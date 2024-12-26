Мартынов Олег
Мартынов Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Content AI - Контент ИИ 75 3
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 2
|Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
|Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 2
|Крок - Croc 1777 2
|Directum - Директум 1090 2
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
|1С 8213 1
|Beorg - Биорг 112 1
|Dbrain - Дибрейн 25 1
|Abbyy Украина 11 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
|Ростелеком 9701 1
|Газпром нефть 618 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
|Россети Ленэнерго 1700 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
|Ян Давид 67 2
|Дергачева Светлана 41 2
|Сажин Олег 9 2
|Бочарова Елена 14 2
|Горюнов Виктор 7 1
|Терещенко Елена 3 1
|Терещенко Вадим 14 1
|Петухов Илья 7 1
|Федюкин Юрий 9 1
|Мухин Василий 7 1
|Арлазаров Владимир 227 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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