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Kaspersky Scan Engine
Kaspersky Scan Engine — решение для борьбы с киберуязвимостями, использующее новейшие технологии обнаружения и уничтожения различных угроз, в том числе троянов, фишинга, червей, руткитов, шпионских и рекламных программ. Обеспечивает комплексную защиту веб-приложений, прокси-серверов, сетевых хранилищ данных и почтовых шлюзов. Работает через протоколы HTTP или ICAP.
Kaspersky Scan Engine и организации, системы, технологии, персоны:
|АйТи Бастион - IT Bastion 104 2
|АйТи 1376 2
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4958 1
|Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 204 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11828 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4237 1
|Родин Константин 27 1
|Михеев Дмитрий 40 1
|Савченко Андрей 6 1
|Вахонин Сергей 17 1
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