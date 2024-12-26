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Мартынов Олег



26.12.2024 Наследницу легендарной Abbyy отобрали у турок и вновь сделали российской. Иностранцам оставили крошечную долю в 1% 1
10.01.2023 Российская наследница Abbyy просит у властей 258 миллионов, чтобы импортозаместить ПО самой Abbyy 1
11.11.2022 Российская наследница Abbyy стала принадлежать туркам 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Мартынов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Content AI - Контент ИИ 75 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 2
Крок - Croc 1777 2
Directum - Директум 1090 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
8213 1
Beorg - Биорг 112 1
Dbrain - Дибрейн 25 1
Abbyy Украина 11 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Ростелеком 9701 1
Газпром нефть 618 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1133 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 319 3
Content AI - Intelligent Search - Abbyy Intelligent Search 27 2
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 2
Content AI - ContentCapture 27 2
Directum Ario 43 2
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 33 2
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 2
Abbyy FlexiCapture 163 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
Linux OS 9937 1
Beorg Smart Vision 34 1
Smart Engines - Smart Document Engine 33 1
Ростелеком - НКИТ - Новые коммуникационные интернет-технологии 14 1
Abbyy Screenshot Reader 6 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 202 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 203 1
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Сажин Олег 9 2
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Терещенко Елена 3 1
Терещенко Вадим 14 1
Петухов Илья 7 1
Федюкин Юрий 9 1
Мухин Василий 7 1
Арлазаров Владимир 227 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 3
Турция - Турецкая республика 2351 3
Кипр - Республика 550 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Япония 13282 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Китай - Тайвань 3984 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 993 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Ведомости 996 3
TAdviser - Центр выбора технологий 394 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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