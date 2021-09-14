Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
За Телеком
telegram-канал
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Публикаций - 37, упоминаний - 41
За Телеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Климарев Михаил 46 11
|Кулин Филипп 39 9
|Путин Владимир 1831 7
|Носков Константин 202 4
|Иванов Олег 124 4
|Яровая Ирина 63 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Навальный Алексей 58 2
|Шадаев Максут 384 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Акимов Максим 167 2
|Кириллов Александр 21 1
|Литреев Александр 4 1
|Карлин Александр 6 1
|Соколов Алексей 121 1
|Комаров Алексей 6 1
|Башкин Александр 8 1
|Шкитин Алексей 1 1
|Гаврилов Алексей 1 1
|Зыков Владимир 2 1
|Галушко Дмитрий 5 1
|Аполлонова Светлана 10 1
|Левова Ирина 18 1
|Солдатова Галина 8 1
|Ильин Александр 10 1
|Габриелян Владимир 20 1
|Добкин Аркадий 54 1
|Жаров Александр 165 1
|Рейман Леонид 425 1
|Солдатов Алексей 77 1
|Демидов Александр 14 1
|Артимович Дмитрий 19 1
|Колесников Андрей 78 1
|Усманов Алишер 241 1
|Черепенников Антон 52 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Бокова Людмила 80 1
|Клишас Андрей 44 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771034, в очереди разбора - 674716.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771034, в очереди разбора - 674716.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru