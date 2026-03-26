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Федеральный закон 220-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

СОБЫТИЯ


26.03.2026 Британская налоговая отдала госконтракт на полмиллиарда фунтов облаку Amazon, единственному участнику тендера

ю продления до десяти лет, пишет Register. Британское отделение люксембургской дочерней компании облачного подразделения американской Amazon — AWS — подало единственную заявку на участие в тендере на госконтракт «Закупка услуг для гипермасштабируемых компаний, позволяющих отказаться от использования центров обработки данных». Необходимая услуга заключается в переносе в облако данных из трех
05.02.2025 Kraftway сорвала госконтракт, оставив ФНС без средств защиты

Расторжение госконтракта Как выяснил CNews, Федеральная налоговая служба (ФНС) расторгла госконтракт на поставку сертификатов средств защиты информации (СЗИ) с компанией Kraftway из-за неисполнения обязательств. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. Контракт на сум
10.02.2017 «Ростелеком» заключил госконтракт с Рособрнадзором на организацию видеонаблюдения за ЕГЭ в 2017 году

«Ростелеком» и Рособрнадзор заключили государственный контракт на оказание услуг по организации видеонаблюдения при проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на территории Российской Федерации в 2017 г. Сумма заключенного

16.03.2016 «Ростелеком» заключил госконтракт с Рособрнадзором на организацию видеонаблюдения за ЕГЭ в 2016 г.

«Ростелеком» и Рособрнадзор заключили государственный контракт на оказание услуг по организации видеонаблюдения при проведении Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) на территории Российской Федерации в 2016 г. Сумма заключенного

10.04.2015 «МегаФон» подписал госконтракт с ИТ-управлением российской таможни

Универсальный оператор связи «МегаФон» подписал государственный контракт на оказание услуг передачи данных и подвижной радиотелефонной связи Центральному информационно-техническому таможенному управлению (ЦИТТУ). По итогам аукциона с ведомст
16.02.2015 «Ростелеком» заключил госконтракт с Рособрнадзором на часть работ по проекту видеонаблюдения за ЕГЭ в 2015 г.

«Ростелеком» и Рособрнадзор заключили государственный контракт на оказание услуг по организации видеонаблюдения при проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на территории Российской Федерации в 2015 г. Сумма заключенного

29.08.2014 НП «ГЛОНАСС» подписало госконтракт на разработку нормативной правовой базы для ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»

Некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС» заключило государственный контракт с Минтрансом России на разработку нормативной правовой базы для обеспечения функционирования Государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Со
24.04.2014 «Ростелеком» и Рособрнадзор заключили госконтракт на видеонаблюдение во время ЕГЭ стоимостью 600 млн руб.

«Ростелеком» и Рособрнадзор заключили государственный контракт на оказание услуг по организации видеонаблюдения при проведении Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) на территории Российской Федерации в 2014 г. Сумма заключенного

25.12.2013 «Ростелеком» подписал госконтракт с Минздравом на предоставление мощностей федерального ЦОДа

«Ростелеком» подписал государственный контракт с Министерством здравоохранения РФ на предоставление вычислительных мощностей для федерального центра обработки данных единой государственной информационной системы в с
09.09.2013 ГК РБС заключила госконтракт на создание комплекса технических средств региональной системы оповещения о ЧС Санкт-Петербурга

Группа компаний «Русские Бизнес Системы» (в лице «НПО РИК-Системы») заключила государственный контракт на создание комплексов технических средств региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны (РАСЦО) Санкт-Петербурга. Заказчиком
10.07.2013 «Компьютер Консалт» подписал госконтракт на развитие ГИС «Система исполнения регламентов Удмуртской Республики»

Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики и партнер компании Directum - «Компьютер Консалт» по результатам открытого конкурса подписали государственный контракт на выполнение работ по развитию государственной информационной системы «Система исполнения регламентов Удмуртской Республики». Целью развития «Системы исполнения реглам
19.04.2013 Минтранс подписал госконтракт на 2013 г. с НП «ГЛОНАСС» на создание системы экстренного реагирования при авариях

Министерство транспорта РФ подписало государственный контракт на создание системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» на 2013 г. с некоммерческим партнерством «Содействие и использование навигационных технологий» Не
08.10.2012 НП «Содействие и использование навигационных технологий» заключило госконтракт на создание системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

Некоммерческое партнерство «Содействие и использование навигационных технологий» подписало государственный контракт с Министерством транспорта РФ на создание и эксплуатацию автоматизированной системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Система «ЭРА-ГЛОНАСС» будет запу
28.06.2012 «Ростелеком» и правительство Амурской области подписали госконтракт на эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства

Компания «Ростелеком» и Управление информатизации правительства Амурской области подписали государственный контракт на оказание услуг по обеспечению функционирования и эксплуатации инфраструктуры электронного правительства Амурской области. В рамках исполнения данного контракта уже к
06.06.2012 «Ростелеком» заключил госконтракт на оказание услуг «электронного правительства» в Мурманской области

«Ростелеком» заключил государственный контракт с Комитетом по развитию информационных технологий Мурманской области на оказание услуг комплексного сервиса по использованию региональной инфраструктуры «электронного п
06.04.2012 «Ростелеком» подписал госконтракт на оказание услуг по эксплуатации «электронного правительства» Архангельской области

«Ростелеком» заключил государственный контракт с администрацией губернатора Архангельской области и правительства Архангельской области на оказание услуг по эксплуатации инфраструктуры «электронного правительства»,

