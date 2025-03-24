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Dr.Web Gateway Security Suite


24.03.2025 ПК «Синоникс» получил сертификат соответствия в Белоруссии 1
29.12.2020 Подтверждена совместимость Dr.Web, Baikal и Astra Linux 1
22.01.2016 Доля доходов «Доктор Веб» от продаж лицензий корпоративным пользователям превысила 63% 1
08.02.2013 Traffic Inspector позволяет исполнять ФЗ-139 «О черных списках» 1
05.10.2012 Новая версия Traffic Inspector получила сертификат ФСТЭК 1
28.05.2012 Продукты Dr.Web Enterprise Security Suite прошли сертификацию в Украине 1
25.11.2011 Вышли новые версии программных продуктов Dr.Web для Unix 1
27.09.2011 Продукты Dr.Web Enterprise Security Suite 6.0 сертифицированы ФСТЭК России 1
23.09.2011 «Доктор Веб» и Qbik выпустили комплект «Dr.Web + Qbik WinGate» для СМБ 1
27.04.2011 Вышел Dr.Web 6.0 для почтовых серверов и интернет-шлюзов Kerio 1
07.12.2010 Dr.Web для Unix обновлён до версии 6.0 1
07.12.2007 В новое интернет-решение «Айдеко Софтвер» встроен модуль Dr.Web 2
28.11.2007 Etegro Technologies, «Доктор Веб» и Novell выпустили комплекс для защиты сетей 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Dr.Web Gateway Security Suite и организации, системы, технологии, персоны:

Dr.Web - Доктор Веб 1257 10
Microsoft Corporation 24723 2
OpenText - Micro Focus - Novell 871 2
Smart-Soft - Смарт-Софт 59 2
Kerio Technologies 64 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1966 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 457 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 415 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 335 1
Эшелон НПО 131 1
Ideco - Айдеко 78 1
NetPolice Solutions - ЦАИР - Центр анализа интернет-ресурсов 14 1
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 1
Qbik 3 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4237 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11828 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3167 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3015 1
Президент Украины - Госспецсвязи Украины - Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины - Госкомсвязи Украины 28 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 188 1
IMAPS - International Microelectronics Assembly and Packaging Society - Международное сообщество по микроэлектронике 7 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30095 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4138 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7473 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12801 5
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3990 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24433 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7786 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3661 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2733 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25662 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1962 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5795 2
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 725 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2239 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3920 1
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 445 1
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 224 1
Email - POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 238 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13999 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19945 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28198 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20966 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16148 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4943 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13419 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11742 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17199 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12703 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3219 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12879 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3113 1
Оцифровка - Digitization 4613 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16249 1
Proxy-server - Прокси-сервер 322 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1704 1
Командная строка - Command Line 374 1
DHA - Directory harvest attack - Атака с использованием каталога 3 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 200 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3785 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 147 10
Dr.Web Mail Security Suite 33 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 9
Dr.Web Desktop Security Suite 34 6
Linux OS 10089 4
Microsoft Exchange 1748 3
Microsoft Windows 15786 3
Dr.Web Mobile Security Suite 18 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 300 2
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 58 2
Samba 147 2
Proofpoint - Sendmail - Sentrion 64 2
Qbik WinGate 9 2
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 389 1
Microsoft Windows 7 1982 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 871 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 358 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 540 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1417 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 1
Postfix - mail transfer agent 49 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 451 1
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 38 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 138 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 286 1
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment 190 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 178 1
Intel x86 - архитектура процессора 1874 1
Panda GateDefender Performa - Panda GateDefender Integra 29 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 557 1
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 56 1
АйТи Бастион - Синоникс 9 1
Шаров Борис 73 2
Мылицын Роман 111 1
Евдокимов Андрей 82 1
Осинцев Сергей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14179 1
Украина 7643 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 241 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43625 1
Франция - Французская Республика 7874 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51766 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2439 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2434 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2343 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13783 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3683 1
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Статистика - Statistics - статистические данные 1755 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8714 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11074 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1767 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1562 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 910 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4185 1
Федеральный закон 436-ФЗ, 139-ФЗ - О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 33 1
Blacklist - Чёрный список 627 1
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