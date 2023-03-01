Разделы

Бизнес Кадры
|

Удаленщикам тут не место. VK ополчилась против уехавших из России сотрудников

Сотрудники VK больше не могут работать удаленно, проживая при этом за границей. Им нужно или вернуться в Россию, или найти новую работу. Российское законодательство пока не предусматривает подобные запреты, но власти работают в этом направлении.

Назад в Россию

Холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group, запретил своим работникам трудиться в полноформатном режиме из-за границы, пишет Forbes. Удаленная работа без каких-либо ограничений в компании по-прежнему доступна, но только для специалистов, проживающих в пределах российских границ.

Под полноформатной работой в данном случае подразумевается доступ, в том числе, к персональным данным пользователей. Если должностные обязанности сотрудника как-то связаны с ними, то работать из-за рубежа он больше не сможет.

Многомесячные планы

VK – одна из первых российских компаний, решившая откреститься от удаленщиков, уехавших из России. Еще в середине января 2023 г. Telegram-канал «Можем объяснить» со ссылкой на неназванные источники писал, что холдинг намекнул таким специалистам на возможность выбора – или переехать в Россию и сохранить рабочее место, или готовиться к скорой смене работы.

cht6.jpg
Фото: © olly18 / Фотобанк Фотодженика
Собрать чемоданы и вернуться в Россию, даже под угрозой увольнения, захотят не все

Причин, по которым холдинг пытался вернуть покинувших Россию сотрудников, источник канала не раскрыл. Другой собеседник «Можем объяснить» заявил, что это каким-то образом связано с вопросами безопасности и нежеланием холдинга допускать утечки информации.

В конце февраля 2023 г., как пишет Forbes, сотрудники VK получили внутреннее сообщение недвусмысленного содержания. В нем говорилось, что им необходимо как можно скорее определиться с местом, откуда они будут работать в дальнейшем, и согласовать решение со своими непосредственными руководителями.

Сотрудников VK вместо четырех вариантов работы будет доступно лишь три. Это офис, гибридный формат (офис и удаленка) или полноценная удаленная работа при условии нахождения на российской территории. Четвертый вариант (работа из-за рубежа) – в прошлом.

Законно или незаконно

В России на 1 марта 2023 г. не существовало закона, указа или иного государственного документа, запрещающего гражданам России жить за рубежом, но при этом работать на отечественную компанию. Но нельзя отрицать, что власти пытаются вернуть в страну покинувших ее россиян в рамках двух волн эмиграции – в марте-апреле и сентябре-октябре 2022 г.

Грантовая поддержка цифровизации российских компаний будет продолжена
Поддержка ИТ-отрасли

В основном эти меры касаются ИТ-специалистов, не желавших ни переплачивать за товары и услуги из-за обесценивания рубля, ни переезжать в казармы, а из них – в окопы. В стране имеется гигантский дефицит ИТ-кадров – еще до начала спецоперации на Украине их нехватка оценивалась примерно в миллион человек.

В феврале 2023 г. власти решили дополнить действующее законодательство запретом на работу из-за рубежа некоторым категориям ИТ-специалистов, в том числе имеющим доступ к персональным данным. Но на момент выхода материала соответствующие документы в силу не вступили.

Все еще впереди

Намеки на то, что совсем скоро сбежавшим от мобилизации и других проблем в стране россиянам совсем скоро придется несладко, власти стали делать еще осенью 2022 г. Например, сенатор Андрей Клишас прямо заявил о ведущейся разработке законопроекта, способного сделать проживание россиян в других странах «менее комфортным».

Разработкой документа занимается «Единая Россия». Он подразумевает запрет на заключение трудовых договоров с возможностью удаленной работы с так называемыми «налоговыми нерезидентами». Под этим термином подразумеваются российские граждане, которые прожили в России менее 183 в течение года.

Антон Менчиц, «Комплаинс Софт»: Мы разработали собственную концепцию и назвали ее «эффективная ИБ»
Безопасность

Пока что авторы законопроекта предлагают внедрить этот запрет по отношению лишь к некоторым специальностям. Но документ еще не принят, и нельзя исключать вероятность, что в его финальной версии ограничения окажутся тотальными.

Евгений Черкесов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тагир Яппаров стал вице-президентом Softline

Рассорившийся с инвесторами британский стартап бывшего замминистра связи России нашел себе спасителя

Евросоюз ввел санкции против мужа Касперской и запретил поставку технологий «Мегафону»

США ввели санкции против главы Минцифры и «дочек» МТС. Под экспортными ограничениями «Мегафон» и создатели «Эльбрусов»

Зарплаты ИТ-шников в России стремительно растут, но «джуниоры» могут все испортить

В сети «Мерлиона» «Позитроника» назначен третий гендиректор за 8 месяцев на фоне взрывного роста продаж

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор 4K-телевизора Hisense 55U7HQ QLED 120 Гц: флагман с приятной ценой

Лучшие камеры для видеоблогов: выбор ZOOM

Лучшие сервисы для путешествий по России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще