1
Гришаков Максим 32 1
Афанасьев Александр 39 1
Голубев Василий 40 1
Ахметов Ринат 56 1
Слизень Виталий 243 1
Лысов Денис 32 1
Погорелец Алексей 1 1
Рудниченко Андрей 2 1
Сурженко Михаил 1 1
Мартынов Дмитрий 37 1
Ландышев Олег 1 1
Фетисов Олег 2 1
Аверочкин Олег 1 1
Плотницкий Игорь 1 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1687 17
Россия - РФ - Российская федерация 158157 14
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2436 12
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1456 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Батайск 64 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 106 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 177 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 94 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 116 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новошахтинск 37 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Сальский район - Сальск 34 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Каменск-Шахтинский 27 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46050 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2234 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2109 3
ДНР - Донецк - Донецкий регион 168 3
Россия - СКФО - Ингушетия Республика - Магас 31 2
ЛНР - Луганская область 12 2
Россия - СКФО - Ингушетия Республика - Назрань 54 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3253 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18771 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4317 2
Россия - СФО - Новосибирск 4694 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 848 2
Украина 7812 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1711 2
ЛНР - Луганская Народная Республика 184 2
ДНР - Донецкая Народная Республика 209 2
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 357 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 699 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 516 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 724 2
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 484 2
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 115 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 98 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 252 1
Казахстан - Актюбинская область - Актобе 39 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Белокалитвинский район - Белая Калитва 22 1
Казахстан - Северо-Казахстанская область - Петропавловск 10 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск 83 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 3
Аренда 2581 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Паспорт - Паспортные данные 2736 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2954 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 384 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 1
Зоология - наука о животных 2792 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1052 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 64 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 424 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1334 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 555 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1322 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1056 1
Транспорт общественный - Электрички - Электропоезд - железнодорожное пригородное и ближнее междугородное сообщение 54 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6685 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11780 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7803 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5413 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 1
Лига.нет 12 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
Juniper Research 551 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
