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РосКомСвобода
Общественная организация



08.12.2021 В России заблокировали сайт Tor по старинному решению суда 1
07.12.2021 Роскомнадзор запрещает в России Tor, но не говорит, за что 2
11.11.2021 Онлайн-кинотеатры нарвались на гигантские штрафы Роскомнадзора за мат и сцены секса в старом кино 1
28.10.2021 Госсистема учета преступности появится с опозданием на год 1
27.10.2021 В России запретили сайты о топорах 2
29.07.2021 Власти готовятся запретить в России популярнейшую художественную галерею интернета 1
09.06.2021 Защищенный почтовый сервис ушел из России, чтобы не воевать с Роскомнадзором. Как продолжить им пользоваться 2
25.03.2021 Граждан России перестанут пускать в соцсети без паспорта. Роскомнадзор уже запустил процедуру 1
03.02.2021 В России заблокирован свободный и открытый мессенджер 1
11.01.2021 Слежка за москвичами выходит на новый уровень. Власти начнут собирать данные об их деньгах, собаках и котиках 1
25.11.2020 Власти строят новую систему слежки за каждым шагом москвичей за сотни миллионов рублей 1
24.08.2020 Власти Москвы хотят продавать и транслировать в интернет видео с камер наблюдения 1
14.07.2020 После публикации CNews власти разблокировали блог-сервис Telegram 1
07.07.2020 Telegram в России разблокирован не полностью. Виноваты Facebook и автоматы с едой 2
02.07.2020 Взломан Twitter МИД России. Хакеры сделали из него сайт по продаже персональных данных 3
25.06.2020 В России запретили Crunchbase, знаменитый сайт о стартапах и венчурных инвестициях 1
29.01.2020 В России заблокировали сверхзащищенную «почту для параноиков» 2
18.12.2019 Россиян лишили самого известного торрент-трекера с сериалами. Возможно, навечно 1
03.12.2019 В России заблокировали крупнейший фотобанк Shutterstock 1
27.11.2019 Власти Москвы потратят 50 миллионов на мониторинг поведения пользователей в интернете 1
15.11.2019 В Москве строят систему цифрового контроля 2
11.11.2019 МВД по всей России закупает ПО для взлома смартфонов 1
30.09.2019 Роскомнадзор поймали на нарушении закона о закупках. Ведомство покупало систему оценки своих чиновников 1
23.08.2019 «Архив интернета» могут навечно заблокировать в России 3
09.07.2019 Прокуратура сдалась: Дважды заблокированный в России VPN-сервис победил 3
21.06.2019 Россиянин отсудил у Роскомнадзора сотни тысяч за разделегирование домена 1
10.06.2019 Оттепель: Российский провайдер избежал крупного штрафа за доступ к «Флибусте» 1
03.06.2019 Роскомнадзор заставили разблокировать всемирно известный VPN-сервис 1
17.05.2019 В России навечно заблокировали популярные аниме-сайты, хотя они удалили весь пиратский контент 1
01.11.2018 «Яндекс», Mail.ru и «Рамблер» обязались уничтожать ссылки на «пиратские» фильмы и музыку 1
30.08.2018 «Яндекс» удалил из поиска легальные сериалы вместе с «пиратскими» 1
28.08.2018 Протокол IPv6 перестанет спасать от блокировок Роскомнадзора 2
17.08.2018 Россиянам запретили ходить на культовый ресурс с бесплатными лекциями 1
29.06.2018 Власти разъяснили «закон Яровой» для сайтов: Хранить содержимое сообщений придется максимальный срок 1
28.05.2018 Власти пригрозили отключить в России магазин ПО для iPhone и iPad 1
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 1
18.04.2018 Власти воюют с Telegram: Мессенджер работает, а другие сайты нет 1
17.04.2018 Власти объявили войну Telegram: В России заблокированы миллионы IP-адресов Amazon и Google 2
12.04.2018 В России массовая блокировка IP-адресов Google 1
03.04.2018 Amazon помогает властям России добить популярный мессенджер 1

