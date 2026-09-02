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Dr.Web Desktop Security Suite
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 35, упоминаний - 35
Dr.Web Desktop Security Suite и организации, системы, технологии, персоны:
|Метёлкин Николай 4 3
|Степанов Николай 13 2
|Орлов Дмитрий 24 2
|Шаров Борис 73 2
|Севостьянов Василий 4 2
|Рейнальдо Алонсо 1 1
|Рустамов Рустам 549 1
|Мылицын Роман 111 1
|Евдокимов Андрей 95 1
|Малахов Александр 20 1
|Щербина Александр 7 1
|Григорьев Александр 23 1
|Чмелёв Андрей 1 1
|Каменев Роман 1 1
|Архипов Станислав 1 1
|Здобнов Игорь 4 1
|Дьяков Виктор 1 1
|Бизов Евгений 1 1
|Шабашов Николай 3 1
|Юдин Константин 2 1
|Платонов Василий 1 1
|Понин Анатолий 1 1
|Фатнев Николай 7 1
|Зинченко Наталья 1 1
|Шарвадзе Наталья 1 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
|ВГТРК ГТРК Филиалы 30 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724883.
Создано именных указателей - 200490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724883.
Создано именных указателей - 200490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.