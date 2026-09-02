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Dr.Web Desktop Security Suite

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.09.2026 X-Com поставила Dr.Web для защиты рабочих мест в «ЮMoney» 1
16.12.2021 Dr.Web на «Ред ОС» 7.3 1
29.12.2020 Подтверждена совместимость Dr.Web, Baikal и Astra Linux 1
09.01.2020 Dr.Web впервые внедрили в госучреждении Боливии 1
19.04.2019 Dr.Web сертифицирован на совместимость с отечественной ОС «Гослинукс» 1
27.02.2019 Dr.Web для Linux подтвердил совместимость с ОС ROSA Enterprise 1
07.08.2018 Dr.Web совместим с российской «Ред ОС 7.1 Муром» 1
23.11.2016 «Доктор Веб» внедрил продукт Dr.Web на сахарном комбинате «Курганинский» 1
10.08.2016 «Крок Поволжье» построил ИТ-инфраструктуру нового Онкологического центра в Нижнем Новгороде 1
22.01.2016 Доля доходов «Доктор Веб» от продаж лицензий корпоративным пользователям превысила 63% 1
05.08.2013 Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт им. академика А.И. Берга под защитой Dr.Web 1
19.07.2013 Саратовская областная нотариальная палата закупила лицензии Dr.Web 1
15.07.2013 Департамент социальной защиты населения Вологодской области продлил лицензии на Dr.Web 1
07.06.2013 Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» приобретет ПО на сумму свыше 202 млн руб. 1
10.01.2013 Северо-Западный институт управления РАНХиГС продлил лицензии на Dr.Web 1
26.11.2012 Сертифицированные ФСТЭК продукты Dr.Web и Alt Linux полностью совместимы 1
18.07.2012 «Запорожьеоблэнерго» под защитой Dr.Web 1
04.07.2012 Казначейство Украины в Черниговской области под защитой Dr.Web 1
02.07.2012 Dr.Web защищает компьютеры Новосибирского государственного педагогического университета 1
20.06.2012 «ВТБ Страхование» под защитой Dr.Web 1
07.06.2012 «Гарант-Авто» выбрал защиту Dr.Web 1
28.05.2012 Продукты Dr.Web Enterprise Security Suite прошли сертификацию в Украине 1
27.02.2012 Продукты Dr.Web защищают рабочие станции и серверы Минэкономразвития 1
27.01.2012 Бесплатный сканер Dr.Web Light для Mac OS X доступен в Mac App Store 1
12.12.2011 «Доктор Веб» обновил антивирусное ядро в однопользовательских продуктах Dr.Web 1
25.11.2011 Вышли новые версии программных продуктов Dr.Web для Unix 1
21.11.2011 Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Кемеровской области внедрило Dr.Web Desktop Security Suite 1
11.10.2011 «Доктор Веб» выпустил обновленный комплект продуктов для малого бизнеса 1
27.09.2011 Продукты Dr.Web Enterprise Security Suite 6.0 сертифицированы ФСТЭК России 1
23.09.2011 «Доктор Веб» и Qbik выпустили комплект «Dr.Web + Qbik WinGate» для СМБ 1
21.07.2011 Продукты Dr.Web Enterprise Security Suite 6.0 сертифицированы ФСБ России 1
20.06.2011 Dr.Web на защите Алтайского приборостроительного завода «Ротор» 1
25.04.2011 «Белрегионгаз» защитился от вирусов и спама с помощью Dr.Web 1
19.04.2011 Украинские железнодорожники выбрали антивирус Dr.Web 1
18.03.2011 ГТРК «Южный Урал» четыре года использует антивирусные технологии Dr.Web 1

Публикаций - 35, упоминаний - 35

Dr.Web Desktop Security Suite и организации, системы, технологии, персоны:

