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Индексная книга (каталог) CNews*
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Яценко Виктор



18.12.2024 Какие ПАКи уже доступны российским заказчикам 1
12.12.2024 Ставка на данные: о чем рассказала «Тантор Лабс» на конференции CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» 1
28.08.2024 Как идет трансформация рынка разработки программного обеспечения: мнения участников рынка 1
19.04.2024 Разработчики Astra Linux займутся созданием ПК 1
Вадим Яценко, Tantor Labs: Наша СУБД готова полноценно конкурировать с предложениями западных вендоров 1
03.04.2023 Создатели Astra Linux выпустили первую собственную СУБД 1
13.10.2022 Создатели Astra Linux купили российского разработчика СУБД на базе PostrgreSQL 1
05.06.2020 Знаменитый финтех-стартап с российскими корнями разгоняет штат. Людей увольняют под угрозами и оставляют без средств к существованию в разгар пандемии 1
02.05.2019 Как ДНР построила себе «российский 4G», и почему ЛНР держится за украинский CDMA. Репортаж 2
14.03.2019 Власти ДНР вложат 350 миллионов в СМЭВ и электронную подпись 2
22.02.2019 ДНР и ЛНР наладили прямое телефонное сообщение с Россией 2
09.01.2019 ДНР и ЛНР полностью переключили магистральный трафик на Россию 2
16.01.2018 Жители ДНР и ЛНР остались без МТС 1
13.12.2017 Как в ДНР восстанавливали связь на конфискованном украинском оборудовании. Репортаж 3
21.06.2017 Мобильная связь ДНР в западне между украинским прошлым и российским будущим. Репортаж 2
24.05.2017 Министр связи ДНР Виктор Яценко: Государство не может зависеть от вендоров — это зло 2
18.05.2017 ДНР зовет к себе оставшихся без работы украинских разработчиков «1С» 2
28.04.2017 Абонентов «Билайна» и Tele2 лишили роуминга в ДНР 2
02.03.2017 Украина вывела из строя оборудование Huawei и Juniper в ДНР и ЛНР 2
16.09.2016 «Телфин» обеспечил «#насвязи» колл-центром в облаке 1
27.11.2012 Аналитики предсказали взрывной рост рынка NFC 1

Публикаций - 21, упоминаний - 32

Яценко Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 10
Киевстар - Kyivstar 539 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 8
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 8
Укртелеком 241 8
Vodafone Group 1370 6
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 171 6
Астелит 134 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 5
МегаФон 8805 5
Тримоб 32 5
Комтел 16 5
Лугаком - Lugacom 10 5
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 87 4
8213 4
Углетелеком ГПС ГУП ДНР 7 4
Cisco Systems 5114 3
Huawei 3933 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 3
Миранда-Медиа - Крымтелеком 53 3
Ростелеком 9701 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Oracle Corporation 6688 2
Интертелеком - Intertelecom 36 2
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 25 2
Apple Inc 12101 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Intel Corporation 12197 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 343 2
Siemens AG - Siemens Group 2589 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 2
Шахты 0 2
Pentaho 59 1
Миранда-Медиа 59 1
Интерднестрком - Телеком Приднестровья 26 1
RETN - Real Time Network - Ретннет 21 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
BP - British Petroleum 182 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 36 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 18 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Savina Legal - Савина Лигал 15 1
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 30 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 10
ДНР - Почта Донбасса 9 6
ДНР - Правительство Донецкой Народной Республики - органы государственной власти 11 5
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 37 3
СБУ - Служба безопасности Украины 89 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 40 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Президент Украины 123 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 184 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 7
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2515 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 3
Пропускная способность - Bandwidth 1744 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2267 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1092 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8458 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 2
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 500 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов 285 2
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 2
Linux OS 9937 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 3
Rakuten Viber 627 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 2
Феникс SIM-карты 3 2
Asterisk 77 2
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации 41 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 16 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 146 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 181 1
Oracle Java Message Service - JMS 14 1
Oracle LDAP ODSEE - Oracle Lightweight Directory Access Protocol Directory Server Enterprise Edition 2 1
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 24 1
Apache ActiveMQ 28 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
Microsoft Exchange 1714 1
WhatsApp Messenger 1082 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 235 1
OpenVPN 68 1
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 101 1
Apple iTunes Store 1068 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 88 1
Redmine 16 1
Huawei HW 1 1
Обращения граждан 227 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
HPE - Juniper Networks - Juniper MX Series - серия маршрутизаторов 13 1
Ахметов Ринат 55 7
Яценко Вадим 56 7
Рудниченко Андрей 2 2
Захарченко Александр 2 2
Сивцев Илья 140 2
Сурженко Михаил 1 1
Фетисов Олег 2 1
Плотницкий Игорь 1 1
Рубан Виктория 2 1
Путин Владимир 3171 1
Кузьменко Валерия 62 1
Порошенко Петр 27 1
Павлов Иван 76 1
Яценко Карина 1 1
Яценко Юлия 1 1
Яценко Сергей 1 1
Яценко Влад 2 1
Метлов Константин 3 1
AcPherson Aaron - МакФерсон Аарон 3 1
Сторонский Николай 2 1
Белей Ольга 1 1
Шадаев Максут 1008 1
Иванов Андрей 55 1
Мишустин Михаил 676 1
Трандин Сергей 91 1
Безлер Игорь 1 1
Семенкин Максим 8 1
Железнов Николай 3 1
Завалишин Дмитрий 20 1
Приклонская Анна 8 1
Бондарева Варвара 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 20
Украина 7608 12
ДНР - Донецкая Народная Республика 162 11
ЛНР - Луганская Народная Республика 132 9
Донбасс 59 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 5
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 4
ДНР - Донецк - Донецкий регион 165 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 3
ДНР - Донецкая область 25 3
ЛНР - Луганская область 12 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
ПМР - Приднестровская Молдавская Республика - Приднестровье 47 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Аксайский район - Аксай 19 2
Украина - Одесса 188 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Славянск-на-Кубани - Славянский район 21 2
Украина - Киев 1125 2
Турция - Турецкая республика 2351 2
Израиль 2730 2
ДНР - Горловка 5 2
Польша - Республика 1959 1
Индия - Bharat 5446 1
Россия - ЮФО - Севастополь 540 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Чили - Республика 469 1
Португалия - Португальская Республика 918 1
Польша - Краков 25 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
Казахстан - Республика 5526 1
Япония 13282 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Южная Осетия - Государство Алания 110 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Испания - Мадрид 169 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 5
Паспорт - Паспортные данные 2508 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Английский язык 6634 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 2
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 385 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 186 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 547 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
Аренда 2416 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 373 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
The Verge - Издание 554 1
Wired - Издание 232 1
Crunchbase 74 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Bloomberg 1286 1
Лига.нет 12 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
DB-Engines 6 1
Juniper Research 522 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
ДонНТУ - Донецкий национальный технический университет - Государственный университет информатики и искусственного интеллекта 12 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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