Публикаций - 82, упоминаний - 102

РосКомСвобода упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Telegram Group 737 16
Yandex - Яндекс 4550 15
Google LLC 9409 15
Zello 20 14
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1816 8
Amazon Inc - Amazon.com 2518 8
Twitter 2281 8
Meta - Facebook 4118 8
Rambler Group - Рамблер ГК 757 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7465 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7763 5
VK - Mail.ru Group 2809 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 613 5
Apple Inc - Эппл Рус 10094 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6189 5
Comodo 30 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8513 4
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 4
Cloudflare 52 4
RuTube - видеохостинг 135 3
Yahoo! 3468 3
Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 25 2
Akamai Technologies 132 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3738 2
МФИ Софт 115 2
GitHub 440 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1474 2
АСТ - AST - Advanced System Technologies 61 2
1С-Битрикс 389 2
inCloak Network Ltd 1 1
Экспертэкспресс 5 1
ЛАН-проект 10 1
Руформ 4 1
Proton Technologies 22 1
Alibaba Group 318 1
Теле.ру 2 1
ДейтаВебГлобал Групп 1 1
Intel Corporation 10784 1
Anonymous - Хакерская группировка 55 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1842 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 5
Эксмо-АСТ - издательство 55 5
Газпром-Медиа Холдинг 142 3
LinkedIn 547 3
Флибуста 28 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4819 2
Коловрат 5 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 74 2
Gucci - Дом моды Гуччи 23 1
РУСАЛ - Объединённая компания 32 1
Mazda Motor Corporation 50 1
Аудиокнига 4 1
Amedia TV - Амедиа 36 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 380 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 113 1
Central Partnership - Централ Партнершип 29 1
Синема Галэкси 1 1
DeviantArt 5 1
Мароснет ТК 2 1
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 1
Warner Bros. International Television Distribution 260 1
Ford 350 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 98 1
Avito - Авито 188 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 170 1
Nissan - Японский автопроизводитель 186 1
Marshall Capital Partners 65 1
РВК - Российская венчурная компания 505 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 365 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1982 71
Мосгорсуд - Московский городской суд 310 24
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 490 22
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2313 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2342 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7325 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2011 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 8
Районный суд Москвы 147 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1478 6
Президент Российской Федерации 1717 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 469 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1133 4
Администрация Президента РФ 324 3
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 65 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1427 2
МКС - Международная космическая станция 1381 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 739 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 301 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 262 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 424 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1628 2
U.S. Navy - Военно-морские силы США 424 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 462 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 281 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 41 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 32 1
Районный суд Красноярска 4 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 32 1
ГВСУ СК РФ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 3 1
Районный суд Владивостока 3 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 226 1
Верховный суд Российской Федерации 289 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 594 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1842 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2017 1
МВД РФ Управление К 47 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 126 1
Единая Россия - Политическая партия 218 9
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 8
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 7
ЛБИ - Лига безопасного интернета 50 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 192 3
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 2
АЮР - Ассоциация юристов России 16 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
Организация черноморского экономического сотрудничества - Черноморский фонд регионального сотрудничества 2 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
ЛДПР 97 1
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 66 1
Интернет-видео - ассоциация 9 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1808 20
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1491 17
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12115 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4018 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1996 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 746 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 395 2
UDP - User Datagram Protocol 113 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 625 2
Website - Вебсайт 394 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 127 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 684 2
IPv6 - Internet Protocol version 6 340 2
IPv4 - Internet Protocol version 4 189 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10073 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 387 2
ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 48 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 138 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 636 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 434 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 65 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1886 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 51 1
L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) 52 1
MAC-адрес - Media Access Control - Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 142 1
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 52 1
Родительский контроль 162 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 101 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 44 1
Google Android-приложения и разработчики 245 1
AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 86 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2851 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 146 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3167 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2569 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 126 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 223 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1136 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 105 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 122 1
