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VK Mail.Ru Group Юла Youla каталог бесплатных частных объявлений

VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений

СОБЫТИЯ

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15.06.2021 «Юла» представила публичный отчет о борьбе с мошенниками за первый квартал 2021 года

я задача. Но эта встреча не сулит ничего хорошего — обязательно обманут. Самые эффективные решения «Юлы» для обеспечения безопасности в первом квартале 2021 года: нейронные сети, обученные на д
13.04.2021 Пользователи «Юлы» смогут быстрее находить работу с помощью «VK работа»

Теперь кандидаты, откликнувшиеся на вакансии на сервисе объявлений «Юла», могут автоматически создать резюме на сервисе для быстрого поиска работы и сотрудников «VK работа». Обновление позволяет откликаться на большее количество вакансий и не покидать привычный
26.10.2020 «Юла» запустила подтверждение профилей с помощью «Вконтакте»

гор Данилов, директор по продукту сервиса «Юла». Для того чтобы пройти подтверждение, пользователю «Юлы» надо будет зайти в свой профиль и привязать с помощью VK Connect свой аккаунт «Вконтакте
30.07.2020 Сервис «Юла» запустил «Магазины» для малого и среднего бизнеса

На сервисе объявлений «Юла» появилась новая услуга для бизнеса, с помощью которой предприниматели смогут открыть свой магазин. Благодаря «Магазинам» бизнес получит простой и понятный инструмент для продаж в интернете
24.07.2020 «Юла» рассказала о пользовательской активности во время самоизоляции

47%) и ролики (+75%). Пользователи стали чаще следить за своим прогрессом — умные часы и браслеты оказались популярны как никогда (+244%). А интерес к спортивному питанию вырос на 325%. Пользователи «Юлы» активно обустраивали свое пространство. Спрос на услуги мастеров по поклейке обоев вырос на 235%, а на стройматериалы на 302%. Спрос на декоративные цветы взлетел на 4081% (здесь сказалась
21.07.2020 Сервис объявлений «Юла» запускает заявки в услугах

олее понравившийся отклик», – сказал директор по продукту сервиса «Юла» Егор Данилов. Пользователи «Юлы» смогут бесплатно оставить неограниченное число заявок на услуги и сделать до 50 откликов
25.06.2020 Сервис «Юла» запустил возможность продвигать товары с помощью видео

Mail.ru Group объявила о том, что пользователи «Юлы» могут загружать прямо на ресурс видеоконтент про товары и услуги, которые они продают. С помощью коротких видеороликов в «историях», работающих на базе технологий видеоплатформы социальной
22.05.2020 Mail.ru Group объявила о новых назначениях в топ-менеджменте

ии проекта, а также руководил сервисом поиска работы и соискателей Worki, входящим в подразделение «Юлы». Основатель «Юлы» Егор Абрамец перешел на должность вице-президента по рекламным

29.01.2020 Исследование «Юлы»: миллениалы и зумеры запрещают звонки чаще старших пользователей

среди зумеров (до 20 лет) все звонки разрешили 63%, то в категории 45+ таких пользователей более 72%. Оставивших только одну возможность позвонить (либо через мобильный телефон, либо через приложение Юлы) — 25%. В среднем отключившие звонки пользователи на 3 года младше тех, кто оставил хотя бы один тип звонков. Около 80% воспользовавшихся настройками пользователей дополнительно ограничили

11.09.2019 В «Юле» появились бесплатные звонки внутри приложения

ые звонки внутри приложения. Они позволят не раскрывать номера собеседников и сделают связь внутри «Юлы» бесплатной и безопасной. Возможность звонить прямо внутри «Юлы» позволит сэкономи
12.07.2018 Поиски «Яндекс.Станции» в сервисе «Юла» взлетели в 17 раз

», поисковые запросы «яндекс станция» увеличились в 17 раз по сравнению с днем ранее. Пользователи «Юлы» стали чаще искать и другие мультимедиа-платформы с голосовым управлением: поиски Apple H
20.02.2018 «Юла»: чаще всего покупают чехлы для телефонов Apple и планшетов Samsung

Согласно результатам анализа продаж мобильных аксессуаров, проведенного сервисом бесплатных объявлений «Юла» (Mail.ru Group), наиболее популярными аксессуарами к мобильным гаджетам в 2017 году стали чехлы. На них пришлось 70% от всех продаж в категории. На втором месте по количеству покупок оказа
02.02.2018 «Юла» запускает «Юла Авто» и объединяет ключевые бизнесы в «Юла Вертикали»

Mail.Ru Group объявила о запуске «Юла Авто» в рамках классифайда Юла и объединении ключевых бизнесов в «Юла Верти
15.12.2017 Дневная выручка «Юлы» достигла отметки в 2 млн рублей

Mail.Ru Group опубликовала первые результаты запуска монетизации «Юлы». За месяц, прошедший со старта проекта, дневная выручка «Юлы» достигла отметки в

27.10.2017 На «Юле» появилась платная функция «Быстрой продажи»

Mail.Ru Group представила новую функцию «Быстрая продажа», которая стала доступна пользователям Юлы с сегодняшнего дня. Она позволит визуально выделить объявление в ленте товаров и в резуль
12.10.2017 Аналитика «Юлы»: Россияне чаще всего покупают ноутбуки Asus

дить и предлагать товары с учетом геолокации и интересов пользователя. В настоящий момент аудитория Юлы в России превышает 20 млн пользователей.
31.08.2017 Mail.Ru Group выходит на рынок недвижимости

ь 2017 года). «Мы хотим изменить пользовательский опыт покупки и продажи недвижимости. При создании Юлы мы ориентировались на концепцию classified 2.0: сервис не просто выступает местом для раз
17.05.2017 «Юла» тестирует доставку товаров между пользователями и безопасные сделки

т вице-президент, директор департамента эквайринга ВТБ24 Алексей Киричек. Пользователи обновленной «Юлы» могут оформить доставку товара. Стратегическим партнером «Юлы» по доставке стала


Публикаций - 109, упоминаний - 154

VK и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3602 63
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Yandex - Яндекс 9216 20
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 11
МегаФон 10742 8
data.ai - App Annie 85 7
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Google LLC 12688 6
Apple Inc 13154 6
Telegram Group 2940 5
Samsung Electronics 11064 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
Pixonic 23 3
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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
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Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 2
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 2
VK - My.Games Venture Capital - MGVC 13 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 2
Сравни.ру - Sravni Tech 26 2
Swag Masha 7 2
Deus Craft 8 2
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 2
Ростелеком 10948 2
Alibaba Group 473 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Microsoft Corporation 25775 2
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Nintendo 823 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 31 1
Leica Camera 282 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 118 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 30
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 28
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 14
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 13
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 12
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Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 11
ЦИАН - CIAN 192 10
BeepCar - Бипкар 17 8
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
ВТБ - ВТБ24 671 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
YouDo Web Technologies Limited 48 5
Pandao 24 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 5
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 5
Naspers 85 4
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 4
О2О Холдинг 61 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
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Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 32 3
Joom - маркетплейс 20 3
Сбер - СберАвто 38 3
Naspers - Prosus Ventures 21 3
Naspers - Prosus Ventures - OLX Group 18 3
Почта России ПАО 2370 3
Альфа-Банк 1979 3
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Нидерланды 3746 3
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
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Кипр - Республика 636 2
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Португалия - Португальская Республика 956 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 1
Украина - Чернобыль 60 1
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Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 173 1
Москва - ЮЗАО - Юго-Западный административный округ 93 1
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 55 1
Москва - ЮВАО - Юго-Восточный административный округ 102 1
Украина - Припять 15 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 26
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 22
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 16
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 14
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 14
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 14
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 9
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Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 9
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 7
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 6
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 748 5
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 272 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 5
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