Python – не самый популярный язык программирования. Десятки миллионов ИТ-шников покорены гораздо менее «звездным» языком

Python оказался на втором месте среди языков программирования по количеству людей, пишущих на нем. Его с огромным отрывом опередил JavaScript, а любимый россиянами Java находится на третьем месте. Очень быстро растет и комьюнити Rust – языка программирования, обожаемого хакерами.

Новый лидер

Язык программирования JavaScript оказался самым востребованным в мире, если судить по размеру сообщества разработчиков, напрямую связанного с ним. По данным аналитической компании SlashData, в этим языком имеют дело 25,2 млн человек во всем мире, и это намного больше, нежели у Python, размер сообщества которого – 18,2 млн человек.

Данные SlashData вступают в противоречие с информацией компании Tiobe, котораыz тоже ведет рейтинг популярноcти языков программирования. В ее перечне Python занимает первую строчку с октября 2021 г. В июне 2024 г. JavaScript был лишь на шестой позиции этого рейтинга, который составляется на основе популярности языков программирования среди программистов. В частности, при составлении учитывается количество запросов о том или ином языке в популярных поисковиках и интенсивность его обсуждения на профильных ресурсах.

Другими словами, методика Tiobe отличается от методики SlashData.

FreePik Более 25 миллионов программистов сделали свой выбор не в пользу Python

Третье место в рейтинге SlashData занимает любимый российскими программистами язык Java – размер его мирового сообщества достиг 17,7 млн человек, то есть Java в скором будущем вполне может сместить Python со второго места, на котором Java ранее уже находился. К слову, в мае 2024 г., как сообщал CNews, в России был зафиксирован крупный дефицит программистов на Python и Java.

Четвертую строчку рейтинга занимает С++ (11,6 млн человек), а замыкает топ-5 вовсе не С, а C# - у него 10,2 млн. С находится на восьмом месте с результатом 6,5 млн человек.

Почему именно JavaScript

Эксперты SlashData уверены, что JavaScript никуда не уйдет с первой строчки в обозримом будущем, поскольку за последний год число использующих его разработчиков увеличилось на 4 млн. Тем не менее, отметили в компании, в настоящее время JavaScript переживает самый низкий уровень своего распространения – его используют 52% начинающих программистов (менее трех лет опыта) и 62% опытных разработчиков.

Из этого следует, что рост популярности JavaScript обеспечивают в первую очередь опытные разработчики. Тем не менее, программисты, только начинающие свой карьерный путь, с высокой степенью вероятности присоединятся именно к сообществу JavaScript, считают в SlashData. Так что даже если рост популярности JavaScript замедлится, он вряд ли будет свергнут с первого места в ближайшем будущем.

SlashData Размеры сообществ у языков программирования

В настоящее время примерно 25% разработчиков используют JavaScript в каждом своем проекте, подсчитали в SlashData.

Битва Python и Java

В рейтинге языков программирования SlashData за 2023 г. язык Python был на третьем месте, то есть за год ему удалось обогнать Java. Сообщество Python выросло за год на 2,1 млн человек, а адептов Java стало больше на 1,2 млн за тот же промежуток времени.

Рост Python может быть связан с нынешним ажиотажем вокруг машинного обучения и искусственного интеллекта, полагают аналитики SlashData. Для этих сфер для Python есть масса библиотек, а также развитое сообщество.

Тройка лидеров очень сильно оторвалась от преследователей. Так, если сообщество Java – 17,7 млн человек, то у расположившегося на четвертой строчке С – лишь 11,4 млн, то есть разрыв составляет 6,3 млн.

SlashData Как менялась популярность языков

Наихудшие показатели в рейтинге SlashData у языков Objective-C (2,7 млн), Ruby (2,5 млн) и Lua (1,8 млн).

Хакеры вносят свою лепту

Аналитики SlashData обратили особое внимание на происходящее с языком Rust. Как сообщал CNews, его очень любят киберпреступники и вирусописатели.

За последние два года сообщество Rust удвоилось – в I квартале 2022 г. в него входило 2 млн человек, а в I квартале 2024 г. их насчитывалось уже 4 млн. Рост в сравнении с первой четвертью 2023 г. составил 33%.

В нынешнем рейтинге SlashData язык Rust занимает 12 строчку. Аналитики Tiobe тоже отмечают рост его популярности – в этом рейтинге за июнь 2024 г. Rust находится на 17 месте против 20 годом ранее, и это самый лучший его результат к моменту выпуска материала. Для сравнения, в декабре 2012 г. Rust занимал 211 место.

Разработчики, пишущие на Rust, отмечают, что намного проще писать код и проводить его отладку, чем, к примеру, на С++. Об этом весной 2024 г. заявляли сотрудники Google.