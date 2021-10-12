Mail.ru Group больше нет

Mail.ru Group переименовывается в VK, сообщают представители холдинга. Ребрендинг продиктован стратегией развития экосистемы компании. Так, под новым брендом уже вышли такие продукты как VKCombo и VKPay. Однако пользователи не всегда знают, что данные продукты принадлежат Mail.ru Group. При этом самые узнаваемые бренды компании — «Одноклассники», «Вконтакте» и «Почта Mail.ru» и MY.GAMES переименованы не будут.

Mail.ru Group станет VK

Mail.ru Group переименовывается в VK, сообщили CNews представители компании. В холдинге считают ребрендинг логичным продолжением представленной в 2020 г. стратегии развития экосистемы компании, в центре которой является соцсеть «Вконтакте», уточняют в компании.

«VK — это единый бренд для всей компании, — отметил Борис Добродеев, гендиректор VK. — В отличие от Mail.ru Group он будет представлен не только на корпоративном уровне, но и в наших продуктах. Единый бренд компании подчеркнет все возможности, которые дает наша экосистема: общение и игры, образование (от школьного до профессионального), доставка лекарств и продуктов, такси, каршеринг и онлайн-покупки, все возможности для бизнеса — от малого до крупного — и многое другое».

Mail.ru Group переименовывается в VK

В рамках реализации стратегии на рынок уже выведены такие продукты как VK ID, VK Combo, VK Mini Apps, VK Pay, подчеркивают в компании. По словам Добродеева, компания провела исследование, которое показало, что далеко не каждый пользователь нашей экосистемы в курсе, что он пользуется продуктами Mail.ru Group — то есть они воспринимали сервисы будто бы от разных брендов. При этом бренд VK имеет 100% узнаваемость у пользователей рунета. «Вконтакте» ежедневно используют около 70% интернет-пользователей в России.

Ожидается, что название юридического лица и тикер будут изменены поэтапно. Например, сервис объявлений Юла переименуется в «VK объявления» уже в 2022 г. Он будет представлен как в виде отдельного приложения и сайта, так и в виде раздела внутри «Вконтакте». Ребрендинг не приведет к изменениям в операционной структуре бизнеса и отчетности, подчеркивают в компании. При этом наиболее узнаваемые проекты — «Одноклассники», «Вконтакте» и «Почта Mail.ru» и MY.GAMES останутся прежними.

На вопрос CNews о том, во сколько ребрендинг обойдется компании, пресс-секретарь VK Петр Комаревцев ответил, что конкретная сумма гораздо ниже даже 0,1% месячной выручки группы. «Наш подход был практичный и экономичный, мы использовали внутренние ресурсы, а внешние агентства привлекали под решение конкретных задач, — пояснил он. — При этом, мы понимаем, что принятое решение может дать ощутимый​ рост в долгосрочной перспективе».

Mail.ru и «Вконтакте»

В марте 2014 г. Mail.Ru Group, подконтрольная богатейшему российскому бизнесмену Алишеру Усманову, заключила соглашение о приобретении компании Bullion Development, являющейся владельцем 11,9% VK.com Limited (социальной сети «Вконтакте»). Ранее эта доля принадлежала Павлу Дурову, который в конце января 2014 г. продал ее бывшему гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину. После приобретения доля Mail.Ru Group составила 51,99%, что сделало ее крупнейшим акционером соцсети.

До момента покупки крупнейшим акционером VK.com являлся фонд United Capital Partners (UCP) Ильи Щербовича, который весной 2013 г. выкупил 48% акций у первых инвесторов соцсети Вячеслава Мирилашвили и Льва Левиева. После приобретения доли «Вконтакте» фонд UCP проводил политику информационного и юридического давления на гендиректора и основателя соцсети Павла Дурова, обвиняя его, в частности, в нецелевом расходовании средств компании.

История компании

В июле 2010 г. российский фонд Digital Sky Technologies (контрольный пакет акций DST принадлежал основателям фонда Юрию Мильнеру и Грегорию Фингеру, а 35% акций - Алишеру Усманову) довел свою долю в Mail.ru до 99,9% акций, обменяв пакет африканской компании Naspers на свои собственные акции и $388 млн. Naspers приобрела 30% акций Mail.ru. в январе 2007 г. Позже, в ноябре 2007 г., Naspers увеличил свою долю, купив еще 2,6% Mail.ru за $26 млн. Известно, что пакет в 10% Mail.ru Naspers выкупил у инвестиционного фонда Tiger Global Management, который вышел из состава акционеров российской интернет-компании.

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В ноябре 2010 г. Mail.ru Group провела первичное размещение акций на Лондонской фондовой бирже. Объем размещения составил $912,04 млн (17% акций), капитализация Mail.ru Group достигла $5,71 млрд. Перед выходом на IPO (Initial Public Offering —первичное размещение акций) фонд Digital Sky Technologies переименовали в Mail.ru Group в середине сентября 2010 г. Смена имени была связана «с операционным вектором дальнейшего развития компании», подчеркивали представители фонда.

Согласно данным interfax, акционерами Mail.ru Group являются Prosus (структура южноафриканского холдинга Naspers) с экономической долей 25,7% (12,3% голосов), у Tencent - 7% (3,3%), у Alibaba Group - 9,5% (4,5%), MFT (АО "МФ-технологии") - 4,8% (57,3%). При этом совладельцами «МФ-технологий» выступают ПАО "Мегафон" (45%), Сбербанк (36%), «Ростех» (10%) и USM (9%). Гендиректором Mail.ru Group (Россия) с октября 2016 г. выступает Борис Добродеев.

Финансовые показатели

Согласно аудированной отчетности компании по МСФО, совокупная выручка Mail.ru Group в 2020 г. выросла на 21,2% по сравнению с 2019 г. и составила 107,4 млрд руб. При этом чистая прибыль холдинга снизилась на 32,1% в годовом выражении и составила около 10 млрд руб. Так, соцсети принесли компании почти половину выручки (52,7 млрд руб.), реклама — 39,1 млрд руб. Также существенную долю в выручке составил доход от платформы My.Games. За 2020 г. она увеличилась на 30,4% — до 40,7 млрд руб.