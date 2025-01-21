Сажин Олег
Сажин Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Сарычев Максим 12 2
|Дергачева Светлана 41 2
|Терещенко Вадим 14 2
|Бочарова Елена 14 2
|Мартынов Олег 3 2
|Петухов Илья 7 2
|Ян Давид 67 2
|Мухин Василий 7 2
|Борисенко Григорий 15 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Бебешко Елена 2 1
|Головина Анастасия 2 1
|Федюкин Юрий 9 1
|Сахно Дмитрий 4 1
|Арлазаров Владимир 227 1
|Горюнов Виктор 7 1
|Терещенко Елена 3 1
|Данилов Игорь 23 1
|Шенберг Дмитрий 16 1
|Гордеев Михаил 6 1
|Леонов Алексей 79 1
|Цыгикало Вадим 1 1
|Бессарабенко Александр 13 1
|Иванов Андрей 55 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Трандин Сергей 91 1
|Греф Герман 419 1
|Панченко Иван 138 1
|Винокуров Евгений 10 1
|Яценко Вадим 56 1
|Семенкин Максим 8 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Иодковский Станислав 81 1
|Бердыева Наталья 2 1
|Глазков Александр 137 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Шпак Василий 223 1
|Прущак Михаил 1 1
|Бондарева Варвара 1 1
|Иванов Михаил 100 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 3
|Ведомости 996 3
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 3
|Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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