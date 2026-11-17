Индексная книга (каталог) CNews*
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Гаврилов Алексей
СОБЫТИЯ
|17.11.2026
|В ИТМО научились ускорять ИИ-системы глубокого поиска в шесть раз 1
|03.04.2018
|Amazon помогает властям России добить популярный мессенджер 1
|06.11.2007
|В Питере создали «убийцу» Skype 2
Публикаций - 3, упоминаний - 4
Гаврилов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Рексофт - Reksoft 496 1
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 967 1
|Zello 25 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3326 1
|ЛайфТелеком - Телфин 302 1
|Apple Inc 13372 1
|Google LLC 12879 1
|Иванов Олег 161 1
|Кусков Денис 221 1
|Сокорнов Николай 18 1
|Вронская Светлана 21 1
|Муравьев Сергей 5 1
|Козлова Екатерина 8 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1327 1
|За Телеком - telegram-канал 42 1
|Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
|ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 620 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.