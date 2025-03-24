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Kaspersky Scan Engine

Kaspersky Scan Engine — решение для борьбы с киберуязвимостями, использующее новейшие технологии обнаружения и уничтожения различных угроз, в том числе троянов, фишинга, червей, руткитов, шпионских и рекламных программ. Обеспечивает комплексную защиту веб-приложений, прокси-серверов, сетевых хранилищ данных и почтовых шлюзов. Работает через протоколы HTTP или ICAP.


24.03.2025 ПК «Синоникс» получил сертификат соответствия в Белоруссии 1
18.06.2024 Программный комплекс «Синоникс» включен в реестр российского ПО 1
18.04.2024 «АйТи Бастион» и «Лаборатория Касперского» успешно интегрировали решения по протоколу ICAP 1
28.03.2024 «Киберпротект» выпустил новую версию системы для синхронизации и обмена файлами «Кибер Файлы 9.0» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Kaspersky Scan Engine и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи Бастион - IT Bastion 104 2
АйТи 1376 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4958 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 204 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11828 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4237 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28198 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 3
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 64 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30095 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19945 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2274 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2103 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 755 1
MFT - Managed File Transfer - Управляемая передача файлов - Безопасный корпоративный файловый обмен - Защищенный обмен файлами 62 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1758 1
Rootkit - Руткит - набор программных средств 377 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31227 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 663 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5492 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16148 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51569 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2983 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9504 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1277 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6828 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2239 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2253 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3113 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1962 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25662 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 757 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2733 1
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 197 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7473 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12801 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6347 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 844 1
АйТи Бастион - Синоникс 9 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 540 2
Киберпротект - Кибер Протего - Cyber Protego DLP-комплекс 10 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 984 1
Киберпротект - Кибер Файлы - Cyber Files - Акронис файлы 9 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1640 1
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 70 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 191 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Server 9 1
Новые облачные технологии - МойОфис 798 1
НКТ - Р7-Офис 390 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 189 1
Родин Константин 27 1
Михеев Дмитрий 40 1
Савченко Андрей 6 1
Вахонин Сергей 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6253 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8714 2
Аудит - аудиторский услуги 2726 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 795 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4899 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348539, в очереди разбора - 762724.
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