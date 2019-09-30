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Роскомнадзор поймали на нарушении закона о закупках. Ведомство покупало систему оценки своих чиновников

Бизнес Законодательство Тендеры ИТ в госсекторе
, Текст: Дмитрий Степанов
Как показала проверка ФАС, Роскомнадзор допустил ряд нарушений при оформлении конкурсной документации к проекту по разработке системы для автоматизированной оценки профессиональных качеств своих сотрудников. Ведомству по надзору за коммуникациями предстоит устранить выявленные недочеты.

Нарушения в закупке на миллион

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила факт нарушения Роскомнадзором закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Регулятор не смог правильно оформить закупку работ по разработке программного обеспечения для автоматизированной оценки знаний, навыков и умений госслужащих со стартовой стоимостью 1,15 млн руб.

Из сообщения на официальном сайте ФАС, на которое обратил внимание сайт проекта «Роскомсвобода», следует, что ведомством по надзору за коммуникациями не был соблюден порядок оценки заявок на государственный контракт. В проекте госконтракта Роскомнадзора нельзя было определить точный перечень документов, которые необходимо подать участнику конкурса вместе с заявкой. При этом оценке подлежали сведения в отношении специалистов, находящихся в штате участника, что исключало возможность привлечения сотрудников путем заключения договора.

Также в контракте не были установлены требования по обеспечению гарантийных обязательств, хотя в техническом задании контракта такие пункты присутствовали.

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ФАС выявила нарушения в закупке Роскомнадзора

Указанные нарушения выявлены в ходе рассмотрения ФАС жалобы компании «Румед».

Антимонопольное ведомство предписало Роскомнадзору устранить нарушения путем внесения изменений в закупочную документацию.

Конкурс Роскомнадзора

В конце августа 2019 г. Роскомнадзор объявил конкурс на разработку системы для автоматизированной оценки профессиональных качеств своих сотрудников.

Согласно тендерной документации, в обязанности подрядчика входит разработка и настройка ПО для обеспечения автоматизированной оценки знаний, навыков и умений гражданских служащих при прохождении государственной гражданской службы, а также установка этой системы в Центральном аппарате Роскомнадзора.

Благодаря системе работники ведомства должны получить возможность проходить образовательные курсы, сдавать экзамены, изучать справочные материалы. Ожидается, что система будет составлять статистику и аналитику по этим процессам.

Заявки на участие в конкурсе принимались с 26 августа по 16 сентября 2019 г.

Требования к системе

Система, в разработке которой заинтересован Роскомнадзор, должна представлять собой веб-приложение, не требующее установки дополнительного ПО. В ее составе должны быть базы данных, сервер приложения и автоматизированные рабочие места. Пользователи будут получать доступ к данным через веб-приложение, исполняемое на веб-сервере. Работать с веб-приложением пользователь будет через браузер.

Система должна иметь модульную структуру и состоять из таких функциональных подсистем, как учебные материалы, управление обучением, администрирование и информационная безопасность, аналитика, личный кабинет и информация.

Система должна функционировать на оборудовании заказчика. Веб-сервер системы – на оборудовании с процессором не ниже чем четырехъядерный Intel Xeon. Оперативная память составит не менее 8 ГБ, жесткий диск — не менее 200 ГБ. Скорость подключения к интернету — 100 Мбит/сек. Для работы сервера базы данных предусмотрен четырехъядерный Intel Xeon, 16 ГБ оперативной памяти и жесткий диск на 200 ГБ.

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