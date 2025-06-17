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Рунити Рег.ру Рег.облако REG.ru VPS Облачные серверы REG.RU


УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 «Рег.ру» вдвое нарастил пользователей облачных услуг 1
03.03.2025 Облако «Рег.ру» переходит на обновленный Pay-As-You-Go учет 1
05.12.2024 Операционная система Astra Linux появилась в облаке «Рег.ру» 1
11.10.2024 Как сократить затраты на ИТ при работе с крупными цифровыми продуктами 1
30.08.2024 Облачная платформа «Рег.ру» включена в реестр российского ПО 1
06.08.2024 «Рег.ру» объявляет о выходе на рынок KaaS-решений 1
01.08.2024 «Рег.ру» предоставил возможность работать с Big Data в облаке 1
11.07.2024 «Рег.ру» перенёс в облако данные об ассортименте российских аптек 1
16.05.2024 «Рег.ру» предоставил облако для развития тюменского стартапа 1
28.03.2024 «Рег.ру» запустил сервис для безопасного доступа к корпоративной инфраструктуре 1
09.02.2024 «Рег.ру» запускает сервис на базе «Рег.Облака» - MySQL как PaaS 1
21.12.2023 «Рег.ру» запустил сервис управляемых баз данных (DBaaS) в облаке 1
08.11.2023 «Рег.ру» отразил новый вид массированной DDoS-атаки 1
20.06.2023 Reg.ru запускает облачный сервис нового поколения 1
27.12.2021 Cloud VPS на Windows, VIP-поддержка хостинга, искусство в дата-центре: итоги 2021 года в REG.RU 1
19.01.2021 На Облачных серверах REG.RU теперь доступен сервис видеоконференций Jitsi Meet 1
27.08.2020 Облачные серверы REG.RU теперь с высокочастотными процессорами 1
02.12.2019 Специальные VPS серверы: WordPress, D-Link, TP-Link, REG.ru и форекс 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Рунити и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 322 17
Рунити 35 4
Broadcom - VMware 2410 3
8517 2
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 52 2
Nextcloud 29 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 445 1
Рунити - SpaceWeb - СпейсВэб 35 1
Almalinux Open Source Foundation 32 1
X Corp - Twitter 2884 1
Yandex - Яндекс 7800 1
Meta Platforms - Facebook 4471 1
Intel Corporation 12327 1
TP-Link - ТП-Линк 209 1
VK - Mail.ru Group 3486 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4179 1
1С-Битрикс - Bitrix 597 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 843 1
D-Link - Д-Линк Трейд 373 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 274 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2110 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1039 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 243 1
Proxima Capital 7 1
Ру-Веб. Инвестиции 15 1
Тюменский технопарк - Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа 20 1
009.рф - ЦФК - Центр фармацевтических коммуникаций 1 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2825 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 504 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3141 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12117 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1030 6
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68574 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21929 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30685 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16284 9
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5061 9
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3000 9
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1226 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2903 7
OpenStack 511 7
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 996 7
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 996 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11448 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53285 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5027 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16447 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1119 5
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 897 4
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 225 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4196 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7701 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2642 4
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12435 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9699 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11788 3
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 347 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1166 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4202 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5972 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 615 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1117 2
IPv4 - Internet Protocol version 4 258 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1624 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10620 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29252 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1556 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5764 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 598 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1347 3
Jitsi - Jitsi Meet - Jitsi Videobridge - Jigasi - lib-jitsi-meet - Jidesha 7 3
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 78 3
Linux OS 10277 2
WordPress Foundation - WordPress 229 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр хостинг-провайдеров 18 2
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 208 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 895 1
Linux - Debian GNU 492 1
Linux RHEL - Rocky Enterprise Software Foundation - Rocky Linux 33 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 336 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 528 1
Docker - Платформа распределённых приложений 373 1
Python Django 44 1
Ispmanager - ИСПменеджер 25 1
LAMP - стек Linux, Apache, MySQL и PHP 34 1
Google YouTube - Видеохостинг 2820 1
Google Android 14312 1
Apple iOS 7990 1
Microsoft Windows 15943 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 601 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 539 1
Microsoft Office 365 957 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1364 1
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 166 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 212 1
Intel Turbo Boost Technology 212 1
Intel Xeon E 193 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Google Calendar - Google Календарь 83 1
Google Meet 49 1
ICANN New gTLDs - Generic top-level domains 51 1
WordPress VPS 1 1
Яндекс.Бизнес 36 1
Рунити - Рег.ру - Рег.сайт - REG.Site - сервис создания сайтов на базе Wordpress 11 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 77 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4734 1
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 1
Oracle InnoDB 18 1
Мартынов Евгений 25 7
Федоров Андрей 29 4
Рыжков Сергей 16 2
Ефимов Илья 2 2
Королюк Алексей 86 1
Блинов Илья 2 1
Денискин Дмитрий 2 1
Муразанов Роман 2 1
Томилов Алексей 12 1
Вожжов Юрий 1 1
Абрамова Анна 7 1
Галкина Любовь 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 149745 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14271 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44334 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5965 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11286 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6573 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3018 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5264 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2399 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49390 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 869 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3567 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16761 2
DNS - Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 133 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3244 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5042 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7058 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52825 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6470 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4257 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 109 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 952 1
Доменный брокер 5 1
Аренда 2501 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 624 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2281 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5611 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2588 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9213 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4526 1
Экономический эффект 1119 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7419 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11313 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8223 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3314 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 891 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365750, в очереди разбора - 750942.
Создано именных указателей - 176951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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