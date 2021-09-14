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За Телеком
telegram-канал


14.09.2021 «Ростелеком» предлагает запретить своим клиентам доступ к публичным серверам Google 1
14.05.2021 В России запретили популярный сайт о гаджетах 1
11.05.2021 В России ежечасно будут определять координаты пользователей мобильной спутниковой связи 1
15.03.2021 «Ростелеком» заплатил 1,7 миллиарда за разработчика ПО для борьбы с Twitter и Telegram 1
10.03.2021 Роскомнадзор начал войну с Twitter и первым же пострадал 1
03.02.2021 В России заблокирован свободный и открытый мессенджер 2
21.09.2020 Власти запрещают в России современные интернет-протоколы, потому что они мешают блокировать сайты 1
18.09.2020 «Ростех» впервые в России начал перерабатывать жесткие диски на магниты 1
13.08.2020 Белорусские силовики захватили минские офисы «Яндекса» и Uber 2
03.07.2020 В России выделяют 4G-частоты не для людей 1
09.04.2020 Из-за бесплатного доступа к сайтам операторы связи потеряют 200 миллиардов 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
06.04.2020 Путин распорядился сделать бесплатным доступ к сайтам дистанционного обучения и заказа лекарств 1
02.04.2020 «Ростелеком» признался в перегрузке интернета из-за массового карантина 1
05.03.2020 Российские сотовые глушилки оказались бессильны против смартфонов Honor 1
25.12.2019 Один из «отцов-основателей» Рунета под арестом. Возбуждено уголовное дело 1
19.12.2019 «Билайн», МТС, «Мегафон» и «Лаборатория Касперского» участвуют в учениях «суверенного Рунета» 2
16.08.2019 В «Ростелекоме» всероссийский сбой. Пользователи по всей стране сидят без интернета 1
15.08.2019 Российские операторы не получат нужных им частот для 5G. Их решено оставить военным 1
23.07.2019 В России запрещают анонимную электронную почту 1
18.07.2019 Назад в прошлое. Власти усложнят операторам сдачу сетей связи 1
02.05.2019 В России заблокировали старейший музыкальный сервис 1
04.02.2019 Власти со скрипом дали частоты на спутниковый интернет в Арктике 2
21.01.2019 Обязательный перевод интернета вещей на российское оборудование отложен, потому что российского оборудования нет 1
10.01.2019 Власти предлагают хранить переписку абонентов по «Закону Яровой» строго на отечественном оборудовании 1
04.12.2018 Общее детище Ротенберга, ГЛОНАСС и «Ростеха» без конкурса получило частоты для транспортной телематики 1
17.08.2018 Россиянам запретили ходить на культовый ресурс с бесплатными лекциями 1
01.06.2018 Власти просят сотовых операторов сообщить, в каких квартирах есть жильцы 1
08.05.2018 «Ростелеком» получит 2 миллиарда за металлолом 1
23.04.2018 В России частично заблокированы Google, Gmail и Youtube 1
03.04.2018 Amazon помогает властям России добить популярный мессенджер 1
23.03.2018 Российские власти ради эксперимента готовятся заблокировать 15 млн IP-адресов Amazon 1
20.02.2018 Брешь в системе: Почему сайт Навального доступен россиянам, несмотря на блокировку 1
12.02.2018 Роскомнадзор изменил правила блокировки сайтов 1
23.11.2017 В Москве запустили ЦОД на магнитных лентах для хранения архивов 1
05.09.2017 Программа для Путина. В России появится федеральная сеть интернета вещей на отечественном оборудовании 1
18.08.2017 Программа для Путина: В России будут строить 5G и гигабитный Wi-Fi на отечественном «железе» 1

