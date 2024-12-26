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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бочарова Елена



26.12.2024 Наследницу легендарной Abbyy отобрали у турок и вновь сделали российской. Иностранцам оставили крошечную долю в 1% 1
13.12.2024 Путин поддержал идею обязать ИТ-компании преподавать в вузах. Компании не в восторге 1
10.01.2023 Российская наследница Abbyy просит у властей 258 миллионов, чтобы импортозаместить ПО самой Abbyy 1
11.11.2022 Российская наследница Abbyy стала принадлежать туркам 1
31.05.2018 «Альфа-Банк» предложил пользователям Google Pay выпуск карт через приложение за 60 секунд 1
01.02.2017 «Альфа-Банк» отменил комиссию за оплату ЖКУ в мобильном и интернет-банке 1
23.04.2015 «Альфа-Банк» обновил свой мобильный банк 1
22.07.2014 От клиентов онлайн-банков перестанут требовать бумажный паспорт 1
21.01.2014 «Альфа-Банк» увеличил объем денежных переводов с карты на карту на 385% 1
05.11.2013 «Альфа-Банк» запустил переводы с карты на карту в Европу 1
08.10.2013 Мобильное приложение «О!рр» вышло на Android 1
13.10.2011 Клиенты «Банка Русский Стандарт» и «Промсвязьбанка» теперь могут без комиссии пополнять счет в «Яндекс.Деньгах» 1
23.10.2008 30-31 октября пройдет конференция User Experience 2008 1
02.11.2007 8 ноября состоится User Experience Russia 2007 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Бочарова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 3
Content AI - Контент ИИ 75 3
8213 2
Tobii Technology 23 2
Крок - Croc 1777 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 2
Directum - Директум 1090 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 2
Abbyy Украина 11 2
Yandex - Яндекс 7340 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Microsoft Corporation 24625 1
Adobe Systems 1549 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 1
Google LLC 11775 1
ООН Информцентр - Международный вычислительный центр ООН - UNICC - UN Information Centre 9 1
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 37 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Ростелеком 9701 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
Beorg - Биорг 112 1
Dbrain - Дибрейн 25 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
Альфа-Банк 1769 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Visa International 1949 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 283 1
Почта России ПАО 2112 1
Евросеть 1404 1
Связной ГК 1369 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Русский стандарт Банк 441 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Газпром нефть 618 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Союз вебмастеров России 6 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 6
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 4
FinTech - Денежные переводы - Перевод с карты на карту 138 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 2
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 448 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 769 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 376 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 1
W3C WAI - Web Accessibility Initiative - W3C WCAG - Web Content Accessibility Guidelines 19 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 265 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 1
Оповещение и уведомление - Notification 4606 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 698 1
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 238 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1133 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 492 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1222 1
FinTech - Денежные переводы между своими банковскими счетами - me2me-переводы - P2P-переводы 149 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 355 1
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 191 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 1
Google Android 13994 3
Apple iOS 7809 3
Альфа-Мобайл 79 3
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 319 3
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 128 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
Directum Ario 43 2
Abbyy FlexiCapture 163 2
Content AI - Intelligent Search - Abbyy Intelligent Search 27 2
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 33 2
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 2
Abbyy Screenshot Reader 6 2
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 2
Content AI - ContentCapture 27 2
Apple Pay 489 1
Samsung Pay 291 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 405 1
Wallet One - Единый кошелек 58 1
ПСБ PSB-Retail 38 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 202 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 269 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 203 1
Linux OS 9937 1
Beorg Smart Vision 34 1
Smart Engines - Smart Document Engine 33 1
Visa Verified By Visa 61 1
Ростелеком - НКИТ - Новые коммуникационные интернет-технологии 14 1
Дергачева Светлана 41 2
Терещенко Вадим 14 2
Ян Давид 67 2
Петухов Илья 7 2
Сажин Олег 9 2
Мартынов Олег 3 2
Мухин Василий 7 2
Сатин Дмитрий 23 1
Johnson Jeff - Джонсон Джефф 9 1
Машьянов Илья 1 1
Цуанг Анна 1 1
Горелик Александр 1 1
Манин Илья 1 1
Вачадзе Давид 1 1
Безбородов Александр 6 1
Юрченко Юлия 2 1
Федюкин Юрий 9 1
Арлазаров Владимир 227 1
Горюнов Виктор 7 1
Кеттебеков Санжар 2 1
Терещенко Елена 3 1
Vollmer Andreas - Вольмер Андреас 3 1
Путин Владимир 3171 1
Шадаев Максут 1008 1
Смирнов Алексей 243 1
Макаров Валентин 220 1
Зарубин Андрей 4 1
Губина Татьяна 11 1
Гранков Константин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Кипр - Республика 550 3
Турция - Турецкая республика 2351 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 2
Китай - Тайвань 3984 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Япония 13282 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Европа 21767 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
Мальта - Республика 117 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1582 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 695 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 187 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 364 1
Образование в России 2191 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 399 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
Ведомости 996 3
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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