AWS - Amazon Web Services 600 12
Google YouTube - Видеохостинг 2169 8
Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 8
Google Android 11637 7
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер 66 7
Google Play - Google Store - Android Market 2631 6
Apple - App Store 2351 6
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 213 6
Rakuten Viber 461 5
Joomla CMS 76 5
Apple iOS 6203 4
Microsoft Azure 1212 4
WeChat - Мессенджер 98 4
Threema - Мессенджер 12 4
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 4
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 618 3
Hideme.ru - VPN-сервис 6 3
HideMy.name - VPN-сервис 4 3
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 24 3
VK - Mail.ru Одноклассники 972 2
WhatsApp Messenger 691 2
Apple iMessage - Мессенджер 119 2
Snapchat 93 2
Linux OS 7172 2
WordPress 187 2
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 126 2
Proton Technologies - ProtonMail - почтовый сервис 17 2
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace - Kaspersky Secure Mail Gateway 16 2
Telegram - Мессенджер 81 2
BlackBerry Messenger - Мессенджер 50 2
StartMail - почтовый сервис 3 2
Яндекс.Видео 32 2
NoName-club - Торрент-трекер 10 2
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 11 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1133 1
Apple iCloud 223 1
Microsoft Skype 1879 1
1С-Битрикс - Битрикс24 216 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1100 1
Microsoft Bing 332 1
Козлюк Артем 39 34
Дарбинян Саркис 35 11
Жаров Александр 168 11
Дуров Павел 220 10
Кулин Филипп 39 7
Климарев Михаил 46 7
Ющенко Александр 25 7
Яровая Ирина 64 5
Путин Владимир 2437 4
Кудрявцев Максим 38 4
Рыжак Николай 9 4
Ходорковский Михаил 36 3
Никифоров Николай 1131 3
Волин Алексей 114 3
Бырдин Алексей 21 3
Мишустин Михаил 330 3
Давыдов Денис 32 3
Ампелонский Вадим 31 3
Рябыко Максим 9 2
Бортников Александр 19 2
Волк Ирина 11 2
Saar Marcus - Саар Маркус 2 2
Николаев Олег 12 2
Плуготаренко Сергей 53 2
Ксензов Максим 14 2
Щеголев Игорь 684 2
Малофеев Константин 104 2
Иванов Олег 128 2
Лугов Андрей 32 2
Захарова Мария 5 1
Донцова Дарья 7 1
Мизулина Екатерина 9 1
Милонов Виталий 6 1
Деньгин Вадим 14 1
Едидин Борис 7 1
Мирзаян Арсен 1 1
Yen Andy - Йен Энди 4 1
Binns Robert - Биннс Роберт 1 1
Левова Ирина 18 1
Ивлиев Григорий 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 82186 69
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26599 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10861 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33952 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 859 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1983 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1438 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 323 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 866 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1333 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 348 2
Россия - ЦФО - Костромская область 289 2
Германия - Федеративная Республика 7777 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 675 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 155 2
Россия - ПФО - Саратовская область 503 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 646 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1067 1
Азия - Азиатский регион 3149 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 803 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1161 1
Люксембург Великое Герцогство 356 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 557 1
Латвия - Рига 86 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 460 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1062 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 646 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1189 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11534 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11590 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 515 1
Латвия - Латвийская Республика 650 1
США - Калифорния 3066 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1383 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 300 1
США - Нью-Йорк 2587 1
Россия - ЮФО - Севастополь 454 1
Россия - ПФО - Казань 1882 1
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 168 27
Пиратство - Авторское право 262 17
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 12
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 167 11
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2231 8
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 312 5
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 27 4
Антитеррор 66 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 265 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 750 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 198 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4079 2
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 33 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 61 1
Федеральное законодательство 355 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1467 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3625 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1202 1
СРО - саморегулируемые организации 47 1
Игра престолов - телевизионный сериал 5 1
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 1
White list - Белый список 42 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 619 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 700 7
За Телеком - telegram-канал 37 4
Коммерсантъ - Издательский дом 787 4
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 317 3
PornHub 23 3
Wikipedia - Википедия 398 2
РосПравосудие 10 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 2
Известия ИД 201 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 549 2
Euronews - телеканал 46 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 119 1
Говорит Москва - радиостанция 17 1
Эхо Москвы - радиостанция 168 1
Медуза - Meduza 23 1
CrunchBase 63 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 77 1
Ведомости 272 1
КиноПоиск - Портал о кино 119 1
The Bell - Издание 34 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 1
Thomson Reuters - Рейтер 5677 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10416 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
TED Talks 13 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 176 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 6 1
НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 3 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 380 1
MeYou 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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Почему холод опасен для техники и как защитить свои гаджеты зимой: советы ZOOM

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Повышаем безопасность дома: умная комнатная камера видеонаблюдения Netatmo с функцией распознавания лиц

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Наука

Новый наночип перепрограммирует клетки организма для необычных задач

Ученые впервые увидели экзотическое состояние материи — квантовую спиновую жидкость

Ликбез RnD.CNews: что мы знаем о магнитосфере Земли
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Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022