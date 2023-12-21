«Рег.ру» запустил сервис управляемых баз данных (DBaaS) в облаке

«Рег.ру» расширил набор облачных сервисов. На платформе Рег.облако теперь доступна система управления базами данных PostgreSQL в формате DBaaS. Облачная СУБД позволит бизнесу выстроить отказоустойчивую инфраструктуру и гибко управлять нагрузкой при работе с данными, оптимизируя вычислительные мощности компании. Об этом CNews сообщили представители «Рег.ру».

PostgreSQL — объектно-реляционная система управления базами данных с открытым исходным кодом. Облачная версия платформы помогает создавать масштабируемые хранилища данных, создавать среду для разработки или тестирования без капитальных затрат на ИТ-инфраструктуру.

При создании PostgreSQL-кластера в «Рег.облаке» можно настроить автоматическую репликацию базы данных, что повысит ее отказоустойчивость и производительность. Услуга построена на базе управляемого кластера kubernetes с автоматическим failover-механизмом мастер-реплики. Реплики размещаются на независимых физических серверах в разных зонах доступности. Также, в облачной СУБД реализованы механизмы разграничения прав пользователей. Кроме того, при использовании DBaaS можно отказаться от администрирования и получить готовую базу данных.

«Мы расширяем набор услуг для бизнеса и предлагаем заказчикам системы управления базами данных в виде облачных сервисов. Если нашим партнерам потребуется переход на облачную СУБД или перенос данных в облако, мы всегда готовы помочь и весь технический процесс взять на себя», — отметил директор по информационным технологиям «Рег.ру» Евгений Мартынов.

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«Рег.ру» – российский хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имен. Работает с 2006 г., с 2012 г. является аккредитованным ICANN регистратором.

Сегодня компания представляет собой цифровую экосистему, которая позволяет в одном месте найти все необходимые сервисы для запуска, развития и защиты интернет-проектов. Оказывает услуги хостинга, регистрации доменов, SSL, почты, создания и продвижения сайтов, VPS, облака, аренды физических серверов и др. Офисы расположены в 30 городах России и СНГ, штаб-квартира находится в Москве. Клиентская база составляет более 3,7 млн пользователей.

«Рег.ру» входит в топ-15 крупнейших IaaS-поставщиков в России согласно рейтингу CNews Analytics. В июне 2023 г. компания объявила о перезапуске своей виртуальной инфраструктуры и анонсировала масштабируемый отказоустойчивый облачный сервис «Рег.облако».