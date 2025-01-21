Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Сажин Олег



21.01.2025 ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт» 1
26.12.2024 Наследницу легендарной Abbyy отобрали у турок и вновь сделали российской. Иностранцам оставили крошечную долю в 1% 1
28.08.2024 Как идет трансформация рынка разработки программного обеспечения: мнения участников рынка 1
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 1
05.06.2024 Content AI представит результаты нового аналитического исследования автоматизации процессов обработки документов в российских компаниях на CNews Forum Кейсы 1
10.01.2023 Российская наследница Abbyy просит у властей 258 миллионов, чтобы импортозаместить ПО самой Abbyy 1
11.11.2022 Российская наследница Abbyy стала принадлежать туркам 1
09.12.2021 50% российских компаний планирует внедрить Process Mining к 2024 году 1
30.11.2021 9 декабря ABBYY и PwC представят итоги исследования о Process Mining 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Сажин Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Content AI - Контент ИИ 75 6
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 2
Крок - Croc 1777 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 2
Directum - Директум 1090 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 2
Abbyy Украина 11 2
Ростелеком 9701 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
8213 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
Beorg - Биорг 112 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
ГПБ ЭТП - VESNA 6 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Diasoft - Диасофт 870 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Intel Corporation 12197 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Nvidia Corp 3487 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Dbrain - Дибрейн 25 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
Примо РПА 12 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 1
WMT Group - ВиЭмТи Групп 6 1
CodeInside - Кодинсайд 18 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 44 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
Газпром нефть 618 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Россети Ленэнерго 1700 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 47 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Почта России ПАО 2112 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Фора Банк 55 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
Газпром ПАО 1342 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Федеральное казначейство России 1772 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 929 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 3
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 216 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 804 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 2
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 350 1
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 44 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1133 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2469 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 109 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 458 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 319 4
Content AI - ContentCapture 27 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
Directum Ario 43 2
Abbyy Screenshot Reader 6 2
Abbyy FlexiCapture 163 2
Content AI - Intelligent Search - Abbyy Intelligent Search 27 2
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 33 2
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 2
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 2
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 202 1
Linux OS 9937 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 203 1
Beorg Smart Vision 34 1
Smart Engines - Smart Document Engine 33 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
AWG - SkillStaff 27 1
Технос-К - Сакура PRO 19 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
МТС Exolve 67 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 97 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 1
Ростелеком - НКИТ - Новые коммуникационные интернет-технологии 14 1
Сарычев Максим 12 2
Дергачева Светлана 41 2
Терещенко Вадим 14 2
Бочарова Елена 14 2
Мартынов Олег 3 2
Петухов Илья 7 2
Ян Давид 67 2
Мухин Василий 7 2
Борисенко Григорий 15 2
Шадаев Максут 1008 2
Бебешко Елена 2 1
Головина Анастасия 2 1
Федюкин Юрий 9 1
Сахно Дмитрий 4 1
Арлазаров Владимир 227 1
Горюнов Виктор 7 1
Терещенко Елена 3 1
Данилов Игорь 23 1
Шенберг Дмитрий 16 1
Гордеев Михаил 6 1
Леонов Алексей 79 1
Цыгикало Вадим 1 1
Бессарабенко Александр 13 1
Иванов Андрей 55 1
Мишустин Михаил 676 1
Трандин Сергей 91 1
Греф Герман 419 1
Панченко Иван 138 1
Винокуров Евгений 10 1
Яценко Вадим 56 1
Семенкин Максим 8 1
Врацкий Андрей 135 1
Иодковский Станислав 81 1
Бердыева Наталья 2 1
Глазков Александр 137 1
Мельникова Алиса 90 1
Шпак Василий 223 1
Прущак Михаил 1 1
Бондарева Варвара 1 1
Иванов Михаил 100 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 4
Турция - Турецкая республика 2351 3
Китай - Тайвань 3984 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Япония 13282 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Кипр - Республика 550 2
Индия - Bharat 5433 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 82 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 993 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 1
Энергетика - Energy - Energetically 5083 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 880 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Английский язык 6634 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 3
Ведомости 996 3
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 3
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
CNews FORUM Кейсы 225 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще