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Зарубин Андрей



13.12.2024 Путин поддержал идею обязать ИТ-компании преподавать в вузах. Компании не в восторге 1
11.10.2024 Академия InfoWatch запустила курс о защите ПД совместно с НИУ ВШЭ 1
09.01.2019 ГК InfoWatch запустила в ОАЭ образовательный центр в сфере ИБ 1
29.06.2015 InfoWatch открыла направление образовательного партнерства с вузами России 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Зарубин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1014 3
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
InfoWatch Gulf - ИнфоВотч Галф 6 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
Российская инженерная школа 3 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
Цифровой департамент Правительства эмирата Аджмана 4 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 10 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 3
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6645 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 451 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 362 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1080 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6112 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 275 1
Гранков Константин 1 1
Путин Владимир 3171 1
Бочарова Елена 14 1
Шадаев Максут 1009 1
Касперская Наталья 291 1
Танцюра Кристина 9 1
Shehail Ohoud Ali - Шехаил Охуд Али 3 1
Денисов Денис 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Ближний Восток 2943 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Аджман 5 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 244 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 1
Образование в России 2191 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
InfoWatch Academy - Академия InfoWatch - АИВ - Академия ИнфоВотч 4 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 44 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 45 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 80 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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