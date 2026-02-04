Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЮФО Ростовская область Аксайский район Аксай
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
|Барков Алексей 37 2
|Яценко Виктор 22 2
|Карпушкин Владимир 10 1
|Самойлов Аркадий 4 1
|Филин Артем 31 1
|Насруллаев Магомед 49 1
|Кравцов Роман 88 1
|Гришаков Максим 32 1
|Афанасьев Александр 39 1
|Голубев Василий 40 1
|Ахметов Ринат 56 1
|Слизень Виталий 243 1
|Лысов Денис 32 1
|Погорелец Алексей 1 1
|Рудниченко Андрей 2 1
|Сурженко Михаил 1 1
|Мартынов Дмитрий 37 1
|Ландышев Олег 1 1
|Фетисов Олег 2 1
|Аверочкин Олег 1 1
|Плотницкий Игорь 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417100, в очереди разбора - 727442.
Создано именных указателей - 190016.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.