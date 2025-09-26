Разделы

ПК «Синоникс» получил сертификат ФСТЭК России

ПК «Синоникс» получил сертификат ФСТЭК России. Теперь средство информационного обмена, разработанное «АйТи Бастион», доступно для полноценного внедрения на объектах КИИ, в контурах АСУ ТП, системах обработки ПДн и государственных информационных системах. «Синоникс» позволяет передавать информацию между узлами двух сетей как в одну, так и в обе стороны, скрывая информацию об их окружении.

Российский разработчик систем информационной безопасности «АйТи Бастион» сообщает о сертификации ПК «Синоникс» по 4 уровню доверия (сертификат ФСТЭК России №4975 от 11 сентября 2025 г.). Программный комплекс создан в ответ на запрос рынка о необходимости обмениваться данными и файлами между несвязанными сегментами сети. С помощью данного решения можно осуществлять мониторинг, собирать телеметрию и управлять закрытым сегментом без раскрытия структуры стыкуемых объектов сети.

«ПК «Синоникс» наводит порядок в информационных потоках — заказчик системы защищает информационный обмен с изолированными сегментами, организует автоматизированную загрузку обновлений, синхронизирует политики безопасности и системное время по всей инфраструктуре. Теперь, когда продукт внесён в реестр ФСТЭК России и его безопасность подтверждена, мы сможем удовлетворить потребности организаций, где необходимо связывать изолированные контуры и строго соответствовать требованиям регулятора в лице ФСТЭК России», — сказал Сергей Бочкарёв, генеральный директор «АйТи Бастион».

Сертификация выводит на рынок доверенный продукт, полностью созданный на ПО и комплектующих российского производства. Решение работает на ОС Astra Linux SE и внесено в реестр отечественного ПО (реестровая запись Минцифры №22866 от 14 июня 2024 г.). Сертификация ФСТЭК России открывает возможность использования устройства в контурах АСУ ТП, на объектах КИИ, в системах обработки персональных данных, а также в государственных структурах.

«Синоникс» может использоваться совместно с межсетевым экраном (МЭ) и NGFW, а также с другими классами решений. Подтверждена интеграция с такими ИБ-решениями как «Кибер Бэкап 17.2», UDV DATAPK Industrial Kit, InfoWatch Traffic Monitor, Dr.Web Gateway Security Suite, Kaspersky Scan Engine и Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA).

