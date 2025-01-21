Lua язык программирования
Lua и организации, системы, технологии, персоны:
|Щеглов Петр 54 3
|Раевский Роман 15 2
|Предтеченский Петр 18 2
|Гостев Александр 82 2
|Розанов Максим 6 2
|Мишустин Михаил 676 2
|Паршин Максим 316 2
|Гонтарев Павел 94 2
|Игнатьков Кирилл 11 2
|Абасмирзоев Заур 16 2
|Мельникова Анастасия 373 2
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Настасенко Марина 9 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Краснопольский Андрей 8 1
|Наумов Сергей 25 1
|Ожигов Виталий 7 1
|Медведев Андрей 6 1
|Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
|Громов Владимир 14 1
|Сотниченко Сергей 5 1
|Колчин Вячеслав 5 1
|Шелестюк Евгений 15 1
|Большаков Георгий 1 1
|Ульянов Владимир 161 1
|Комлев Николай 95 1
|Калякин Павел 66 1
|Богатырева Людмила 22 1
|Водясов Алексей 222 1
|Арбузов Максим 1 1
|Галинский Александр 4 1
|Тятюшев Максим 97 1
|Виноградов Александр 60 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1009 1
|Франков Сергей 1 1
|Белевцев Андрей 63 1
|Меньшов Кирилл 118 1
|Камлюк Виталий 30 1
|Трубников Виктор 1 1
|Аветисян Арутюн 37 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 63 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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