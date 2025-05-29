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Денисов Денис


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 ГК InfoWatch: «Первыми новые технологии осваивают злоумышленники и дети» 1
01.08.2024 «Почта Mail.ru» обновила механизм генерации паролей для внешних приложений 1
24.07.2024 «Почта Mail.ru» запустила новый сервис в сфере информационной безопасности 1
23.11.2022 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники подделывают сервисы для оплаты покупок частями 1
29.06.2015 InfoWatch открыла направление образовательного партнерства с вузами России 1
05.04.2007 Дмитрий Медведев: главное — не «железо», а интернет 1
21.08.2006 Россияне взяли 3 "золота" на олимпиаде по информатике 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Денисов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3484 2
InfoWatch - Инфовотч 1043 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5033 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6075 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29039 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5347 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16364 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 471 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10427 1
Email - POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 238 1
WebDAV - Web Distributed Authoring and Versioning - набор расширений и дополнений к протоколу HTTP 67 1
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 229 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11473 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21817 1
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 449 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2308 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1248 1
Оповещение и уведомление - Notification 4882 1
FinTech - CVV - Card Verification Value - CVC - Card Validation Code - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 150 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24924 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20661 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12400 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5035 1
Website URL - Uniform Resource Locator 906 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 475 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1530 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6423 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2046 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5325 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7050 1
VK - Mail.Ru Почта 351 3
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 94 1
Kaspersky Internet Security 463 1
Рейман Леонид 1052 1
Медеведев Дмитрий 2 1
Зарубин Андрей 4 1
Разенштейн Илья 1 1
Свистунова Ольга 28 1
Банников Андрей 1 1
Копелиович Сергей 2 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Лопатин Андрей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 148994 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17851 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1381 1
Япония 13370 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52590 1
Польша - Республика 1971 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 700 1
США - Массачусетс 509 1
Япония - Токио 997 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52585 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30153 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1276 1
Металлы - Серебро - Silver 767 1
Металлы - Золото - Gold 1157 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1386 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49236 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14120 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 305 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3556 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 41 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 55 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 82 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 472 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 46 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 564 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2485 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362425, в очереди разбора - 754625.
Создано именных указателей - 175606.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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