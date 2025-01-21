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Lua язык программирования

Lua - язык программирования


21.01.2025 В России создан «убийца» Microsoft Visio 1
30.10.2024 «Базис» и экс-разработчики nginx создадут первое в России коробочное решение на замену VMware NSX 1
03.10.2024 Легендарный инструмент для создания ПО, зародившийся до появления Linux, крупно обновился впервые за 27 лет 1
10.09.2024 Выпущена ОС на замену Linux и BSD. Она написана на Rust, имеет микроядро и поддерживает ПО для Unix 1
21.08.2024 Власти потратят 1,6 миллиарда на безопасную разработку российских ОС и разнообразного ПО 1
23.07.2024 Сбербанк полностью импортозаместил Nginx Plus решением «СберТеха» 1
27.06.2024 ИИ-ассистент Giga Code поможет разработчикам провести аналитику кода и оценку трудозатрат на его создание всего за пару минут 1
10.06.2024 Python – не самый популярный язык программирования. Десятки миллионов ИТ-шников покорены гораздо менее «звездным» языком 1
03.05.2024 Две уязвимости нулевого дня в Cisco полгода используются для атак на госучреждения 1
23.04.2024 Странную особенность GitHub используют для распространения вредоносов. Они выглядят как легитимные файлы 1
22.04.2024 Новая версия ПО SystemeHD Works с улучшениями в FBD-программировании и коммуникации по BACnet IP 1
25.12.2023 Первая версия среды разработки SystemeHD Works с FBD-программированием для систем автоматизации 1
23.11.2023 Официальный язык программирования для iPhone и Mac доживает последние дни. Желающих на нем писать почти не осталось 1
29.08.2023 Аналоги Confluence на российском рынке: на что заменить базу знаний 1
15.08.2023 Вышли обновления российского Веб-сервера Angie PRO 1
26.07.2023 «Код будущего»: на «Госуслугах» стартовал приём на бесплатные курсы программирования 1
29.05.2023 VK расширила инструменты аналитики и безопасности в Tarantool 1
10.05.2023 «Сбертех» представил веб- и прокси-сервер Platform V SynGX 1
25.04.2023 В «Мой офис» добавили инструменты упрощенной миграции с Microsoft Exchange 1
14.02.2023 Модификации к игре Dota 2 пробивают в ПК «дыры» для троянов 2
17.01.2023 «Моему офису» не дадут грант на 1,4 млрд руб., чтобы он стал похож на MS Office. Обещаны «альтернативные механизмы поддержки» 1
12.12.2022 «Мой офис» запросил у государства больше миллиарда, чтобы стать похожим на Microsoft Office 1
16.11.2022 Компания DCLogic запустила направление по интеграции корпоративных программных продуктов «Мой офис» для российских компаний. 1
15.11.2022 Язык программирования, делающий из россиян миллионеров, стремительно теряет популярность в мире 1
08.11.2022 «Мой офис» стал работать в почте Mail.ru 1
08.11.2022 «Почта» и «Облако Mail.ru» перешли на «Мой офис» 1
13.09.2022 «Мой офис» крупно обновился. Веб-редакторы можно встраивать в сторонние системы 1
22.08.2022 «Доктор Веб» выявил атаку на приложение WhatsApp пользователей поддельных Android-устройств 1
09.08.2022 Школьник создал три мощных шифровальщика ради развлечения. В ловушку попались сотни программистов на Python 1
25.05.2022 Обзор системы управления базами данных Redis 1
27.04.2022 Разработчик российской in-memory СУБД усилил безопасность платформы 1
27.04.2022 VK представила обновление платформы Tarantool 1
11.04.2022 «Мой офис» создал инструмент для отказа от технологии Microsoft 1
25.03.2022 Российская электроника, управляющая лифтами, оказалась полностью беззащитной перед западными хакерами 1
26.01.2022 «Мой офис» реализовал 442 новые функции и выпустил «Мой офис стандартный» для операционной системы macOS 1
16.09.2020 «Мой офис» крупно обновился ради завоевания Африки 1
07.07.2020 «Мой офис» крупно обновился: в разы ускорена работа почты, добавлена масса новых функций 1
29.04.2020 Обзор операционной системы CentOS для виртуальных серверов. История, версии, сравнение с конкурентами 1
28.04.2020 В «Мойофис» версии 2020.01 расширена интеграция со сторонним ПО 1
30.11.2017 «МойОфис» научился работать с макросами 1

Публикаций - 55, упоминаний - 59

Lua и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24628 9
Новые облачные технологии (НОТ) 445 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 6
Amazon Inc - Amazon.com 2998 5
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 55 5
Apple Inc 12103 4
Google LLC 11775 4
GitHub 815 4
Dr.Web - Доктор Веб 1254 3
8213 3
Huawei 3934 3
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Broadcom - VMware 2359 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 2
Luxms 78 2
Box inc - box.com - box.net 357 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Oracle Corporation 6688 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 2
IBS - ИБС экспертиза 156 2
Ростелеком 9703 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Red Hat 1305 1
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Dell EMC 5027 1
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ЭОС - Электронные офисные системы 1181 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 3
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1153 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Почта России ПАО 2112 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
Polylog - Агентство Полилог 22 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 798 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 68 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Совкомбанк ПАО 256 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
Биотехимпэкс 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 4
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 15 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 2
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Wikipedia - Википедия 503 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 47 1
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TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 63 3
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Gartner - Гартнер 3556 1
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
Минцифры РФ - Код будущего 17 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
РАН - Российская академия наук 1871 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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