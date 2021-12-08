Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РосКомСвобода
Общественная организация
Публикаций - 82, упоминаний - 102
РосКомСвобода упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Козлюк Артем 39 34
|Дарбинян Саркис 35 11
|Жаров Александр 168 11
|Дуров Павел 220 10
|Кулин Филипп 39 7
|Климарев Михаил 46 7
|Ющенко Александр 25 7
|Яровая Ирина 64 5
|Путин Владимир 2437 4
|Кудрявцев Максим 38 4
|Рыжак Николай 9 4
|Ходорковский Михаил 36 3
|Никифоров Николай 1131 3
|Волин Алексей 114 3
|Бырдин Алексей 21 3
|Мишустин Михаил 330 3
|Давыдов Денис 32 3
|Ампелонский Вадим 31 3
|Рябыко Максим 9 2
|Бортников Александр 19 2
|Волк Ирина 11 2
|Saar Marcus - Саар Маркус 2 2
|Николаев Олег 12 2
|Плуготаренко Сергей 53 2
|Ксензов Максим 14 2
|Щеголев Игорь 684 2
|Малофеев Константин 104 2
|Иванов Олег 128 2
|Лугов Андрей 32 2
|Захарова Мария 5 1
|Донцова Дарья 7 1
|Мизулина Екатерина 9 1
|Милонов Виталий 6 1
|Деньгин Вадим 14 1
|Едидин Борис 7 1
|Мирзаян Арсен 1 1
|Yen Andy - Йен Энди 4 1
|Binns Robert - Биннс Роберт 1 1
|Левова Ирина 18 1
|Ивлиев Григорий 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru