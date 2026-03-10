Разделы

Федоров Андрей


СОБЫТИЯ


10.03.2026 «Велтер» запускает тестирование решений для контроля смартфонов в школах 1
11.12.2024 В СПбГУТ разработан анализатор сетей радиосвязи для оценки качества связи 1
06.08.2024 «Рег.ру» объявляет о выходе на рынок KaaS-решений 1
11.07.2024 «Рег.ру» перенёс в облако данные об ассортименте российских аптек 1
16.05.2024 «Рег.ру» предоставил облако для развития тюменского стартапа 1
20.06.2023 Reg.ru запускает облачный сервис нового поколения 1
30.05.2023 Студенты Пермского Политеха создали переносной дисплей для игр и электросамокатов 1
06.09.2022 Yadro купила российского разработчика ПО, оцененного в полмиллиарда 1
28.11.2018 Российскую СХД внедрили в японском НИИ с собственным суперкомпьютером 1
27.02.2018 IBS Platformix построила ИТ-инфраструктуру под новый сервис Banki.ru 1
17.03.2016 «Ростелеком» вложил 100 млн в российского разработчика СХД 2
06.10.2015 Россияне создали первое в мире коробочное решение для управления СХД 2
15.07.2015 UniCredit Bank выбрал платформу Simformer для обучения сотрудников 1
03.04.2013 Inline Technologies построила ЦОД для ВГТРК 1
06.12.2012 Росрыболовство заявило о разрыве отношений с Digital Design 1
29.03.2012 Российская СЭД выходит на мировой рынок через Румынию 1
06.10.2011 Digital Design: автоматизировать документооборот в госструктурах и коммерческих компаниях будут разные подразделения 1
02.03.2011 Выручка Digital Design в 2010 г. выросла на 41% 1
07.02.2011 Австрийский интегратор S&T продал контроль над активами в СНГ россиянам 1
23.12.2010 Digital Design внедрит АРМ на планшетах для губернатора и других руководителей Правительства Мурманской области 1
26.11.2010 Экспресс-обзор: Smart Start 3.0 for DocsVision 1
15.09.2010 Digital Design выпустил новую версию Smart Start 3.0 for DocsVision 1
08.09.2010 Основатель Digital Design создает СП с ИТ-подрядчиком «Аватара» 1
24.02.2010 История ИТ-лидера: DocsVision 1
27.02.2009 Выручка Digital Design в 2008 г. выросла на 51,3% 1
29.12.2007 Windows Vista провалилась 1
11.12.2007 «Аэрофлот» создает систему управления идентификационными данными 1
02.12.2003 В Москве прошла конференция Microsoft "Платформа 2004" 1
19.09.2003 Российский региональный директор MSDN признан лучшим 2
29.04.2002 Назван новый региональный директор сети разработчиков Microsoft в СНГ 1

