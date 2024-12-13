Зарубин Андрей
Зарубин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|InfoWatch - Инфовотч 1014 3
|Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
|Базальт СПО - BaseALT 655 1
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
|InfoWatch Gulf - ИнфоВотч Галф 6 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
|Гранков Константин 1 1
|Путин Владимир 3171 1
|Бочарова Елена 14 1
|Шадаев Максут 1009 1
|Касперская Наталья 291 1
|Танцюра Кристина 9 1
|Shehail Ohoud Ali - Шехаил Охуд Али 3 1
|Денисов Денис 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144219 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
|ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
|Ближний Восток 2943 1
|ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Аджман 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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