Публикаций - 37, упоминаний - 41

За Телеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 13
Telegram Group 702 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 8
Google LLC 7198 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 5
Yandex - Яндекс 4106 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 557 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 3
VK - Mail.ru Group 2490 3
Twitter 2204 2
Zello 20 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 2
Amazon Inc - Amazon.com 1478 2
РДП.ру - РДП Инновации - RDP.RU 21 1
Мобильное электронное образование 12 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 1
Специальные технологии 5 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 36 1
Сравни.ру 7 1
ГЛОНАСС АО 82 1
АФК Система ПАО 999 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 1
IBM 3575 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 1
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 67 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
1С-Битрикс 351 1
Cisco Systems 2069 1
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
Норси-Транс (НТ) 49 1
Ericsson 871 1
GS Group - General Satellite 148 1
Skillbox - Скилбокс 27 1
ОТР 135 1
Rambler Group - Рамблер ГК 491 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 2
Россети ПАО 168 1
ЦИАН - CIAN 39 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
YouDo 27 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
eApteka.ru - eАптека 1 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Uber Technologies 258 1
ЯКласс 19 1
Uber 257 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
ОрдерКом 5 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
AliExpress 275 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Почта России ПАО 1580 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Почта Банк 289 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Wildberries 128 1
Открытие ФК 538 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Утконос 99 1
Альфа-Банк 1128 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Яндекс.Такси 271 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 318 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 326 1
Яндекс.Еда 93 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 16
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 12
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 415 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 4
Правительство РФ 2209 4
Президент Российской Федерации 1443 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 2
МКС - Международная космическая станция 101 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Фонд Росконгресс 4 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 36 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 511 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 1
Федеральное собрание Российской Федерации 79 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 10
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 551 4
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 452 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1269 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2060 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 304 2
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 2
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 183 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 29 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
Big Data - Большие данные 1136 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
SDR - Software Defined Radio - Программно определяемая радиосистема 18 1
SNI - Server Name Indication - специальное расширение протокола TLS 6 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
Website - Вебсайт 118 1
ESNI - Encrypted SNI - стандарт зашифрованной передачи имени хоста 3 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
ТСПУ - технические средства противодействия угрозам 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 36 1
UDP - User Datagram Protocol 85 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 1
DoH - DNS-over-HTTPS - DNS поверх HTTPS - Протокол шифрования для выполнения разрешения DNS по протоколу HTTPS 10 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1012 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
AWS - Amazon Web Services 569 5
Telegram - Мессенджер 80 4
Microsoft Azure 1171 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Apple - App Store 2198 2
Joomla CMS 73 2
VK - Mail.ru Одноклассники 862 2
TamTam - ТамТам - Мессенджер 10 1
Яндекс.Новости 29 1
Яндекс.Едадил 13 1
reCaptcha - re:CAPTCHA 11 1
Яндекс.Маркет 439 1
Google Android 10752 1
Мир тесен - социальная сеть 11 1
DD Planet Выберу.ру 2 1
Реестр общественных и государственных сайтов - Каталог государственных сайтов 1 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 1
Drom.ru 7 1
Архивный фонд РФ 11 1
Gismeteo - Гисметео 17 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 11 1
ЛитРес Livelib 2 1
ЛитРес Самиздат 7 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
Амальгама - лингво-лаборатория - Amalgama-lab 1 1
Сбербанк ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 40 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Apple iCloud 200 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
ICQ 502 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 1
Dropbox - Файловый хостинг 390 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 1
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 1
Apple Music 72 1
Климарев Михаил 46 11
Кулин Филипп 39 9
Путин Владимир 1831 7
Носков Константин 202 4
Иванов Олег 124 4
Яровая Ирина 63 2
Никифоров Николай 1126 2
Навальный Алексей 58 2
Шадаев Максут 384 2
Мишустин Михаил 302 2
Акимов Максим 167 2
Кириллов Александр 21 1
Литреев Александр 4 1
Карлин Александр 6 1
Соколов Алексей 121 1
Комаров Алексей 6 1
Башкин Александр 8 1
Шкитин Алексей 1 1
Гаврилов Алексей 1 1
Зыков Владимир 2 1
Галушко Дмитрий 5 1
Аполлонова Светлана 10 1
Левова Ирина 18 1
Солдатова Галина 8 1
Ильин Александр 10 1
Габриелян Владимир 20 1
Добкин Аркадий 54 1
Жаров Александр 165 1
Рейман Леонид 425 1
Солдатов Алексей 77 1
Демидов Александр 14 1
Артимович Дмитрий 19 1
Колесников Андрей 78 1
Усманов Алишер 241 1
Черепенников Антон 52 1
Щеголев Игорь 676 1
Бокова Людмила 80 1
Клишас Андрей 44 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Индия - Республика 2184 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Россия - Республика Мордовия 392 1
Россия - Амурская область 321 1
Россия - Иркутская область 551 1
Россия - Астраханская область 372 1
Россия - Республика Тыва 144 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Россия - Калининград 680 1
Чехия - Чешская Республика 504 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 855 1
Япония 2827 1
Европа 3798 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 355 2
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 34 1
White list - Белый список 34 1
Антитеррор 62 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 4
РосКомСвобода 75 2
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Из рук в руки - irr.ru 25 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Пятница - Телеканал 20 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
Российская газета 92 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Радио России - радиостанция 31 1
Лаборатория Артимовича 3 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 17 1
Россия Культура - телеканал 9 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Medsite.ru 1 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Врачи РФ 1 1
Банки.ру - Banki.ru 29 1
Известия ИД 59 1
Эхо Москвы - радиостанция 51 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
НТВ - Телекомпания 165 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Открытое образование 5 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771034, в очереди разбора - 674716.
Создано именных указателей - 46354.
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