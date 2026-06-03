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Администрация Санкт-Петербурга ЦРПП СПб ГБУ Центр развития и поддержки предпринимательства СПб ГБУ Городской акселератор Санкт-Петербурга

СОБЫТИЯ


03.06.2026 «Сбер2B» и ЦРПП Санкт-Петербурга будут помогать предпринимателям города развивать свой бизнес 1
26.05.2022 «Сбер» предоставил доступ к бесплатным сервисам для предпринимателей Петербурга 1
30.04.2021 Mail.ru Group стала партнером городского акселератора Санкт-Петербурга 1
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 1
09.06.2012 «1С:Документооборот 8» сделал более доступным предоставление госуслуг юридическим лицам Санкт-Петербурга 4
27.12.2011 В Санкт-Петербурге открылся МФЦ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 1

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Администрация Санкт-Петербурга и организации, системы, технологии, персоны:

Бюро экспертных решений 1 1
СБС-Инфо 1 1
VK - Mail.ru Group 3579 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 423 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 484 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4810 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 106 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8637 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 148 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1578 3
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 3
Правительство Еврейской автономной области 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13493 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5548 1
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МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 424 1
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Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 251 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 30 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 282 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 1
Правительство Республики Ингушетия - органы государственной власти 15 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 47 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 39 1
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Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
Правительство Республики Марий Эл - Государственное Собрание Республики Марий Эл - органы государственной власти 20 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 301 1
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