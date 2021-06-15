VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений

«Юла» представила публичный отчет о борьбе с мошенниками за первый квартал 2021 года я задача. Но эта встреча не сулит ничего хорошего — обязательно обманут. Самые эффективные решения «Юлы» для обеспечения безопасности в первом квартале 2021 года: нейронные сети, обученные на д

Пользователи «Юлы» смогут быстрее находить работу с помощью «VK работа» Теперь кандидаты, откликнувшиеся на вакансии на сервисе объявлений «Юла», могут автоматически создать резюме на сервисе для быстрого поиска работы и сотрудников «VK работа». Обновление позволяет откликаться на большее количество вакансий и не покидать привычный

«Юла» запустила подтверждение профилей с помощью «Вконтакте» гор Данилов, директор по продукту сервиса «Юла». Для того чтобы пройти подтверждение, пользователю «Юлы» надо будет зайти в свой профиль и привязать с помощью VK Connect свой аккаунт «Вконтакте

Сервис «Юла» запустил «Магазины» для малого и среднего бизнеса На сервисе объявлений «Юла» появилась новая услуга для бизнеса, с помощью которой предприниматели смогут открыть свой магазин. Благодаря «Магазинам» бизнес получит простой и понятный инструмент для продаж в интернете

«Юла» рассказала о пользовательской активности во время самоизоляции 47%) и ролики (+75%). Пользователи стали чаще следить за своим прогрессом — умные часы и браслеты оказались популярны как никогда (+244%). А интерес к спортивному питанию вырос на 325%. Пользователи «Юлы» активно обустраивали свое пространство. Спрос на услуги мастеров по поклейке обоев вырос на 235%, а на стройматериалы на 302%. Спрос на декоративные цветы взлетел на 4081% (здесь сказалась

Сервис объявлений «Юла» запускает заявки в услугах олее понравившийся отклик», – сказал директор по продукту сервиса «Юла» Егор Данилов. Пользователи «Юлы» смогут бесплатно оставить неограниченное число заявок на услуги и сделать до 50 откликов

Сервис «Юла» запустил возможность продвигать товары с помощью видео Mail.ru Group объявила о том, что пользователи «Юлы» могут загружать прямо на ресурс видеоконтент про товары и услуги, которые они продают. С помощью коротких видеороликов в «историях», работающих на базе технологий видеоплатформы социальной

Mail.ru Group объявила о новых назначениях в топ-менеджменте ии проекта, а также руководил сервисом поиска работы и соискателей Worki, входящим в подразделение «Юлы». Основатель «Юлы» Егор Абрамец перешел на должность вице-президента по рекламным

Исследование «Юлы»: миллениалы и зумеры запрещают звонки чаще старших пользователей среди зумеров (до 20 лет) все звонки разрешили 63%, то в категории 45+ таких пользователей более 72%. Оставивших только одну возможность позвонить (либо через мобильный телефон, либо через приложение Юлы) — 25%. В среднем отключившие звонки пользователи на 3 года младше тех, кто оставил хотя бы один тип звонков. Около 80% воспользовавшихся настройками пользователей дополнительно ограничили

В «Юле» появились бесплатные звонки внутри приложения ые звонки внутри приложения. Они позволят не раскрывать номера собеседников и сделают связь внутри «Юлы» бесплатной и безопасной. Возможность звонить прямо внутри «Юлы» позволит сэкономи

Поиски «Яндекс.Станции» в сервисе «Юла» взлетели в 17 раз », поисковые запросы «яндекс станция» увеличились в 17 раз по сравнению с днем ранее. Пользователи «Юлы» стали чаще искать и другие мультимедиа-платформы с голосовым управлением: поиски Apple H

«Юла»: чаще всего покупают чехлы для телефонов Apple и планшетов Samsung Согласно результатам анализа продаж мобильных аксессуаров, проведенного сервисом бесплатных объявлений «Юла» (Mail.ru Group), наиболее популярными аксессуарами к мобильным гаджетам в 2017 году стали чехлы. На них пришлось 70% от всех продаж в категории. На втором месте по количеству покупок оказа

«Юла» запускает «Юла Авто» и объединяет ключевые бизнесы в «Юла Вертикали» Mail.Ru Group объявила о запуске «Юла Авто» в рамках классифайда Юла и объединении ключевых бизнесов в «Юла Верти

Дневная выручка «Юлы» достигла отметки в 2 млн рублей Mail.Ru Group опубликовала первые результаты запуска монетизации «Юлы». За месяц, прошедший со старта проекта, дневная выручка «Юлы» достигла отметки в

На «Юле» появилась платная функция «Быстрой продажи» Mail.Ru Group представила новую функцию «Быстрая продажа», которая стала доступна пользователям Юлы с сегодняшнего дня. Она позволит визуально выделить объявление в ленте товаров и в резуль

Аналитика «Юлы»: Россияне чаще всего покупают ноутбуки Asus дить и предлагать товары с учетом геолокации и интересов пользователя. В настоящий момент аудитория Юлы в России превышает 20 млн пользователей.

Mail.Ru Group выходит на рынок недвижимости ь 2017 года). «Мы хотим изменить пользовательский опыт покупки и продажи недвижимости. При создании Юлы мы ориентировались на концепцию classified 2.0: сервис не просто выступает местом для раз