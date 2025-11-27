«МойОфис» 3.6: конвертация VBA-макрокоманд, Python в надстройках, приложение «МоиЗаметки» и другие новые возможности экосистемы

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, представляет важное обновление своей экосистемы — релиз «МойОфис» 3.6. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

В новом релизе изменения затронули такие продукты, как «МойОфис Документы Настольные», «МойОфис Документы Онлайн», корпоративный мессенджер Squadus и почтовая система «МойОфис Почта». Помимо представленных на конференции возможностей, в версии 3.6 появился ряд функций для повышения безопасности и более эффективной совместной работы.

«МойОфис Документы Настольные»

В «МояТаблица» впервые среди российских офисных продуктов реализована встроенная функция интерпретации VBA-макрокоманд. Сохраняйте накопленные годами отчеты, пользуйтесь сформированными ранее документами, поддерживайте привычные бизнес-процессы, не переписывая код. Просто откройте документ в «МояТаблица» — система автоматически сконвертирует рабочую версию макроса на Lua, сохранив исходный VBA-код без изменений.

Это решение устраняет ключевое препятствие для перехода на отечественное ПО компаний, годами использовавших Excel-макрокоманды. Исходный VBA-код остается в документе и продолжает работать в Excel, а в «МояТаблица» вы получаете Lua-версию, которую можно доработать под свои задачи. В релизе 3.6 доступна бета-версия, в следующих релизах возможности будут расширяться.

Новая функциональность особенно актуальна для объектов КИИ, требующих перехода на российское ПО в соответствии с 187-ФЗ. Интерпретатор VBA позволяет продолжать использовать привычные макросы и соответствовать требованиям законодательства России.

Расширяйте функциональность надстроек с помощью Python

В релизе 3.6 представлена бета-версия новой функции Python в надстройках. Теперь можно использовать модули и библиотеки Python для расширения возможностей Lua-кода в настольных редакторах. Это открывает доступ к обширной экосистеме Python для различных сфер применения: искусственный интеллект, сложная математика и анализ данных без необходимости переписывать код.

Новое решение позволяет одновременно использовать два языка программирования: Lua — для быстрого и легкого основного кода, Python — для решения особых задач. Функция особенно ценна для сфер деятельности, где требуются готовые модули и библиотеки Python: анализ данных, создание продвинутых графиков, визуализаций и автоматизации процессов.

«МойОфис Документы Онлайн»

В ответ на запросы клиентов реализовано новое приложение «МоиЗаметки», предназначенное для создания и хранения личных записей. Оно позволяет фиксировать мысли, идеи и планы, а затем легко находить нужную информацию.

Для удобства работы с большим количеством записей предусмотрена система папок. Пользователь может создавать тематические разделы и вложенные папки в разделах, перемещать между ними заметки, а также переименовывать и изменять структуру папок по своему усмотрению. Поиск по названию заметок и сортировка по дате создания помогут найти нужную информацию. Важные записи можно закреплять для быстрого доступа.

«МоиЗаметки» помогают управлять информацией: фиксировать рабочие задачи, сохранять ключевые идеи, вести списки дел. Все данные надежно хранятся в отдельном приложении и доступны в любое время.

Теперь можно приглашать к совместной работе партнеров и контрагентов, предоставляя им безопасный доступ к документам. Внешние пользователи с новой ролью «Гость» имеют ограниченные права в системе, но могут полноценно работать с файлами, к которым им открыли доступ.

Для подключения внешних пользователей предусмотрено два удобных способа: администратор системы может создать гостевую учетную запись либо любой пользователь может отправить партнеру ссылку-приглашение.

Решение позволяет организовать совместную работу над документами с внешними специалистами, сохраняя контроль над данными и соблюдая политики безопасности организации.

Squadus

В новом релизе Squadus реализована интеграция с Kaspersky Scan Engine, обеспечивающая антивирусную проверку всех файлов в корпоративном мессенджере. Теперь все файлы и аватары автоматически сканируются на наличие вредоносного ПО. Обнаруженные угрозы немедленно блокируются и удаляются.

Администраторы могут гибко управлять защитой через панель управления: включать и отключать проверку, а также настраивать параметры интеграции в соответствии с корпоративными политиками безопасности.

«МойОфис Почта»

Для удобства развертывания настольной версии почты на множестве рабочих мест реализована возможность централизованной настройки приложения. Администратор может создать файл конфигурации policies.json с необходимыми параметрами ОС и распределить его с помощью скриптов или инструментов управления на компьютеры. После перезапуска приложения все заданные настройки автоматически применяются, что упрощает массовое развертывание и администрирование.

Также реализована функция выборочного восстановления данных из резервных копий для веб-клиента. Теперь администраторы могут восстановить отдельные элементы — конкретное письмо, календарное событие или задачу — без необходимости загрузки всего архива данных. Это решение сокращает время восстановления информации и повышает эффективность управления резервными копиями.

Обновление почтовой системы теперь выполняется без прерывания работы веб-приложения благодаря технологии последовательного обновления компонентов. Пока один узел системы обновляется, остальные продолжают работать в обычном режиме. Пользовательские сессии сохраняются, обработка писем не прерывается, а сотрудники могут продолжать работу без каких-либо ограничений.

Для обеспечения стабильного перехода на обновленную версию почтовой системы внедрено логирование ошибок. Администраторы отслеживают и исправляют ошибки в лог-файле, а имеющаяся у них инструкция подскажет, как действовать и решать возникающие проблемы. Это обеспечивает высокий уровень контроля над работой системы и способствует поддержанию ее бесперебойной работы.