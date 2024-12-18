Яценко Виктор
Яценко Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Ахметов Ринат 55 7
|Яценко Вадим 56 7
|Рудниченко Андрей 2 2
|Захарченко Александр 2 2
|Сивцев Илья 140 2
|Сурженко Михаил 1 1
|Фетисов Олег 2 1
|Плотницкий Игорь 1 1
|Рубан Виктория 2 1
|Путин Владимир 3171 1
|Кузьменко Валерия 62 1
|Порошенко Петр 27 1
|Павлов Иван 76 1
|Яценко Карина 1 1
|Яценко Юлия 1 1
|Яценко Сергей 1 1
|Яценко Влад 2 1
|Метлов Константин 3 1
|AcPherson Aaron - МакФерсон Аарон 3 1
|Сторонский Николай 2 1
|Белей Ольга 1 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Иванов Андрей 55 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Трандин Сергей 91 1
|Безлер Игорь 1 1
|Семенкин Максим 8 1
|Железнов Николай 3 1
|Завалишин Дмитрий 20 1
|Приклонская Анна 8 1
|Бондарева Варвара 1 1
|Juniper Research 522 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|ДонНТУ - Донецкий национальный технический университет - Государственный университет информатики и искусственного интеллекта 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.