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Индексная книга (каталог) CNews*
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Орлов Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 ГК InfoWatch: «Первыми новые технологии осваивают злоумышленники и дети» 1
18.09.2023 Вышло обновление Dr.Web для мобильных устройств и планшетов на ОС «Аврора» 1
06.12.2022 «Т1 консалтинг» создаст ERP-систему на базе «1С» для МССС 1
19.04.2021 Райффайзенбанк и «Газпром нефть» внедряют банковские гарантии на блокчейн-платформе «Мастерчейн» 1
03.12.2020 Из-за свободы закупок российские чиновники могут перейти на пиратские и иностранные антивирусы 1
16.06.2020 Появился первый антивирус Dr.Web для мобильной операционной системы «Аврора» 1
19.03.2018 Softline помогла компании «Лидер», определить наиболее перспективные направления развития ИТ-инфраструктуры 1
26.07.2016 Softline оценила управление лицензиями для непроизводственной среды в «Рексофт» 1
10.06.2016 В «ВТБ24-Онлайн» теперь можно обменять швейцарские франки, японские йены и шведские кроны 1
16.05.2016 Softline оценила SAM-процессы «Самараэнерго» на соответствие задачам обеспечения кибербезопасности 1
16.07.2015 Softline провела аудит программного обеспечения в «Русском аппетите» 1
02.07.2013 Dr.Web защищает тысячи рабочих станций Росреестра 1
10.01.2013 Северо-Западный институт управления РАНХиГС продлил лицензии на Dr.Web 1
02.07.2012 Dr.Web защищает компьютеры Новосибирского государственного педагогического университета 1
24.05.2012 «Пермэнергосбыт» строит единую систему финансово-хозяйственного управления на базе Microsoft Dynamics AX 1
16.06.2011 Профессионалы аутсорсинга бизнес-процессов обсудили перспективы развития рынка BPO в России 1
14.05.2010 «Волгоспецстрой» модернизирует ИТ-инфраструктуру на базе решений Microsoft и HP и внедрит СЭД DocsVision 1
07.11.2008 В Москве состоялся Международный Конгресс «Экономические преимущества Интеллектуальных Зданий» 1
20.10.2008 29 октября состоится Конгресс «Экономические преимущества «Интеллектуальных Зданий» 1
15.10.2008 29 октября состоится Конгресс «Экономические преимущества «Интеллектуальных Зданий» 1
08.10.2008 CNews Forum 2008: как защитить банки и страховщиков 1
10.07.2006 "Инбанкпродукт" внедряет "ЦФТ-Банк" 1
18.09.2003 Россияне заняли все призовые места на Международной олимпиаде по информатике 1
11.08.2003 «РТКомм.Ру» оставит без интернета 8 тыс. клиентов Race Communications 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Орлов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Dr.Web - Доктор Веб 1261 6
Microsoft Corporation 24856 6
Softline - Софтлайн 2983 5
Делайт 2000 - DeLight 42 3
Johnson Controls 33 3
Delta Controls - Дельта Контролс 12 3
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 3
Эдванс-С 4 3
Крок - Croc 1785 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 445 2
Аргус-Спектр 14 2
АРМО ГК - АРМО-Системы 303 2
АРМО ГК 155 2
Унисервис 6 2
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 2
Рексофт - Reksoft 424 1
HP - Hewlett-Packard 3628 1
Ростелеком 9942 1
Intel Corporation 12314 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 373 1
Oracle Corporation 6760 1
Новые облачные технологии (НОТ) 456 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 174 1
Fujitsu 2047 1
KPMG 259 1
Docsvision - ДоксВижн 1015 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 362 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 1
Race Communications - Рэйс Коммуникейшн 44 1
Программные технологии 86 1
Unicon - Юникон 19 1
NTT Data - Itelligence AG 42 1
ОТР ГК - ОТР 2000 217 1
8490 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 895 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 3
Aerostar Hotels - Аэростар 29 2
Миракс Групп - Mirax Group 17 2
Газпром ПАО 1367 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России 277 2
Nikoliers - Colliers - Николиерс 13 2
Арена Мытищи - Ледовый Дворец Арена Мытищи 2 2
Транснефть Приволга - Приволжскнефтепровод 4 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 2
ВТБ - ВТБ24 666 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2884 1
Альфа-Банк 1799 1
ГПБ - Газпромбанк 1108 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7606 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Газпром нефть 641 1
BP - British Petroleum 182 1
Русский стандарт Банк 451 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 157 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 104 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 65 1
Пермэнергосбыт - Пермская Энергосбытовая Компания 11 1
РБР КБ - Русский Банк Развития КБ 25 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 79 1
Мосметрострой - Московский метрострой 11 1
Метрострой Северной Столицы 1 1
Самараэнерго 19 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 1
Инбанкпродукт АКБ 1 1
Intercomp Global Services 5 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 247 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 4
Федеральное казначейство России 1815 4
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 24 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3222 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4404 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4629 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1239 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4971 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12053 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5066 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 867 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1420 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 130 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 33 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 694 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 183 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 69 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68178 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31901 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30585 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29079 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7538 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13797 5
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 250 4
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 821 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13020 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10442 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12852 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20736 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52915 3
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 548 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26025 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8880 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2242 3
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 460 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24728 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4062 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11748 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12408 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12993 2
