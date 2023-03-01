Удаленщикам тут не место. VK ополчилась против уехавших из России сотрудников

Сотрудники VK больше не могут работать удаленно, проживая при этом за границей. Им нужно или вернуться в Россию, или найти новую работу. Российское законодательство пока не предусматривает подобные запреты, но власти работают в этом направлении.

Назад в Россию

Холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group, запретил своим работникам трудиться в полноформатном режиме из-за границы, пишет Forbes. Удаленная работа без каких-либо ограничений в компании по-прежнему доступна, но только для специалистов, проживающих в пределах российских границ.

Под полноформатной работой в данном случае подразумевается доступ, в том числе, к персональным данным пользователей. Если должностные обязанности сотрудника как-то связаны с ними, то работать из-за рубежа он больше не сможет.

Многомесячные планы

VK – одна из первых российских компаний, решившая откреститься от удаленщиков, уехавших из России. Еще в середине января 2023 г. Telegram-канал «Можем объяснить» со ссылкой на неназванные источники писал, что холдинг намекнул таким специалистам на возможность выбора – или переехать в Россию и сохранить рабочее место, или готовиться к скорой смене работы.

Причин, по которым холдинг пытался вернуть покинувших Россию сотрудников, источник канала не раскрыл. Другой собеседник «Можем объяснить» заявил, что это каким-то образом связано с вопросами безопасности и нежеланием холдинга допускать утечки информации.

В конце февраля 2023 г., как пишет Forbes, сотрудники VK получили внутреннее сообщение недвусмысленного содержания. В нем говорилось, что им необходимо как можно скорее определиться с местом, откуда они будут работать в дальнейшем, и согласовать решение со своими непосредственными руководителями.

Сотрудников VK вместо четырех вариантов работы будет доступно лишь три. Это офис, гибридный формат (офис и удаленка) или полноценная удаленная работа при условии нахождения на российской территории. Четвертый вариант (работа из-за рубежа) – в прошлом.

Законно или незаконно

В России на 1 марта 2023 г. не существовало закона, указа или иного государственного документа, запрещающего гражданам России жить за рубежом, но при этом работать на отечественную компанию. Но нельзя отрицать, что власти пытаются вернуть в страну покинувших ее россиян в рамках двух волн эмиграции – в марте-апреле и сентябре-октябре 2022 г.

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В основном эти меры касаются ИТ-специалистов, не желавших ни переплачивать за товары и услуги из-за обесценивания рубля, ни переезжать в казармы, а из них – в окопы. В стране имеется гигантский дефицит ИТ-кадров – еще до начала спецоперации на Украине их нехватка оценивалась примерно в миллион человек.

В феврале 2023 г. власти решили дополнить действующее законодательство запретом на работу из-за рубежа некоторым категориям ИТ-специалистов, в том числе имеющим доступ к персональным данным. Но на момент выхода материала соответствующие документы в силу не вступили.

Все еще впереди

Намеки на то, что совсем скоро сбежавшим от мобилизации и других проблем в стране россиянам совсем скоро придется несладко, власти стали делать еще осенью 2022 г. Например, сенатор Андрей Клишас прямо заявил о ведущейся разработке законопроекта, способного сделать проживание россиян в других странах «менее комфортным».

Разработкой документа занимается «Единая Россия». Он подразумевает запрет на заключение трудовых договоров с возможностью удаленной работы с так называемыми «налоговыми нерезидентами». Под этим термином подразумеваются российские граждане, которые прожили в России менее 183 в течение года.

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Пока что авторы законопроекта предлагают внедрить этот запрет по отношению лишь к некоторым специальностям. Но документ еще не принят, и нельзя исключать вероятность, что в его финальной версии ограничения окажутся тотальными.