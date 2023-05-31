Зарплаты PHP-программистов выросли по всей России. Спрос есть даже на джунов
Зарплата PHP-программистов всего за год выросла почти на 10%, притом далеко не только в Москве и Санкт-Петербурге. В столице такие специалисты теперь могут просить вплоть до 550 тыс. руб., хотя годом ранее им платили не больше 500 тыс. руб. При этом в России не зафиксированы случаи замены реальных программистов на искусственный интеллект, как это происходит в других странах – настоящие ИТ-эксперты по-прежнему в цене.
Хорошо быть PHP-программистом
В России зафиксирован резкий рост зарплат веб-программистов, освоивших язык PHP. Как сообщили CNews представители сервиса по поиску работы SuperJob, в зависимости от квалификации и лет работы в мае 2023 г. пишущие на PHP специалисты получали вплоть до 550 тыс. руб. Безусловно, на размере зарплаты сказывается и город, в котором работает программист, но место его проживания в эпоху удаленной работы на этом если и отражается, то далеко не во всех случаях. Главное – жить в пределах России, поскольку все больше компаний начинают увольнять сотрудников, уехавших за границу. Государство тоже против таких удаленщиков.
В городах-миллионниках самыми высокими зарплаты PHP-кодеров оказались, ожидаемо, в Москве и Санкт-Петербурге – здесь даже начинающие программисты могут получать от 90 и 80 тыс. руб. соответственно. Меньше всего, как выяснилось, платят таким работникам в Уфе – в этом городе их оклад начинается с 60 тыс. руб., и этот же город находится на последнем месте по среднерыночной заработной плате PHP-программистов – 190 тыс. руб. против 210 тыс. руб. в Санкт-Петербурге и 270 тыс. руб. в Москве.
На самый высокий уровень дохода могут претендовать кандидаты со стажем программирования минимум от трех лет, располагающие при этом знанием различных фреймворков, а также опытом проектирования и разработки высоконагруженных систем. В Москве они могут просить 550 тыс. руб. в месяц.
Как сильно выросли зарплаты
CNews обозревал зарплаты PHP-программистов по статистике SuperJob в июне 2022 г. С тех пор они стали получать значительно больше – по подсчетам SuperJob, годовой рост зарплаты разработчиков PHP выросл на 8%. Притом это касается всех городов-миллионников – год назад работа PHP-программиста в Волгограде, к примеру, оценивалась минимум в 60 тыс. руб. теперь же им платят 65 тыс. руб.
PHP-програмисты молодеют и быстро меняют работу
В мае 2023 г. среднестатистическим российским программистом на PHP являлся мужчина в возрасте 35 лет (в 90% резюме). У такого специалиста в 72% случаев есть высшее образование, и он проработал на последнем месте работу около трех с половиной лет. 48% соискателей на должность PHP-программиста не имели работы на момент размещения резюме, а к переезду в другой город были готовы 39%.
За год среднестатистический портрет кандидата на должность PHP-программиста сильно изменился. В июне 2022 г. это был 37-летний мужчина, который отработал на последнем месте работы четыре года. Высшее образование на тот момент было у 75% соискателей, у 44% не было работы, а против переезда в другой город ради хорошей зарплаты не возражали 34%.
Джуны, мидлы и сеньоры
Всем без исключения специалистам, пишущим на PHP, нужно выполнять три основных задачи на любой работе – разрабатывать ПО, оптимизировать код, а также заниматься написанием и доработкой дополнительных модулей, новых сервисов и скриптов. Но в целом к работникам требования разнятся и зависят от количества лет, отданных профессии, и объему накопленного багажа знаний.
Таких программистов можно условно поделить на четыре категории, где первая – это джуны, то есть начинающие программисты, которым никто не будет платить сотни тысяч рублей, но и от которых многого пока не ждут. Четвертая категория – это самые опытные специалисты, которые не согласятся получать зарплату джуна, ни требовать с которых будут намного больше.
|Зарплатный диапазон
|Требования и пожелания к профессиональным навыкам
|I
|знание теории баз данных и практический опыт работы с СУБД; знание принципов объектно-ориентированного программирования; знание JavaScript, HTML и CSS, XML; знание английского языка на уровне чтения технической документации; опыт программирования на PHP от полугода
|II
|знание методов защиты информации в сетевых приложениях; навыки работы в среде Linux/Unix; опыт работы с системами контроля версий; опыт разработки и запуска сайтов, приложений; опыт работы программистом PHP от 1 года. Возможное пожелание: знание методик организации процесса разработки в команде
|III
|отличные знания и навыки работы с PHP 7, 8 и СУБД; знание английского языка на разговорном или свободном уровне; знание и понимание принципов SOLID и DRY; отличные навыки объектно ориентированного программирования; навыки настройки и администрирования веб-серверов; опыт unit-тестирования; опыт рефакторинга чужого кода; опыт работы с фреймворками Lavarel, Symfony; опыт проектирования и поддержки клиент-серверного API; опыт работы программистом PHP от 2 лет.
|IV
|опыт разработки и проектирования высоконагруженных систем; опыт работы с Redis, Sphinx, RabbitMQ; опыт работы программистом PHP от 3 лет; возможное пожелание: навыки руководства командой разработчиков
Источник: SuperJob
В каком городе платят больше
Как и в подавляющем большинстве других сфер деятельности, если специалист в области PHP хочет достойную оплату своего труда, ему нужно устроиться в компанию из Москвы или Санкт-Петербурга. В столице его зарплата будет варьироваться от 90 до 550 тыс. руб. в месяц в зависимости от его категории.
В Санкт-Петербурге начинающим программистам платят совсем немного меньше – от 80 тыс. руб. В то же время петербургским сеньорам явно недоплачивают в сравнении их столичными коллегами – они могут рассчитывать максимум на 460 тыс. руб.
Показатели двух столиц совершенно недостижимы для PHP-программистов из Уфы – от 60 до 390 тыс. руб. В Омске и Волгограде ситуация с зарплатами в этой сфере немного лучше – от 65 до 400 тыс. руб. в обоих городах. Идентичный разброс зафиксирован также в Волгограде, Воронеже, Казани и Перми.
|Город
|Категория I, руб.
|Категория II, руб.
|Категория III, руб.
|Категория IV, руб.
|Среднерыночная зарплата, руб.
|Москва
|90000—130000
|130000—180000
|180000—350000
|350000—550000
|270 000
|Санкт-Петербург
|80000—110000
|110000—150000
|150000—300000
|300000—460000
|230 000
|Волгоград
|65000—95000
|95000—130000
|130000—250000
|250000—400000
|195 000
|Воронеж
|65000—95000
|95000—130000
|130000—255000
|255000—400000
|200 000
|Екатеринбург
|75000—105000
|105000—150000
|150000—290000
|290000—450000
|220 000
|Казань
|65000—95000
|95000—130000
|130000—255000
|255000—400000
|200 000
|Краснодар
|70000—100000
|100000—140000
|140000—270000
|270000—430000
|210 000
|Красноярск
|70000—100000
|100000—140000
|140000—270000
|270000—420000
|210 000
|Нижний Новгород
|70000—100000
|100000—135000
|135000—260000
|260000—400000
|200 000
|Новосибирск
|70000—100000
|100000—135000
|135000—265000
|265000—420000
|205 000
|Омск
|65000—95000
|95000—130000
|130000—255000
|255000—400000
|200 000
|Пермь
|65000—95000
|95000—130000
|130000—250000
|250000—400000
|195 000
|Ростов-на-Дону
|70000—100000
|100000—140000
|140000—280000
|280000—430000
|210 000
|Самара
|70000—100000
|100000—140000
|140000—270000
|270000—420000
|210 000
|Уфа
|60000—90000
|90000—125000
|125000—245000
|245000—390000
|190 000
|Челябинск
|67000—95000
|95000—130000
|130000—260000
|260000—410000
|200 000
Источник: SuperJob
При всем этом в России пока нет случаев увольнения PHP-специалистов с целью замены их на искусственный интеллект. Пишущих на других языках не выставляют за дверь ради бездушного виртуального ассистента, хотя за пределами России такие случаи фиксируются все чаще.