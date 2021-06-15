VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений

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СОБЫТИЯ
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|15.06.2021
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«Юла» представила публичный отчет о борьбе с мошенниками за первый квартал 2021 года
я задача. Но эта встреча не сулит ничего хорошего — обязательно обманут. Самые эффективные решения «Юлы» для обеспечения безопасности в первом квартале 2021 года: нейронные сети, обученные на д
|13.04.2021
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Пользователи «Юлы» смогут быстрее находить работу с помощью «VK работа»
Теперь кандидаты, откликнувшиеся на вакансии на сервисе объявлений «Юла», могут автоматически создать резюме на сервисе для быстрого поиска работы и сотрудников «VK работа». Обновление позволяет откликаться на большее количество вакансий и не покидать привычный
|26.10.2020
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«Юла» запустила подтверждение профилей с помощью «Вконтакте»
гор Данилов, директор по продукту сервиса «Юла». Для того чтобы пройти подтверждение, пользователю «Юлы» надо будет зайти в свой профиль и привязать с помощью VK Connect свой аккаунт «Вконтакте
|30.07.2020
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Сервис «Юла» запустил «Магазины» для малого и среднего бизнеса
На сервисе объявлений «Юла» появилась новая услуга для бизнеса, с помощью которой предприниматели смогут открыть свой магазин. Благодаря «Магазинам» бизнес получит простой и понятный инструмент для продаж в интернете
|24.07.2020
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«Юла» рассказала о пользовательской активности во время самоизоляции
47%) и ролики (+75%). Пользователи стали чаще следить за своим прогрессом — умные часы и браслеты оказались популярны как никогда (+244%). А интерес к спортивному питанию вырос на 325%. Пользователи «Юлы» активно обустраивали свое пространство. Спрос на услуги мастеров по поклейке обоев вырос на 235%, а на стройматериалы на 302%. Спрос на декоративные цветы взлетел на 4081% (здесь сказалась
|21.07.2020
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Сервис объявлений «Юла» запускает заявки в услугах
олее понравившийся отклик», – сказал директор по продукту сервиса «Юла» Егор Данилов. Пользователи «Юлы» смогут бесплатно оставить неограниченное число заявок на услуги и сделать до 50 откликов
|25.06.2020
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Сервис «Юла» запустил возможность продвигать товары с помощью видео
Mail.ru Group объявила о том, что пользователи «Юлы» могут загружать прямо на ресурс видеоконтент про товары и услуги, которые они продают. С помощью коротких видеороликов в «историях», работающих на базе технологий видеоплатформы социальной
|22.05.2020
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Mail.ru Group объявила о новых назначениях в топ-менеджменте
ии проекта, а также руководил сервисом поиска работы и соискателей Worki, входящим в подразделение «Юлы». Основатель «Юлы» Егор Абрамец перешел на должность вице-президента по рекламным
|29.01.2020
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Исследование «Юлы»: миллениалы и зумеры запрещают звонки чаще старших пользователей
среди зумеров (до 20 лет) все звонки разрешили 63%, то в категории 45+ таких пользователей более 72%. Оставивших только одну возможность позвонить (либо через мобильный телефон, либо через приложение Юлы) — 25%. В среднем отключившие звонки пользователи на 3 года младше тех, кто оставил хотя бы один тип звонков. Около 80% воспользовавшихся настройками пользователей дополнительно ограничили
|11.09.2019
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В «Юле» появились бесплатные звонки внутри приложения
ые звонки внутри приложения. Они позволят не раскрывать номера собеседников и сделают связь внутри «Юлы» бесплатной и безопасной. Возможность звонить прямо внутри «Юлы» позволит сэкономи
|12.07.2018
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Поиски «Яндекс.Станции» в сервисе «Юла» взлетели в 17 раз
», поисковые запросы «яндекс станция» увеличились в 17 раз по сравнению с днем ранее. Пользователи «Юлы» стали чаще искать и другие мультимедиа-платформы с голосовым управлением: поиски Apple H
|20.02.2018
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«Юла»: чаще всего покупают чехлы для телефонов Apple и планшетов Samsung
Согласно результатам анализа продаж мобильных аксессуаров, проведенного сервисом бесплатных объявлений «Юла» (Mail.ru Group), наиболее популярными аксессуарами к мобильным гаджетам в 2017 году стали чехлы. На них пришлось 70% от всех продаж в категории. На втором месте по количеству покупок оказа
|02.02.2018
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«Юла» запускает «Юла Авто» и объединяет ключевые бизнесы в «Юла Вертикали»
Mail.Ru Group объявила о запуске «Юла Авто» в рамках классифайда Юла и объединении ключевых бизнесов в «Юла Верти
|15.12.2017
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Дневная выручка «Юлы» достигла отметки в 2 млн рублей
Mail.Ru Group опубликовала первые результаты запуска монетизации «Юлы». За месяц, прошедший со старта проекта, дневная выручка «Юлы» достигла отметки в
|27.10.2017
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На «Юле» появилась платная функция «Быстрой продажи»
Mail.Ru Group представила новую функцию «Быстрая продажа», которая стала доступна пользователям Юлы с сегодняшнего дня. Она позволит визуально выделить объявление в ленте товаров и в резуль
|12.10.2017
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Аналитика «Юлы»: Россияне чаще всего покупают ноутбуки Asus
дить и предлагать товары с учетом геолокации и интересов пользователя. В настоящий момент аудитория Юлы в России превышает 20 млн пользователей.
|31.08.2017
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Mail.Ru Group выходит на рынок недвижимости
ь 2017 года). «Мы хотим изменить пользовательский опыт покупки и продажи недвижимости. При создании Юлы мы ориентировались на концепцию classified 2.0: сервис не просто выступает местом для раз
|17.05.2017
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«Юла» тестирует доставку товаров между пользователями и безопасные сделки
т вице-президент, директор департамента эквайринга ВТБ24 Алексей Киричек. Пользователи обновленной «Юлы» могут оформить доставку товара. Стратегическим партнером «Юлы» по доставке стала
VK и организации, системы, технологии, персоны:
|Добродеев Борис 97 17
|Гришин Дмитрий 210 10
|Кирьянов Артем 17 5
|Горелкин Антон 118 4
|Абрамец Егор 5 4
|Данилов Егор 8 4
|Киричек Алексей 66 4
|Мишустин Михаил 787 4
|Воробьев Андрей 199 3
|Федчин Антон 12 3
|Делицын Леонид 137 2
|Исагулова Элина 35 2
|Артамонова Анна 183 2
|Казарян Карен 84 2
|Таврин Иван 120 2
|Новиков Юрий 10 2
|Аршевская Алла 10 2
|Гужиков Павел 4 2
|Попов Сергей 166 1
|Галактионова Инесса 120 1
|Усманов Алишер 311 1
|Макаров Валентин 251 1
|Васев Николай 32 1
|Кравченко Дмитрий 42 1
|Пейсахзон Яков 73 1
|Голубцов Олег 8 1
|Смыслов Дмитрий 8 1
|Виноградов Александр 65 1
|Котляров Александр 3 1
|Комаров Алексей 15 1
|Бузина Андрей 2 1
|Сапронов Максим 6 1
|Мельников Максим 39 1
|Потанин Владимир 91 1
|Зыков Владимир 13 1
|Зенков Владимир 2 1
|Правдивый Владимир 15 1
|Гуськов Антон 44 1
|Григоренко Дмитрий 249 1
|Островцев Дмитрий 2 1
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