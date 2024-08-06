Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

«Рег.ру» объявляет о выходе на рынок KaaS-решений

Российский хостинговый и облачный провайдер «Рег.ру» расширил линейку услуг и запустил новое решение Kubernetes as a Service. Сервис позволяет автоматически развертывать, масштабировать и обслуживать контейнерную инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

«Рег.ру» приумножил ряд собственных IaaS-, PaaS- и SaaS‑решений новым сервисом KaaS. Решение представляет готовый облачный продукт Managed Kubernetes. Сегодня 30% заказчиков облачной платформы «Рег.ру» предпочитают разрабатывать клиентские приложения на базе микросервисной инфраструктуры с применением технологии оркестрации контейнеров Kubernetes. Новой сервис поможет в их настройке и оптимизации, а также уменьшит временные и финансовые затраты.

Kubernetes считается наиболее популярным и удобным инструментом для управления контейнерами, хотя его самостоятельное развертывание занимает в среднем от нескольких часов до нескольких дней. Услуга Kubernetes as a Service поможет сократить этот этап до 5-10 минут и значительно снизить количество рутинных процессов при обслуживании ИТ-инфраструктуры.

«Мы стремимся сделать нашу облачную платформу максимально удобной и полезной для заказчиков. Запуск Kubernetes as a Service — закономерный этап в развитии продуктового портфеля облака «Рег.ру». Решения нашего публичного контура предварительно проходят этапы апробации и тестирования в приватном облаке компании. Так, сервис KaaS уже используется нашими разработчиками для решения корпоративных задач и показывает хорошую результативность», — отметила Анна Абрамова, руководитель направления разработки облачных решений «Рег.ру».

В рамках новой услуги можно создать несколько кластеров и учесть различные конфигурации. Для каждого кластера получится выбрать распределенный или нераспределенный тип кластера, а также создать в каждом из них до десяти групп воркеров и выбрать подходящий тариф и объем. Первоначальная установка, настройка и круглосуточная техническая поддержка останется на стороне «Рег.ру».

Павел Токарев, «Инферит Клаудмастер»: FinOps-практики снижают расходы на управление облачными сервисами на 30%

«Разворачивание и обслуживания кластеров Kubernetes требует специфических компетенций. Поэтому компании, чаще всего стартапы и сегмент малого бизнеса, вынуждены нести дополнительные затраты на найм DevOps-инженера. Услуга Managed Kubernetes поможет сэкономить и оптимизировать бизнес-процесс», — сказал Андрей Федоров, менеджер продукта «Облако Рег.ру».

Облачная платформа «Рег.ру» построена на базе OpenStack и предназначена для запуска, разработки и тестирования ИТ-проектов и размещения ИТ-инфраструктуры бизнеса любого масштаба. Сервис позволяет мигрировать в облако и сократить затраты на ИТ-обслуживание.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Хакеры научились взламывать интернет-провайдеров и через них заражать ПК жертв

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

США берут пример с России. В американских школах вводят запрет на смартфоны

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

«Яндекс Такси» пересаживается на Lada. Пока куплено 5 тыс. машин

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как избежать туннельного синдрома: самые эргономичные клавиатуры в 2024 году

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 14 2024: компактный универсал с OLED-экраном

Обзор умных устройств EKF: новый уровень комфорта для дома

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024