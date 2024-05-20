Умные и опытные программисты не нужны. Работодатели не заинтересованы в профессиональном росте мидлов и сеньоров

Большинство российских ИТ-специалистов, относящихся к мидлам и сеньорам, посетовали, что работодатели не хотят, чтобы они росли в профессиональном плане. Это массовая проблема – с подобным отношением сталкиваются более 60% опытных ИТ-шников.

Развитие? Да кому оно нужно

Отечественные ИТ-специалисты с опытом работы столкнулись с весьма нетривиальной проблемой. Как оказалось, их работодатели совершенно не заинтересованы в их профессиональном росте, что является для работников настоящим фактором, препятствующим их развитию в своей сфере.

Как сообщили CNews эксперты компании ITQuick и исследовательской платформы «Кукушка», подобное к себе отношение со стороны руководства ощущают на себе, по меньшей мере, 64% мидлов и сеньоров. Вполне может оказаться, что их больше, поскольку опрос проводился только среди ИТ-шников в возрасте от 25 до 55 лет, живущих и работающих в городах-миллионниках. Таковых в России всего 16.

Но факт остается фактом – это весьма актуальная проблема. На это указывает время проведения опроса – он проходил с конца апреля по начало мая 2024 г. Количество респондентов – 1200.

Если копнуть глубже

Отсутствие хоть какой-то заинтересованности руководства компании в профессиональном росте мидлов и сеньоров – далеко не единственное, с чем сталкиваются опытные ИТ-специалисты в России, желающие развиваться в своей профессии. Так, 45% респондентов открыто указали на отсутствие у них доступа к площадкам для обмена опытом с другими людьми из их сферы.

10% опрошенных посетовали, что компания, в которой они трудятся в настоящее время, погрязла в проблемах в руководстве. 25% респондентов подчеркнули, что им приходится тратить свое время не на развитие, а на конкуренцию с другими сотрудниками, которая в их фирме высока.

Еще один негативный фактор, на который указали многие участники опроса – это предвзятость к ним со стороны их же руководства, возникшая по тем или иным причинам. С этим сталкиваются 36% российских мидлов и сеньоров.

Солнце еще высоко

64% опрошенных, столько же, сколько пожаловались на незаинтересованность руководства в их профессиональном росте, сделали акцент на еще одной беде в их компании. По их словам, добиться повышения по должности в их фирме непросто – при отсутствии возможностей развиваться руководство требует от них высокой результативности и профессиональной компетенции в текущих проектах. Без этого новой должности им не видать.

Но это, как выяснилось, еще не все требования, которым должен соответствовать мидл или сеньор, если он хочет подняться на одну или несколько ступенек по карьерной лестнице. 21% опрошенных отметили необходимость демонстрации «выдающихся лидерских качеств и способности к руководству», сообщили CNews в компании ITQuick и исследовательской платформе «Кукушка».

Хард – это тяжело

На фоне всего вышеперечисленного опытные ИТ-специалисты начали отмечать растущий ком проблем, связанный непосредственно с их профессиональными навыками – так называемыми «хард-скиллами». 60% респондентов сокрушались по поводу проблем с оптимизацией производительности кода и приложений. 41% обратили внимание авторов исследования на неэффективное, по их мнению, использование баз данных и запросов к ним.

23% опрошенных перестало хватать имеющихся у них навыков в сфере масштабируемости и производительности систем, а 21% признались в отсутствии у них опыта работы с DevOps-инструментами и процессами.

В дополнение ко всему этому работодатели все чаще открыто указывают мидлам и сеньорам на пробелы в их профессиональных навыках, на зоны их роста. 59 опрошенных ИТ-специалистов отметили, что их руководители делают это на регулярной основе. Что еще хуже, в некоторых случаях они делают это в агрессивной форме – с подобным отношением к себе столкнулись 9% участников опроса.

При этом указанием на некомпетентность в том или ином вопросе все и ограничивается – как работникам улучшить свои навыки, работодатели не говорят.

«Проблема грамотно выстроенных процессов развития мидл- и сеньор-разработчиков – не надуманная, – сообщил CNews сооснователь компании ITQuick Александр Сельдемиров. – По данным исследования, 60% ИТ-специалистов хотели бы улучшить процессы оценки производительности и карьерного роста в компаниях, в которых работают, а 19% хотели бы повышения доступности образовательных ресурсов».

«Компании указывают сотрудникам на зоны роста, но не говорят, что делать, так как персонализированных векторов развития таких специалистов на данный момент можно встретить в очень малом количестве не только российских, но и международных компаний вообще», – подчеркнул Александр Сельдемиров.

Ни денег, ни желания работать

В августе 2023 г. глава Минцифры Максут Шадаев констатировал факт, что дефицит специалистов в российской ИТ-сфере достигает 700 тыс. человек. Весной 2024 г. CNews писал, что российские ИТ-шники начали очень активно и массово оформлять вид на жительство в Европе, особенно во Франции, и переезжать за пределы России.

Одновременно с этим российская ИТ-сфера столкнулась с резким снижением темпов роста зарплат ИТ-специалистов – курьеры и водители отныне получают больше. Это отчетливо видно на примере PHP-программистов: если в мае 2023 г. их зарплата выросла более чем на 10% год к году, то в мае 2024 г. ее рост даже не перекрыл официальную 7-процентную инфляцию. При этом требований со стороны работодателей к таким специалистам, особенно к мидлам и сеньорам, за минувший год стало ощутимо больше.

Однако многие остающиеся в России ИТ-специалисты пока еще настроены позитивно. Согласно опросу ITQuick и «Кукушки», 62% опрошенных считают, что в их компании все же есть возможности для развития. 19% уверены, что руководство может прилагать для этого больше усилий.

Но нашлись и те, кто почти не видит перспектив развития на своем нынешнем месте работы. Таких набралось 19%. Что касается удовлетворенности размером зарплаты, то таковых среди российских мидлов и сеньоров пока что большинство, хотя уже и не абсолютное – 63%.