Оповещение и уведомление - Notification 4890 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1873 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3839 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2241 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5585 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1042 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 348 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14992 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 818 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4186 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4274 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 283 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 569 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2893 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1342 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4638 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2598 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 147 3
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 92 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 865 2
Dr.Web Desktop Security Suite 34 2
Dr.Web Mail Security Suite 33 2
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 389 2
Microsoft Azure 1428 1
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 39 1
Microsoft Azure Remote Rendering 3 1
Новые облачные технологии - МойОфис 808 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1681 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
Microsoft Windows 15910 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 298 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Kaspersky Certified - Kaspersky Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 12 1
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 76 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 58 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 926 1
Microsoft Dynamics 1179 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 799 1
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 143 1
1С:ERP Управление предприятием 621 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 119 1
Dr.Web Security Space 64 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 131 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1766 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1455 1
Гутман Виктор 17 3
Головин Андрей 15 3
Воеводенко Нина 6 3
Вроблевский Роман 7 3
Иванов Владимир 62 3
Епишина Елена 3 3
Трифонов Михаил 3 3
Пуговкин Олег 3 3
Невзоров Михаил 5 3
Пека Павел 5 2
Румакин Игорь 5 2
Чех Сергей 2 2
Полуденный Александр 2 2
Голвачев Александр 2 2
Лященко Григорий 4 2
Лукманов Денис 2 2
Левчук Михаил 3 2
Широков Александр 25 2
Александров Артур 6 2
Путин Владимир 3245 1
Комиссаров Дмитрий 228 1
Лашин Ренат 73 1
Мещеряков Кирилл 23 1
Якимаха Александр 2 1
Соловьев Сергей 71 1
Федотов Николай 32 1
Ференец Вадим 29 1
Гусев Денис 5 1
Хаджабекян Михаил 3 1
Бажин Андрей 12 1
Бучин Сергей 7 1
Тимофеева Людмила 1 1
Власов Вячеслав 8 1
Горбунов Александр 54 1
Македонский Сергей 47 1
Шардыко Игорь 2 1
Бунин Сергей 2 1
Воропаева Екатерина 22 1
Григорьев Александр 23 1
Окулесский Василий 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 149162 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44243 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52604 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17864 3
Россия - СФО - Новосибирск 4437 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14256 2
Украина 7668 2
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 365 2
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 206 2
Европа 24389 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2047 1
Россия - ПФО - Самарская область 1379 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1525 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1535 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 829 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1619 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4006 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 722 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 868 1
США - Иллинойс - Чикаго 433 1
США - Висконсин 109 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
Япония 13375 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17479 1
Солнечная система - Solar system 2534 1
Швеция - Королевство 3644 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 736 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52639 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49264 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5010 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7996 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16731 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5016 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11136 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14138 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19249 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30190 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5992 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24811 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5175 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2527 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6064 2
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 92 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5723 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9107 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5597 1
Экономический эффект 1114 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10192 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5932 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1389 1
Английский язык 6746 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2392 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6005 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6360 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2549 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 519 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1358 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 478 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 854 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2426 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4136 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 329 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2816 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1850 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3379 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2503 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2813 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1978 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 2
Forrester Research 823 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 135 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 551 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 473 1
НГПУ им. К. Минина ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина 11 1
РАНХиГС - СЗИУ - Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 15 1
ISR - Integrated Systems Russia 24 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1142 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 28 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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