ГК InfoWatch: «Первыми новые технологии осваивают злоумышленники и дети»

Набор цифровых угроз для детей и подростков эволюционирует – на смену контенту 18+ и деструктивным сообществам приходят вербовщики, которые втягивают детей в террористическую деятельность. И родителям предстоит отвечать на эти угрозы, вести разъяснительную работу и искать контакт со своими детьми. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

Денис Денисов, эксперт по информационной безопасности департамента образования и науки ГК InfoWatch, рассказал о том, что цифровые угрозы в современном мире постоянно меняются и эволюционируют вместе с технологиями. Например, в 2010-х годах одной из серьезных опасностей в Сети для детей и подростков стали так называемые грумеры, которые через открытые чаты «втирались» в доверие к ребенку и пытались использовать его в сексуальных целях. В 2015 г. возникли деструктивные сообщества, далее появились онлайн-шантаж и поддельные личности, кибербуллинг, опасные челленджи и так далее, отметил Денис Денисов. Несколько лет назад появился новый тренд – детей стали активно вовлекать в терроризм.

«Только за диверсии на железных дорогах в 2024 г. задержали 134 человека, из них 50 человек – это подростки. Все они познакомились с кураторами в сети, все получали указания от них в мессенджерах. А еще были инциденты с поджогами вертолетов, магазинов, вышек сотовой связи, нападения на школы и так далее. Это уже не просто преступная деятельность – это вовлечение детей в государственный терроризм. И число таких случаев постоянно растет, это целенаправленная работа», – сказал Денис Денисов.

«В настоящее время мы наблюдаем спонтанные и часто не мотивированные извне проявления деструктивного и протестного поведения молодежи. Природу и характер этих явлений нужно изучать в том числе и в информационной среде», – отметил руководитель департамента аналитики исследовательской компании «Крибрум» Эмиль Меликов.

По данным исследований «Крибрум», у молодежи старше 19 лет показатель доверия ко всем общественным и социальным институтам ниже, чем у подростков, поэтому попытки вовлечь их в протесты и беспорядки часто заканчиваются успехом. «Есть множество ботов в Telegram, которые приглашают «присоединиться к борьбе»: мы действуем скрытно, креативно, ты тоже так можешь, выражай свой протест – выполняй креативные задания, один или с командой. Просто, понятно, вовлекающе. И здесь важно, чтобы мы как родители, как взрослые люди были готовы общаться с молодежью так же просто, стучаться к ним через технологии, чтобы не дать совершить фатальную ошибку», — сказал Эмиль Меликов.

Злоумышленники очень умело подхватывают и эксплуатируют характерное для подростков стремление отрицать устоявшиеся нормы и демонстрировать протест, рассказал Андрей Камин, президент Российской ассоциации телефонной экстренной психологической помощи. «Это довольно опасно – с таким поведением «работают» криминальные структуры, различные организации недружественных стран также в это активно включаются. Мы с 90-х годов с ужасом наблюдали рост уличной подростковой преступности. И вдруг она начала снижаться, но не потому, что исчезла как явление – она просто трансформировалась и ушла в сеть. И обрела характер киберпреступлений. И выяснилось, что в интернете можно не только ограбить человека, но и сделать куда больше», – сказал Камин.

Еще одна черта, которой пользуются злоумышленники, – это потребность подростка принадлежать к «своей» группе, быть частью общности, говорит психолог, специалист Центра экстренной психологической помощи Ростислав Прокопишин. «В природе подростка – проверять на прочность границы реальности, это нормально. Стремление принадлежать к группе, с которой он себя отождествляет, – это тоже естественный этап развития личности, обретения себя. И эта потребность в самоидентификации может использоваться взрослыми людьми в своих целях» – отметил эксперт.

Как бороться с этими угрозами? По мнению основателя социального проекта «Безопасное детство» и руководителя Школы детской безопасности Дмитрия Орлова, цифровое благополучие ребенка – это в огромной степени ответственность родителей, у которых есть реальная возможность повлиять на ситуацию.

«Как обычно поступают, когда нет возможности прямо сейчас заниматься ребенком? Правильно, выдают гаджет, а это приносит в жизнь ребенка весь набор цифровых рисков. И здесь важно идти не по пути тотальных запретов, а предоставить ребенку человеческую альтернативу гаджету – спорт, совместно проведенное время. Для этого взрослый обязательно должен быть рядом – как минимум на небольшую группу детей один заинтересованный, включенный взрослый», – сказал Орлов.

Проблему нехватки времени, по мнению эксперта, могли бы решить родительские объединения – когда один взрослый, например, возит в спортивную секцию не только своего ребенка, но и еще его друзей. «Было бы полезно, если бы в нашем обществе появлялись некие социальные координаторы, которые могли бы помочь родителям организоваться и поддерживать такой подход», – считает эксперт.

Запреты, действительно, не лучший метод, но дисциплина обязательно должна быть – в виде контроля и открытых договоренностей с ребенком, дополнил Денис Денисов. «Если у ребенка есть смартфон, то там обязательно должны быть приложения родительского контроля. Кроме того, важно объяснять ребенку, почему не стоит выкладывать в соцсети лишнюю информацию о себе, вступать в группы, доверять незнакомым собеседникам в сети. Вместе с контролем обязательно нужна просветительская работа с детьми и повышение уровня цифровой грамотности, в том числе в образовательных учреждениях», – сказал эксперт ГК InfoWatch.