Публикаций - 30, упоминаний - 33

Федоров Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Digital Design - Диджитал Дизайн 553 17
Docsvision - ДоксВижн 1038 9
Microsoft Corporation 25376 7
Ростелеком 10469 4
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 190 4
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 356 4
Т-Платформы - T-Platforms 401 3
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 109 2
Broadcom - VMware 2516 2
Dell EMC 5112 2
Intel Corporation 12605 2
IBM - International Business Machines Corp 9571 2
Softline - Софтлайн 3369 2
HP Inc. 5782 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 343 1
S&T - System Integration and Technology Distribution 45 1
RKIT Group - РКИТ 20 1
Программные технологии 86 1
Simformer 4 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 1
Box inc - box.com - box.net 368 1
Utilex - Утилекс 47 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 740 1
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 40 1
Amphora Group - Амфора Групп 22 1
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 69 1
Almalinux Open Source Foundation 40 1
Unisoft 2 1
Абак - Абак-2000 - Abak-2000 24 1
Nextcloud 37 1
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Региональный информационно-вычислительный центр Пулково 19 1
CIFT - Центр Информационных и Финансовых Технологий НОУ 13 1
ACS-СоюзЭВМкомплекс - ВолгаЭВМкомплекс - АКС-ВолгаЭВМкомплекс 24 1
Системы документооборота 513 1
Рунити 77 1
ФТ-Центр ФГУП - Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий 5 1
NetApp - Network Appliance 648 1
Ростех - Автоматика Концерн 1760 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5346 1
Cisco Systems 5243 1
РЖД - Российские железные дороги 2024 5
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  25 3
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8356 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 675 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 253 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 64 1
Трансойл 13 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 75 1
ТЭК НПП - Томская электронная компания 5 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 63 1
Тюменский технопарк - Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа 20 1
Северсталь - ССМ-Тяжмаш - Северстальмаш 16 1
Гомельтранснефть Дружба РУП 4 1
Роллтон ТД 11 1
Беллесбумпром - Интернешнл Пейпер целлюлозно-бумажный комбинат - Светогорский ЦБК НПАО - Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат - Тихвинский КЛПХ - СветоТехСервис - СветоПак - Глобал Пейпер Текнолоджиз 15 1
Алмазная осень НПФ 4 1
MC-Bauchemie - MC-Bauchemie Russia Эм-Си Баухеми 13 1
009.рф - ЦФК - Центр фармацевтических коммуникаций 1 1
Уфаойл - Уфаойл-ОПТАН 3 1
КОМТЕХ 7 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3038 1
Газпром ПАО 1433 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 227 1
Лента - Сеть розничной торговли 2305 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 219 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 120 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 163 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 66 1
ВТБ - ВТБ24 669 1
Кировский завод 37 1
Югория - страховая компания 43 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 71 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3295 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13104 3
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 78 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6371 2
Петербургский метрополитен ГУП 145 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 53 1
Росаэронавигация - Федеральная аэронавигационная служба 22 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 71 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2981 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1493 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2832 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5295 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1282 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 606 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6432 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74403 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32142 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13449 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10199 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17304 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12179 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34281 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23197 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13170 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17904 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11663 4
OpenStack 534 4
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1204 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1754 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11574 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58068 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6753 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26285 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13373 2
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 909 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1337 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4552 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22111 2
Рабочее место руководителя - Планшет руководителя 95 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4996 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1194 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7498 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3602 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27288 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3094 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16729 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9855 2
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 118 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13118 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23513 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12776 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2991 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2907 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 598 1
Google Android - приложения и разработчики 712 1
Рунити - Рег.ру - Рег.облако - REG.ru VPS - Облачные серверы REG.RU 40 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1793 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 4
DocsVision Smart Start 17 3
Microsoft Windows 16484 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1254 3
Docsvision СЭД - ECM-система 245 2
ЭОС АРМ руководителя 77 2
Microsoft Dynamics CRM 547 2
Microsoft Windows ME - Microsoft Windows Millennium 144 1
MasterCard SecureCode 79 1
Ispmanager - ИСПменеджер 25 1
Intersoft Lab - Референт 156 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 406 1
SINET - The Science Information Network - Магистральная сеть для обмена научными данными между японскими университетами и научными центрами 2 1
Linux - Debian GNU 544 1
LAMP - стек Linux, Apache, MySQL и PHP 37 1
Digital Design АРМ руководителя - Мобильное рабочее место руководителя 13 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 1
Linux RHEL - Rocky Enterprise Software Foundation - Rocky Linux 35 1
Microsoft BizTalk Server 106 1
DocsVision Live 7 1
DocsVision ServiceDesk 2 1
Docsvision SharePoint Edition 6 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1580 1
Panduit NetAccess 1 1
Panduit NetServ 1 1
Модульбанк - Юниклауд Лабс - Unicloud Business 365 17 1
Jitsi - Jitsi Meet - Jitsi Videobridge - Jigasi - lib-jitsi-meet - Jidesha 8 1
DocuSign SpringCM 3 1
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 1
ИКС - Yadro - Raidix HPC 6 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 996 1
Google Android 14871 1
Apple iOS 8353 1
Linux OS 11082 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 349 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 956 1
Microsoft Windows XP 2423 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1736 1
Ложечкин Александр 34 2
Андреев Владимир 100 2
Курьянов Сергей 162 2
Малышев Игорь 22 1
Юнусова Динара 4 1
Ланин Александр 7 1
Татаринов Кирилл 43 1
Кулаков Павел 29 1
Гольденберг Леонид 62 1
Вотяков Кирилл 7 1
Каташов Алексей 1 1
Мальшаков Александр 5 1
Линев Андрей 25 1
Гайдамаков Сергей 27 1
Грешнев Олег 35 1
Завилейский Михаил 16 1
Державин Александр 11 1
Воротникова Анастасия 9 1
Торшин Дмитрий 9 1
Хомяков Александр 6 1
Бакланова Татьяна 7 1
Маклаков Андрей 6 1
Когтев Виталий 3 1
Гущин Сергей 17 1
Горбачев Сергей 2 1
Менщиков Сергей 1 1
Бойко Валерий 1 1
Гусев Валерий 1 1
Бойченко Надежда 2 1
Горюнов Глеб 2 1
Охроменко Юрий 1 1
Лисецкий Юрий 1 1
Валуйская Татьяна 5 1
Сидоров Михаил 2 1
Мартынов Евгений 34 1
Марьясов Денис 2 1
Куракин Владислав 1 1
Горохова Мария 2 1
Прасолов Александр 3 1
Буйко Константин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159339 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18895 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53674 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14572 6
Германия - Федеративная Республика 12978 4
Россия - СЗФО - Мурманская область 745 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46285 3
Южная Корея - Республика 6901 3
Япония 13587 3
Индия - Bharat 5748 3
Украина 7831 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18464 2
Казахстан - Республика 5866 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13604 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4353 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 2
Канада 5003 2
Россия - СФО - Новосибирск 4731 2
Австрия - Вена 259 2
Турция - Турецкая республика 2515 2
Румыния 743 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 1
Румыния - Бухарест 54 1
Европа 24722 1
Армения - Республика 2391 1
Ирландия - Республика 1030 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3330 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3231 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1373 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2958 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1468 1
Бразилия - Федеративная Республика 2462 1
Китай - Тайвань 4156 1
Испания - Королевство 3778 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2260 1
Узбекистан - Республика 1905 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1695 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1464 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1194 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 840 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51605 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55389 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32182 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4954 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17530 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6727 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11851 5
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 587 3
Аудит - аудиторский услуги 3158 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10608 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5536 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2258 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11485 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15347 2
Английский язык 6910 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7339 2
Аренда 2588 2
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 603 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7409 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6434 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26188 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5931 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1023 1
Физика - Physics - область естествознания 2849 1
Опцион 104 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2194 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6331 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8253 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1734 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3200 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1017 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 808 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 161 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2993 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1871 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 979 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2334 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 508 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 377 1
Ведомости 1322 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 324 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2233 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3784 2
Juniper Research 553 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 614 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 172 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 74 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 35 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 49 1
Микроинформ 35 1
СГА - Современная гуманитарная академия 17 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 578 1
РАН - Российская академия наук 2047 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 268 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424202, в очереди разбора - 727022.
Создано именных указателей - 191427.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