Dr.Web - Доктор Веб 1295 33
Ред Софт - Red Soft 1249 3
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 2
Легал-Софт 2 2
VanZel Technologies 1 1
Fujitsu 2107 1
Крок - Croc 1969 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 488 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 452 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 436 1
D-Link - Д-Линк Трейд 395 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 1
X-Com - Икс ком 190 1
OpenText - Micro Focus - Novell 880 1
Эшелон НПО 151 1
ДиалогНаука 273 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 114 1
Kerio Technologies 66 1
Крок Поволжье 3 1
ЮСК - Южная софтверная компания 19 1
Qbik 3 1
Росимущество - КТРВ - АПЗ - Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина 5 1
Microsoft Corporation 25818 1
Softline - Софтлайн 3767 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3122 1
ВТБ Страхование 61 1
Курганский Сахарный комбинат 1 1
Ротор АПЗ - Алтайский приборостроительный завод 3 1
Українська залізниця - Украинская железная дорога 1 1
НОКОД ГБУЗ НО - Нижегородский областной клинический онкологический диспансер 3 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3156 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5746 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3667 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3209 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13973 2
Федеральное казначейство России 1951 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 789 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 147 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5987 1
Судебная власть - Judicial power 2515 1
Президент Украины - Госспецсвязи Украины - Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины - Госкомсвязи Украины 28 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5714 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2890 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5455 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4965 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33669 27
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7943 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54265 14
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14334 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35349 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28410 8
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4492 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12256 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4576 5
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5188 4
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2994 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26031 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12918 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13760 3
Оцифровка - Digitization 5212 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15498 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36446 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14033 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8700 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9573 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3379 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16411 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23045 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5521 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3412 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10418 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8718 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7260 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5216 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1348 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1981 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2909 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6280 1
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 386 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13437 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2062 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3223 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4517 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7671 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7755 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 148 28
Dr.Web Mail Security Suite 34 16
Linux OS 11588 11
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1675 10
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 394 7
Dr.Web Gateway Security Suite 14 6
Microsoft Windows 16946 6
Microsoft Exchange - MS Exchange 1848 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1621 3
Dr.Web CureIt! 39 2
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 2
Dr.Web CureNet! 8 2
Google Android 15303 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1020 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 375 1
Kaspersky Internet Security 497 1
JavaScript - JS - язык программирования 1434 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2534 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 855 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 740 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 142 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 316 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 131 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 688 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 186 1
Stafory - робот Вера 379 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 53 1
Apple Mac App Store 88 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 68 1
Avaya Aura 125 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 762 1
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 239 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux СПТ - Альт Линукс СПТ 53 1
ФССП РФ - АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 37 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 255 1
ИВК Юпитер Крипто 32 1
Dr.Web Security Space 66 1
Метёлкин Николай 4 3
Степанов Николай 13 2
Орлов Дмитрий 24 2
Шаров Борис 73 2
Севостьянов Василий 4 2
Рейнальдо Алонсо 1 1
Рустамов Рустам 549 1
Мылицын Роман 111 1
Евдокимов Андрей 95 1
Малахов Александр 20 1
Щербина Александр 7 1
Григорьев Александр 23 1
Чмелёв Андрей 1 1
Каменев Роман 1 1
Архипов Станислав 1 1
Здобнов Игорь 4 1
Дьяков Виктор 1 1
Бизов Евгений 1 1
Шабашов Николай 3 1
Юдин Константин 2 1
Платонов Василий 1 1
Понин Анатолий 1 1
Фатнев Николай 7 1
Зинченко Наталья 1 1
Шарвадзе Наталья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167153 28
Украина 7939 5
Америка Южная 884 1
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 316 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 661 1
Франция - Французская Республика 8188 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1524 1
Россия - СФО - Новосибирск 4897 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3593 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14828 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2307 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2852 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2300 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1525 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 238 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 832 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1071 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 732 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1561 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 274 1
Украина - Киев 1153 1
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 313 1
Украина - Харьковская область - Харьков 221 1
Украина - Черниговская область - Чернигов 39 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Курганинск 15 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 799 1
Боливия - Многонациональное Государство 64 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3353 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58013 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11815 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16174 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33978 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12367 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5015 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2781 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10930 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53756 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6812 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3880 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3801 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10437 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4635 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1384 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6192 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6576 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1220 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3020 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1646 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1037 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5654 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2841 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 842 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4693 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2728 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11399 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 329 1
Нотариат - Notary Public - Нотариус 97 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2559 1
Судебная власть - Мировой суд 124 1
Образование в России 2921 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 606 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - ЦНИРТИ - Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А. И. Берга 9 1
НГПУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный педагогический университет - 9 1
РАНХиГС - СЗИУ - Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 15 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724883.
Создано именных указателей - 200490.
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