Мартынов Евгений
Мартынов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 31 2
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
|Наумов Сергей 25 3
|Зинкевич Сергей 55 2
|Свидерский Евгений 25 2
|Хантимиров Рамиль 31 1
|Федоров Андрей 29 1
|Ефимов Илья 2 1
|Михалюк Александр 6 1
|Осипов Александр 87 1
|Королев Илья 15 1
|Джабиев Георгий 45 1
|Шойхет Борис 11 1
|Симонов Константин 7 1
|Бунин Андрей 2 1
|Трифонов Анатолий 3 1
|Юдин Дмитрий 23 1
|Ковалев Андрей 28 1
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|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
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