Британская налоговая отдала госконтракт на полмиллиарда фунтов облаку Amazon, единственному участнику тендера ю продления до десяти лет, пишет Register. Британское отделение люксембургской дочерней компании облачного подразделения американской Amazon — AWS — подало единственную заявку на участие в тендере на госконтракт «Закупка услуг для гипермасштабируемых компаний, позволяющих отказаться от использования центров обработки данных». Необходимая услуга заключается в переносе в облако данных из трех

Kraftway сорвала госконтракт, оставив ФНС без средств защиты Расторжение госконтракта Как выяснил CNews, Федеральная налоговая служба (ФНС) расторгла госконтракт на поставку сертификатов средств защиты информации (СЗИ) с компанией Kraftway из-за неисполнения обязательств. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. Контракт на сум

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«Ростелеком» и правительство Амурской области подписали госконтракт на эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства Компания «Ростелеком» и Управление информатизации правительства Амурской области подписали государственный контракт на оказание услуг по обеспечению функционирования и эксплуатации инфраструктуры электронного правительства Амурской области. В рамках исполнения данного контракта уже к

«Ростелеком» заключил госконтракт на оказание услуг «электронного правительства» в Мурманской области «Ростелеком» заключил государственный контракт с Комитетом по развитию информационных технологий Мурманской области на оказание услуг комплексного сервиса по использованию региональной инфраструктуры «электронного п

«Ростелеком» подписал госконтракт на оказание услуг по эксплуатации «электронного правительства» Архангельской области «Ростелеком» заключил государственный контракт с администрацией губернатора Архангельской области и правительства Архангельской области на оказание услуг по эксплуатации инфраструктуры «электронного правительства»,

«Ростелеком» заключил первый в Сибири госконтракт на эксплуатацию инфраструктуры «электронного правительства» «Ростелеком» и правительство Республики Хакасия подписали первый в Сибирском Федеральном округе государственный контракт на оказание услуг по эксплуатации инфраструктуры «электронного прави

«Ростелеком» заключил госконтракт на создание VPN-сети для ГУ МЧС России по республике Тыва «Ростелеком» заключил годовой государственный контракт на создание виртуальной частной сети (VPN) для Главного Управления МЧС России по республике Тыва. Сумма контракта составила около 1 млн руб. Компания осуществила подклю

Госконтракт Минобрнауки на ИТ-систему бюджетирования заключен по итогам конкурса, отмененного ФАС ФАС на тот же подкритерий в оценке квалификации участника. И снова ФАС согласилась и выдала предписание устранить нарушение при проведение конкурса. Однако, 10 ноября 2010 г. Минобрнауки был заключен госконтракт с «Совинтех» на 69 млн руб. Еще одна оценка заявок, судя по информации на сайте госзакупок, не проводилась, не смотря не предписание антимонопольщиков. В Минобрнауки говорят, что у

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«Глобус-Телеком» заключил госконтракт с Главным командованием внутренних войск МВД России «Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») заключил государственный контракт с Главным командованием внутренних войск Министерства внутренних дел России на сумму свыше 1 млн руб. Это право оператор получил в соответствии с Федеральным законом N9

"ВымпелКом" заключил госконтракт на услуги сотовой связи Минпромэнерго Компания "ВымпелКом" заключила госконтракт на услуги сотовой связи Министерству промышленности и энергетики, сообщает «Прайм-ТАСС». "ВымпелКом" получил государственный заказ в результате открытого конкурса министерства на ок

«Ростелеком» заключил госконтракт с управделами президента в Петербурге ОАО «Ростелеком», российский национальный оператор дальней связи, заключило государственный контракт на предоставление услуг междугородной и международной телефонной связи для Управления делами президента Российской Федерации с целью обеспечения деятельности аппарата п

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