Российская наследница Abbyy стала принадлежать туркам

Компания Content AI, которая наследовала разработчику ПО Abbyy, ушедшему из России весной 2022 г., сменила владельца. Теперь она принадлежит турецкой компании. В то же время больше 51% все еще владеют россияне — возможно, это позволит продуктам разработчика не вылететь из реестра российского ПО.



Смена владельца

Content AI, которая представляет в России интересы разработчика софта Abbyy, с 14 июля 2022 г. начала принадлежать турецкой компании «Контент АИ солюшнс билишим ве текноложи хизметлери аноним ширкети». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

По данным «Контур.фокус», Content AI была образована 1 апреля 2022 г. — сразу после ухода из России Abbyy, основанной Давидом Яном. В конце апреля 2022 г. 51% компании принадлежала однофамилице старшего вице-президента Abbyy Вадиму Терещенко Елене.

По 12,2% до июля 2022 г. владели президент по юридическим вопросам Abbyy Елена Бочарова, директор по развитию бизнеса Олег Сажин, директор по работе с клиентами Светлана Дергачева и Олег Мартынов. Представители Минцифры сообщили «Ведомостям», что доля граждан России в структуре владения турецкого юрлица составляет более 50%.

Российский бизнес Abbyy ранее передала Content AI

Несмотря на это, представители отрасли сомневаются в том, что после сделки продукты Content AI останутся в реестре российского ПО.

Какие продукты есть у Content AI

Content AI принадлежат права на несколько продуктов, которые есть в реестре российского ПО. Среди них решение для интеллектуального поиска Abbyy Intelligent Search, электронный словарь Abbyy Lingvo, инструмент для сортировки документов Abbyy Smart Classifier и другие.

Некоторые решения исчезли из реестра в январе 2022 г., например, инструмент для распознавания текста Abbyy FineReader, программное обеспечение для потокового ввода данных Abbyy FlexiCapture. Среди исключенных оказался также сканер визиток Abbyy Business Card Reader и сервис по созданию скриншотов Abbyy Screenshot Reader.

TAdviser писал, что в начале зимы 2022 г. заявки об исключении ПО Abbyy подала сама. Среди причин могла быть передач прав на продукты юридическим лицам из США.

Как объяснил «Ведомостям» управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин, реестр российского ПО требует, чтобы сумма выплат по лицензионным и иным договорам за рубеж не превышала трети от выручки организации. Иными словами, правообладатель должен либо отказаться от части дохода с российского рынка, либо его продукт исключат из реестра.

В то же время, даже если решения компании исключат из реестра Минцифры, она сможет получать преференции при участии в госзакупках, уверен Федюкин.

«Если у продуктов Abbyy нет аналогов в реестре, то на вероятности заключения контракта исключение не скажется», — считает эксперт.

Какие аналоги есть у Abbyy

Продукты Abbyy долгие годы считались стандартом в системах документооборота. Директор направления «Электронный документооборот» компании «Крок» Василий Мухин рассказал CNews, что аналогом по функциям распознавания и обработки документов на российском рынке сейчас могут выступать решения компаний Directum, Dbrain, ЭЛАР, Soica, Smart Engines.

Руководитель проектов развития AI-продуктов Directum Илья Петухов подтвердил CNews, что в перечне программных продуктов и сервисов компании Directum есть такие, которые могут стать альтернативой некоторым продуктам ABBYY, а именно ABBYY FlexiCapture.

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«Я имею в виду интеллектуальную систему Directum Ario One, — объяснил эксперт. — Она состоит в реестре отечественного ПО и функционирует на основе набора умных сервисов Ario, задача которых — упростить и ускорить процессы обработки (распознавания и маршрутизации) документов в организации, причем как формализованных, так и неформализованных. Решение самостоятельное и может интегрироваться с различными корпоративными информационными системами».

Петухов уточнил, что интеллектуальные сервисы Ario встроены в Directum RX, пользователи системы работают с документами в одном интерфейсе, и все распознанные документы получают автоматически себе в работу. ИИ классифицирует документы, извлекает из них необходимые данные и направляет ответственному сотруднику в работу.

В то же время, о полном сходстве речь, конечно, не идет.

«Да, Directum (продукт Ario) и Dbrain похожи на Abbyy FlexiCapture, — приводит пример Мухин. — Но есть важное отличие, в них встроены модели с искусственным интеллектом, через которые прогоняются документы. Иными словами, это просто другая модель работы, в которой решения не завязаны на форме и разметке документов, а больше ориентированы на словоформы, по которым система может определить — это договор, счет на оплату или реквизиты контрагента».

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Мухин уточнил, что у Abbyy просто другой подход к распознаванию, более универсальный. И здесь очень большую роль играет то, что компанияразвивает свои продукты более 20 лет и за это время наработала мощнейшую базу различных типов документов, которые широко используются в разных странах. И эта база, этот опыт физически несопоставимы с компаниями, только сравнительно недавно ставшими вендорами таких решений.

«Именно поэтому Abbyy всегда была лидером на рынке решений по распознаванию текстов и документов, — говорит эксперт. — Сложно даже сказать, в каком именно сегменте заказчиков продукты Abbyy наиболее распространены, потому что ими пользуются практически все. И государственный, и коммерческий сектор, и банки, и промышленные предприятия и тд. Мы и сами долгое время внедряли продукты Abbyy своим заказчикам из ритейла, строительной сферы, пищевой промышленности».

Так или иначе, даже если все продукты Abbyy будут в исключены из реестра российского ПО, у новых отечественных игроков на рынке явно есть потенциал.

Как уходила Abbyy

ABBYY — это разработчик инновационных технологий оптического распознавания документов, ввода форм, прикладного лингвистического программного обеспечения и единственной компанией в мире, имеющей подобный набор собственных разработок. Начиналась как российская ИТ-компания, основал ее предприниматель Давид Ян. В группу до недавнего времени входили 9 международных офисов: Abbyy Россия, Abbyy Украина, офисы в США, Германии, Великобритании, Японии, Тайване и на Кипре, российское агентство по переводу ABBYY Language Services (Perevedem.ru) и издательство ABBYY Press.

В апреле 2022 г. Abbyy ушла из страны: теперь компания позиционирует себя как международного разработчика со штаб-квартирой в США. Российский бизнес Abbyy передала Content AI. На сайте преемницы указано, что она продолжает лицензировать продукты Abbyy и вести работу со всеми клиентами в России.