05.07.2011 «Ростелеком» заключил первый в Сибири госконтракт на эксплуатацию инфраструктуры «электронного правительства»

«Ростелеком» и правительство Республики Хакасия подписали первый в Сибирском Федеральном округе государственный контракт на оказание услуг по эксплуатации инфраструктуры «электронного прави
28.03.2011 «Ростелеком» заключил госконтракт на создание VPN-сети для ГУ МЧС России по республике Тыва

«Ростелеком» заключил годовой государственный контракт на создание виртуальной частной сети (VPN) для Главного Управления МЧС России по республике Тыва. Сумма контракта составила около 1 млн руб. Компания осуществила подклю
08.12.2010 Госконтракт Минобрнауки на ИТ-систему бюджетирования заключен по итогам конкурса, отмененного ФАС

ФАС на тот же подкритерий в оценке квалификации участника. И снова ФАС согласилась и выдала предписание устранить нарушение при проведение конкурса. Однако, 10 ноября 2010 г. Минобрнауки был заключен госконтракт с «Совинтех» на 69 млн руб. Еще одна оценка заявок, судя по информации на сайте госзакупок, не проводилась, не смотря не предписание антимонопольщиков. В Минобрнауки говорят, что у

12.04.2010 «Глобус-Телеком» заключил госконтракт с Пенсионным фондом РФ на 12 млн руб.

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») заключил государственный контракт с Пенсионным фондом Российской Федерации стоимостью свыше 12 млн руб. В течение 2010 г. оператор будет оказывать государственному заказчику услуги телефонии, а также пр
15.03.2010 «Глобус-Телеком» заключил госконтракт с Главным командованием внутренних войск МВД России

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») заключил государственный контракт с Главным командованием внутренних войск Министерства внутренних дел России на сумму свыше 1 млн руб. Это право оператор получил в соответствии с Федеральным законом N9
22.01.2008 "ВымпелКом" заключил госконтракт на услуги сотовой связи Минпромэнерго

Компания "ВымпелКом" заключила госконтракт на услуги сотовой связи Министерству промышленности и энергетики, сообщает «Прайм-ТАСС». "ВымпелКом" получил государственный заказ в результате открытого конкурса министерства на ок
25.06.2007 «Ростелеком» заключил госконтракт с управделами президента в Петербурге

ОАО «Ростелеком», российский национальный оператор дальней связи, заключило государственный контракт на предоставление услуг междугородной и международной телефонной связи для Управления делами президента Российской Федерации с целью обеспечения деятельности аппарата п
04.10.2006 ИВК выполнила государственный контракт для министерства обороны

рства обороны Российской Федерации (МО РФ). Выполнение контракта является частью Федеральной программы «Реформирование системы военного образования в Российской Федерации до 2010 года». Напомним, что государственный контракт был подписан компанией ИВК по итогам открытого конкурса, проведенного министерством обороны РФ в июне этого года. Сумма контракта составила более 10 млн. руб. По услови
26.06.2000 "Информсвязь" получила государственный контракт на проектирование системы связи МЧС России

Компания "Информсвязь" получила государственный контракт на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по оптимизации системы связи Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборон

Публикаций - 595, упоминаний - 602

Федеральный закон 220-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 161
Ростелеком - Глобус-телеком 235 49
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 25
Microsoft Corporation 25775 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
9594 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 12
Крок - Croc 1964 11
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 11
Восход ФГБУ НИИ 721 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Oracle Corporation 7074 10
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 10
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 9
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 9
БАРС Груп 579 9
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 9
NVision Group - Энвижн Груп 699 9
Intel Corporation 12811 8
HP Inc. 5883 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 8
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 8
Т-Платформы - T-Platforms 412 8
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 8
Компьюлинк ГК - Compulink 456 8
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 8
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 8
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 8
Системы документооборота 522 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 7
Cisco Systems 5372 7
Открытые технологии 732 6
Dr.Web - Доктор Веб 1294 6
SAP SE 5601 6
Softline - Софтлайн 3743 6
Google LLC 12688 6
Минюст РФ - ФСИН РФ ФГУП ЦИТОС - Центр информационно-технического обеспечения и связи - ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи - НИИИиПТ - Научно-иследовательский институт информационных технологий ФСИН 28 6
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
Почта России ПАО 2370 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 10
Мигалка ООО 9 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Россети Ленэнерго 1699 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 3
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Гранит 57 2
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 36 2
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 2
Звезда НПП имени Г.И. Северина 10 2
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 19 2
РЖД МЖД - Казанский вокзал 20 2
101Hotels.com 456 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Организатор перевозок ГКУ 20 2
ТМХ - Тверской вагоностроительный завод 14 2
РКСервис 2 2
Роскосмос - НИИМаш - Научно-исследовательский институт машиностроения 5 2
Газпром ПАО 1493 2
Связной ГК 1401 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 2
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 69 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 2
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 11 1
Центр-инвест КБ 65 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 71
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 58
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 54
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ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 10
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Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
ГосИнформСистемы 160 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
Коминтерн - Коммунистический интернационал 16 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
НОСПС - Национальный общественный суперкомпьютерный профессиональный союз - Суперкомпьютерный союз 2 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 154
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 101
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 72
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 62
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 57
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 52
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 51
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 51
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 50
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 43
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VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 28
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 23
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ВГАПО ГАОУ ДПО - Волгоградская государственная академия последипломного образования 1 1
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РСВО ФГУП - НИИПС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт почтовой связи ФГУП 6 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 24 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 1
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