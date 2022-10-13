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Федеральный закон 220-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд



13.10.2022 В дата-центре ДИТ Москвы будут хранить данные камер со всей России 1
13.09.2022 Еще 6500 жителей Воронежской области впервые получат доступ к мобильному интернету 1
12.08.2022 Миллиардное дело о поставке в МВД псевдороссийских ПК дошло до суда. Владелец поставщика арестован 1
26.07.2022 Телефония как услуга: какие плюсы дает переход в облако? 1
25.01.2022 «Ред софт» продолжает обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие Генпрокуратуры России 1
20.01.2022 «Ростелеком» получил 12 млрд руб. на обеспечение работы портала госуслуг, СМЭВ и других госсервисов 1
06.12.2021 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах Прикамья 1
19.11.2021 МВД обзаведется новым ЦОДом и запустит ИТ-услуги для граждан за 36 миллиардов 1
27.10.2021 «Ред софт» продолжит развивать информационно-аналитическую систему Ространснадзора 1
06.10.2021 «Ред софт» будет сопровождать систему межведомственного электронного взаимодействия ФАС 1
27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 1
22.09.2021 «Ред софт» развивает АИС для Росавиации 1
20.09.2021 Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России 1
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 1
26.03.2021 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах 1
29.10.2020 «Росэлектроника» увеличит пропускную способность пункта пропуска на границе с Латвией 1
16.09.2020 Концерн «Автоматика» обеспечил проведение эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках 1
26.08.2020 «Ростелекому» дадут 2,7 млрд руб., чтобы раздавать с телевышек специнтернет для школ и чиновников 1
21.08.2020 «Концерн «Автоматика» обеспечит работу цифровых избирательных участков в единый день голосования 1
05.06.2020 «Таттелеком» подключит к интернету по оптике более тысячи татарстанских школ 1
05.02.2020 «Президент-отель» перешел на коллтрекинг Mango Office 1
24.01.2020 Концерн «Автоматика» предложит регионам модульные интеллектуальные транспортные системы 1
30.09.2019 Роскомнадзор поймали на нарушении закона о закупках. Ведомство покупало систему оценки своих чиновников 1
24.09.2019 «Ростелеком» обеспечит связью первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию 1
14.08.2019 Amazon научила ИИ распознавать человеческий страх, чтобы получить $950 миллионов 1
06.08.2019 «Депо компьютерс» поставит ФНС России 2054 серверов российского производства 1
11.01.2019 Ростех обеспечит техподдержку ИТ-инфраструктуры Федерального казначейства РФ 1
22.11.2018 «Акстел-безопасность» защитила ИT-инфраструктуру ГКУЗ СО «Специализированный дом ребенка» 1
10.07.2018 Система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила бессбойную онлайн-трансляцию в период проведения ЕГЭ-2018 1
22.05.2018 «Ростелеком» подключит к «Системе-112» всю Чукотку 1
18.05.2018 Solar Security подключила инфраструктуру МИТиС Хабаровского края к сервису Solar JSOC 1
20.03.2018 Ростех снизил зависимость системы ОМС от зарубежного программного обеспечения 1
21.02.2018 Минкомсвязи, Правительство Оренбургской области и «Ростелеком» расширяют сотрудничество 1
06.12.2017 «Ростелеком» обеспечил оптическими каналами 108 медучреждений Ростовской области 1
20.10.2017 «Ростелеком» в 2017 году обеспечит интернет-доступом 3134 медицинских организации 1
16.08.2017 «Элар» начала оцифровку описей фондов федеральных архивов 1
23.06.2017 «Ростелеком» расширяет границы «Системы-112» на Чукотке 1
25.04.2017 Сергей Корнеев -

«Глобальные проекты» трансформировались во множество коротких задач

 1
09.03.2017 «Ростелеком» проложил в Астраханской области 300 км оптики 1
10.02.2017 «Ростелеком» заключил госконтракт с Рособрнадзором на организацию видеонаблюдения за ЕГЭ в 2017 году 1

Публикаций - 323, упоминаний - 323

Федеральный закон 220-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Автоматика Концерн 1460 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 1
Альтек 2 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 1136 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 652 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13519 1
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25427 1
Кабанов Владимир 174 1
Россия - РФ - Российская федерация 121478 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 45 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
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