Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

VK
Mail.Ru Group Юла
Youla
каталог бесплатных частных объявлений


12.10.2021 Mail.ru Group больше нет 1
15.06.2021 «Юла» представила публичный отчет о борьбе с мошенниками за первый квартал 2021 года 5
18.05.2021 Mail.ru Group запустила «Скринкасты» для разработчиков 1
30.04.2021 Mail.ru Group стала партнером городского акселератора Санкт-Петербурга 1
13.04.2021 Пользователи «Юлы» смогут быстрее находить работу с помощью «VK работа» 1
04.03.2021 Mail.ru Group представила аудированную отчетность по МСФО за 2020 год 2
04.03.2021 Выручка Mail.ru перевалила за 100 млрд руб. за счет соцсетей и игр 2
24.02.2021 Власти обязали «Яндекс» быть скромнее в продвижении своих сервисов 1
24.02.2021 Сервис поиска работы и сотрудников Worki сменил имя на «VK Работа» 1
01.12.2020 «Яндекс» создал «убийцу» «Авито» 1
11.11.2020 Mail.ru Group запускает социальную инициативу по борьбе с онлайн-травлей 1
26.10.2020 «Юла» запустила подтверждение профилей с помощью «Вконтакте» 5
26.10.2020 Mail.ru Group представила отчетность по МСФО за третий квартал 2020 года 2
20.08.2020 Mail.ru Group запустила автоматическую оценку влияния наружной рекламы на установки приложений 2
10.08.2020 Вице-президентом Mail.ru Group по экосистемным продуктам стала Анна Артамонова 1
30.07.2020 Сервис «Юла» запустил «Магазины» для малого и среднего бизнеса 1
24.07.2020 «Юла» рассказала о пользовательской активности во время самоизоляции 2
23.07.2020 «Ситимобил» увеличил оборот во II квартале в 1,8 раз до 7,6 млрд рублей 1
21.07.2020 Сервис объявлений «Юла» запускает заявки в услугах 3
10.07.2020 Mail.ru Group создаст направление продвижения комплексных услуг цифровой трансформации 1
06.07.2020 «Одноклассники» запустили платформу для бизнеса по обработке контента с помощью нейросетей 1
03.07.2020 Mail.ru выпустила приложение, в котором можно перехватить денег до зарплаты 1
25.06.2020 Сервис «Юла» запустил возможность продвигать товары с помощью видео 1
22.05.2020 Mail.ru Group объявила о новых назначениях в топ-менеджменте 5
23.04.2020 Mail.ru объявила о бурном росте своих сервисов из-за пандемии 1
21.04.2020 В Mail.ru появились видеозвонки. Ими можно пользоваться без регистрации 1
26.03.2020 Mail.ru Group выделит ресурсы на миллиард рублей для поддержки СМБ 1
10.03.2020 Mail.ru скупает интернет-активы. Потрачено 2 миллиарда 1
27.02.2020 Выручка Mail.ru за 2019 год подскочила на 22,4% 3
29.01.2020 Исследование «Юлы»: миллениалы и зумеры запрещают звонки чаще старших пользователей 1
28.01.2020 Mail.ru Group запустила на «Юле» рекламные кредитные кнопки 1
29.11.2019 App Annie: во время «Черной пятницы» россияне предпочли приложение Aliexpress 1
17.09.2019 Опасная FANTA: известный Android-троян сменил тактику и «заработал» десятки миллионов рублей на российских пользователях 1
17.09.2019 В «Юле» появились предложения и скидки от других компаний 2
11.09.2019 В «Юле» появились бесплатные звонки внутри приложения 4
25.07.2019 Чистая прибыль Mail.ru выросла на 72% 1
14.05.2019 Обзор смартфона Huawei P30: снимает не хуже P30 Pro 1
25.04.2019 Выручка Mail.ru выросла на 22% 3
10.04.2019 Mail.ru Group запускает Академию продуктовых менеджеров MADE 1
08.04.2019 Виталий Лавринец возглавит управление развития розничных цифровых платформ Райффайзенбанка 1

Публикаций - 70, упоминаний - 125

VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2485 50
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 39
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 29 10
Skillbox - Скилбокс 27 8
App Annie 73 7
Yandex - Яндекс 4101 7
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 5
Samsung Electronics 5702 3
Pixonic 18 3
Apple Inc - Эппл Рус 7724 3
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 2
MGVC - My.Games Venture Capital - MRGV 10 2
Swag Masha 4 2
Deus Craft 4 2
Telegram Group 702 2
Acer Group 1368 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1218 2
Lenovo Group 1639 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 2
Huawei 2732 2
Microsoft Corporation 11127 2
Surfingbird - Серфингберд - российская служба поисковых рекомендаций 1 1
VK - Mail.ru Group - My.com 14 1
Leica Camera 157 1
BIT.Games 6 1
Прогноз 197 1
Consult Universal 2 1
Google LLC 7161 1
Сравни.ру 7 1
SkillFactory - Скилфэктори 10 1
Panzerdog 6 1
Obsidian Entertainment 73 1
Деньги Вперед 3 1
KPMG - КПМГ 131 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Alibaba Group 298 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
Xiaomi 904 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
О2О Delivery club 153 27
Ситимобил - Служба такси 113 12
AliExpress 275 9
BeepCar - Бипкар 16 8
Avito - Авито 171 8
ВТБ24 583 6
Магнит - Сеть магазинов 269 6
Яндекс.Такси 271 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
Pandao 21 5
Auchan Holding - Ашан 148 5
Лента - Сеть розничной торговли 189 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
ESforce 22 5
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
О2О Холдинг 43 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6 3
YouDrive - Оператор каршеринга 31 2
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 25 2
Joom - маркетплейс 13 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 2
Авто.ру - Auto.ru 67 2
American Express 172 2
Ant Financial Services Group 5 2
UnionPay - Платёжная система 75 2
Boxberry - российская служба доставки 20 2
AliExpress Russia - AER 16 2
Самокат - сервис экспресс-доставки 12 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 2
Сбербанк Кухня на районе 9 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Smelborn Enterprises 2 2
UMA - United Music Agency 18 1
FARШ 4 1
CityMobil - сервис по заказу такси 3 1
Катрен 9 1
Верный - Торговая сеть 16 1
Старый Лекарь 8 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 202 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 1
Руссофт - Russoft 251 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек 6 1
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 12
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 4
Социальные сети - Соцсети 96 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 2
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 9 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 1
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 16 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 30 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
USB Type-C - USB-C 901 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 1
C2C - Consumer-to-consumer 22 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 546 1
Big Data - Большие данные 1136 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 31
Apple iOS 5742 15
Google Android 10751 14
Pixonic War Robots 17 11
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 46 11
Google Play - Google Store - Android Market 2515 9
Apple - App Store 2198 8
VK - Mail.Ru Почта 164 8
VK - Mail.Ru myTarget 99 8
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 7
Hustle Castle 11 7
Allods Team Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 6
VK Live 9 5
VK Connect 20 5
VK - Mail.ru MyGames 25 4
VK Pay - платежная платформа 24 4
VK Mini Apps 19 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 3
VK - Mail.ru Combo 11 3
Samsung Pay 238 3
VK - Mail.ru Maps.me 45 3
VK Combo 14 3
Left to Survive - компьютерная игра 6 3
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 3
Armored Warfare - Компьютерная игра (гонки на выживание) 12 3
WhatsApp Messenger 654 2
VK - Mail.ru Relap - MyWidget 5 2
ICQ 499 2
Яндекс.Маркет 439 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
Booking.com 75 2
Apple Pay 385 2
Alibaba Group - AliPay 65 2
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2089 2
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 27 2
Яндекс.Недвижимость 26 2
VK - Mail.Ru Infra 22 2
VK - Mail.Ru Icebox 25 2
Яндекс.Работа 21 2
Добродеев Борис 83 16
Гришин Дмитрий 148 10
Киричек Алексей 66 4
Данилов Егор 8 4
Абрамец Егор 4 4
Исагулова Элина 28 2
Аршевская Алла 10 2
Артамонова Анна 128 2
Новиков Юрий 6 2
Гужиков Павел 2 2
Щербакова Татьяна 12 1
Бедарев Виталий 15 1
Буров Глеб 1 1
Миркасымов Рустам 7 1
Finnas Eric - Финнас Эрик 1 1
Дусалеев Вячеслав 8 1
Макаров Валентин 112 1
Зильбер Роман 8 1
Миногарова Мария 1 1
Сенников Алексей 2 1
Жидковский Алексей 1 1
Аносов Александр 3 1
Barnes Paul - Барнс Пол 3 1
Лавринец Виталий 6 1
Делицын Леонид 94 1
Островцев Дмитрий 1 1
Гуськов Антон 10 1
Мельников Максим 9 1
Бузина Андрей 2 1
Котляров Александр 3 1
Смыслов Дмитрий 6 1
Голубцов Олег 7 1
Пейсахзон Яков 6 1
Кравченко Дмитрий 26 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 5
Япония 2802 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 4
Германия - Федеративная Республика 3657 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Россия - Сочи 913 3
Россия - Воронеж 693 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 3
Северная Америка 1413 2
Россия - Челябинск 774 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 2
Украина 3378 2
Россия - Омск 630 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - Красноярск 851 1
Ближний Восток 1475 1
Россия - Тюмень 497 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Россия - Пермь 741 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Россия - Саратов 410 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Россия - Уфа 646 1
Россия - Ярославль 406 1
Россия - Владивосток 866 1
Казахстан - Республика 2641 1
Украина - Чернобыль 7 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 14
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 13
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 4
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
БАД - Биологически активные добавки к пище 13 1
Мошенничество 53 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 13 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
Wikipedia - Википедия 278 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
CNews - ZOOM.CNews 1103 1
Из рук в руки - irr.ru 25 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
VK - Mail.ru Group Академия MADE - Академия продуктовых менеджеров 4 1
GeekBrains 40 8
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
Warface PvP League 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765263, в очереди разбора - 668950.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще