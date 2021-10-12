Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VK
Mail.Ru Group Юла
Youla
каталог бесплатных частных объявлений
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 70, упоминаний - 125
VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Добродеев Борис 83 16
|Гришин Дмитрий 148 10
|Киричек Алексей 66 4
|Данилов Егор 8 4
|Абрамец Егор 4 4
|Исагулова Элина 28 2
|Аршевская Алла 10 2
|Артамонова Анна 128 2
|Новиков Юрий 6 2
|Гужиков Павел 2 2
|Щербакова Татьяна 12 1
|Бедарев Виталий 15 1
|Буров Глеб 1 1
|Миркасымов Рустам 7 1
|Finnas Eric - Финнас Эрик 1 1
|Дусалеев Вячеслав 8 1
|Макаров Валентин 112 1
|Зильбер Роман 8 1
|Миногарова Мария 1 1
|Сенников Алексей 2 1
|Жидковский Алексей 1 1
|Аносов Александр 3 1
|Barnes Paul - Барнс Пол 3 1
|Лавринец Виталий 6 1
|Делицын Леонид 94 1
|Островцев Дмитрий 1 1
|Гуськов Антон 10 1
|Мельников Максим 9 1
|Бузина Андрей 2 1
|Котляров Александр 3 1
|Смыслов Дмитрий 6 1
|Голубцов Олег 7 1
|Пейсахзон Яков 6 1
|Кравченко Дмитрий 26 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
|Wikipedia - Википедия 278 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|КиноПоиск - Портал о кино 118 1
|CNews - ZOOM.CNews 1103 1
|Из рук в руки - irr.ru 25 1
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 2
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765263, в очереди разбора - 668950.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765263, в очереди разбора - 668950.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru