В России лютая нехватка программистов на Python и Java. Но при этом зарплаты разработчиков не растут

В России возникла очень серьезная нехватка программистов, пишущих на популярных в стране и мире языках. Дефицитнее других оказались Python-программисты, и это при том, что язык прост в освоении, и что он самый востребованный в мире. Но зарплаты программистов в России больше не демонстрируют феноменальный рост, как было раньше, что особенно видно на примере PHP-разработчиков.

Программист, найдись!

Разработчики программ в России оказались в дефиците. ИТ-компаниям очень требуются специалисты, пишущие как минимум на половине языков из топ-5 по версии компании Tiobe.

В частности, 26% российских ИТ-компаний не могут укомплектовать штат необходимым им количеством Python-программистов, сообщили CNews представители компании ITQuick и исследовательского центра «Зарплаты.ру». Их эксперты в конце мая 2024 г. провели анализ рынка, в котором участвовали 1200 респондентов-работодателей из ИТ-сектора (руководители компаний и начальники отделов) в возрасте 25-55 лет. География – российские города-миллионники (их всего 16).

Напомним, что Python уже почти три года является самым популярным в мире – он сравнительно прост в освоении, у него низкий порог входа, к тому же его основам обучают едва ли не во всех существующих в России школах онлайн-образования.

senivpetro / FreePik Программистов в России не хватает все сильнее с каждым днем

На втором месте по уровню дефицитности оказались программисты на Java – они нужны 16% российских ИТ-компаний. Java, как сообщал CNews – это самый любимый язык российских программистов.

Замыкают этот топ-3 JavaScript- и SQL-программисты – у них по 15%.

Напомним, что зарплаты ИТ-специалистов перестали расти столь стремительно, как это было два-четыре года назад - теперь выгоднее работать не программистом, а риелтором. Это отчетливо видно на примере PHP-программистов – за минувший год рост их зарплат не перекрыл официальную инфляцию.

Программист и безопасник

Сильнее всего нехватка программистов в 2024 г. ощущается в сферах кибербезопасности и защите информации. В отчете об исследовании сказано, что специалисты по ИБ нужны 71% ИТ-компаний.

На втором месте среди наиболее востребованных сфер разработки ПО с результатом 53% оказалась работа с большими данными (Big Data). Замыкает тройку лидеров разработка мобильных приложений (40%). Что примечательно, менее года назад, в августе 2023 г., CNews фиксировал обвал спроса на мобильных программистов – число открытых вакансий для них на тот момент обрушилось на 24% год к году. Особенно не повезло тогда тем, кто пишет софт под Apple iOS.

Аналитики нужнее

Согласно результатам исследования, повышенным спросом в России пользуются не только программисты, но и те, кто нередко обеспечивает их дополнительной незапланированной работой. Речь о тестировщиках ПО – они нужны 41% компаний, участвовавших в опросе. 37% сообщили о желании пополнить штат администратором баз данных, 36% – инженером по безопасности информации.

Но все же самыми востребованными в России ИТ-специалистами оказались системные аналитики. О них упомянули 49% опрошенных.

Дальше будет хуже

Актуальная официальная статистика о дефиците ИТ-специалистов в России, которые, как сообщал CNews, все активнее перебираются в Европу с видом на жительство, к моменту выпуска материала отсутствовала. Известно лишь, что на август 2023 г. России не хватало около 700 тыс. ИТ-шников – такую статистку тогда озвучил глава Минцифры Максут Шадаев.

По всей видимости, в обозримом будущем ситуация может ухудшиться. Как пишет ТАСС в обозримом будущем дефицит ИТ-специалистов станет числом с шестью нулями. В ближайшие несколько лет при нынешних трендах нехватка таких работников приблизится к 1 млн человек.

Казаться, а не быть

Исследование показало также, что 46% руководителей российских ИТ-компаний на регулярной основе с ситуацией, когда соискатели на вакансию намеренно завышают свой профессиональный уровень в резюме. Очень часто кандидатам, особенно претендующим на должность senior-разработчика/тимлида, недостает знаний «уверенного понимания шаблонов проектирования архитектуры фронтенд и бэкенд-приложений», на что обратили внимание 53% опрошенных.

Около трети респондентов указали на низкий уровень понимания кандидатами на вакансию «асинхронной модели выполнения кода» (eventloop, callbacks, promises). 30% обратили внимание, что соискателям не хватает «уверенного знания систем контроля версий» (Git). Помимо этого, еще треть руководителей пожаловалась на слабый опыт работы соискателей с библиотеками для тестирования (enzyme/jest).

Чтобы случайно не принять на работу тех, кто приукрашивает свое резюме, ИТ-компании решили ужесточить требования к кандидатам на сеньор-должности. 51% респондентов отныне более углубленно проверяют уровень профильных знаний соискателей; 43% повысили требования к опыту работы, 41% заставляют соискателей решать технические задачи прямо на собеседовании.

«Согласно данным нашего исследования, более четверти (27%) руководителей отмечают, что количество компетентных Senior-разработчиков на рынке труда в 2024 г. сократилось, — сообщил CNews Александр Сельдемиров, сооснователь ITQuick. — Вопрос о поиске компетентных специалистов остро встал на повестке у многих российских компаний, так как инструмента для техскринингов разработчиков на текущий момент у бизнеса нет. Именно по этой причине мы стали сталкиваться с феноменом “фейковых сеньоров» на собеседованиях».

При этом стоит отметить, что руководители часто мешают мидлам и сеньорам развиваться в профессиональном плане. Об этом CNews писал в мае 2024 г.