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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мартынов Евгений



17.01.2025 «Рег.ру» разместил 1,2 петабайт данных в облаке 1
Облачные сервисы 2024 2
07.11.2024 «Рег.ру» помог изучить за сутки 350 млн товаров на маркетплейсах 1
14.10.2024 «Рег.ру» вошел в рейтинги крупнейших российских поставщиков IaaS, PaaS и SaaS по версии CNews 1
11.10.2024 Евгений Мартынов -

Евгений Мартынов, Рег.ру: Фокус на облака подразумевает для хостеров серьезные инвестиции в собственную разработку

 1
11.10.2024 PaaS — самый быстрорастущий сегмент облаков в России 1
11.10.2024 Провайдеры облаков борются за звание российского Amazon 1
04.09.2024 «Рег.ру» подключил десятый ЦОД в России 1
30.08.2024 Облачная платформа «Рег.ру» включена в реестр российского ПО 1
23.08.2024 «Рег.ру» за год привлек 5 тыс. клиентов на облачную платформу 1
01.08.2024 «Рег.ру» предоставил возможность работать с Big Data в облаке 1
23.05.2024 В «Рег.ру» стали доступны новые производительные облачные серверы на базе AMD EPYC 1
22.05.2024 «Рег.ру» расширяет сеть дата-центров и запускает облачный ЦОД в Тольятти 1
28.03.2024 «Рег.ру» запустил сервис для безопасного доступа к корпоративной инфраструктуре 1
09.02.2024 «Рег.ру» запускает сервис на базе «Рег.Облака» - MySQL как PaaS 1
10.01.2024 «Рег.ру»: Спрос на PostgreSQL в облаках превысил MySQL 1
21.12.2023 «Рег.ру» запустил сервис управляемых баз данных (DBaaS) в облаке 1
20.06.2023 Reg.ru запускает облачный сервис нового поколения 1
20.07.2022 StormWall обеспечила защиту DNS-серверов регистратора доменов для бизнеса Ru-Center 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

Мартынов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 17
Рунити 18 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 51 3
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 44 3
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 3
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 2
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 2
Microsoft Corporation 24623 2
Softline - Софтлайн 2810 2
Selectel - Селектел 385 2
Broadcom - VMware 2359 2
Yandex - Яндекс 7339 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 2
Ланит - Онланта - Onlanta 108 2
Google LLC 11775 2
StormWall - Сторм системс 67 1
Nextcloud 25 1
Рунити - SpaceWeb - СпейсВэб 28 1
Almalinux Open Source Foundation 28 1
Intel Corporation 12197 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
МегаФон 8803 1
Alibaba Group 422 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
Когорта - Kogorta - Legal Softwave - Лигал Софтвэйв 43 1
EdgeЦентр - ЭджЦентр 20 1
Linx - Связь ВСД 158 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 70 1
SAP SE 5276 1
Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 12 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 74 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 31 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 304 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 5
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 16
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 9
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 9
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 8
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1179 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 7
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 204 7
OpenStack 488 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 5
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 965 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 4
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 562 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3086 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 3
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 865 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 3
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 296 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1526 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 392 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 7
Рунити - REG.ru - Рег.облако - REG.ru VPS - Облачные серверы REG.RU 16 6
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 4
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 141 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр хостинг-провайдеров 16 2
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 2
FreePik 980 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Linux - Debian GNU 463 1
Linux RHEL - Rocky Enterprise Software Foundation - Rocky Linux 28 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
LAMP - стек Linux, Apache, MySQL и PHP 34 1
Ispmanager - ИСПменеджер 22 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 1
Python Django 40 1
MariaDB - SkySQL 40 1
Jitsi - Jitsi Meet - Jitsi Videobridge - Jigasi - lib-jitsi-meet - Jidesha 7 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 70 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 80 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 32 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 1
Asus AAS - Asus Active Aerodynamic System 21 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 1
Айтеко Cloud - Айтеко Облака 16 1
Рунити - REG.ru - Рег.сайт - REG.Site - сервис создания сайтов на базе Wordpress 11 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 363 1
Наумов Сергей 25 3
Зинкевич Сергей 55 2
Свидерский Евгений 25 2
Хантимиров Рамиль 31 1
Федоров Андрей 29 1
Ефимов Илья 2 1
Михалюк Александр 6 1
Осипов Александр 87 1
Королев Илья 15 1
Джабиев Георгий 45 1
Шойхет Борис 11 1
Симонов Константин 7 1
Бунин Андрей 2 1
Трифонов Анатолий 3 1
Юдин Дмитрий 23 1
Ковалев Андрей 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 3
Россия - ПФО - Самарская область 1307 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 716 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 812 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 1
Аренда 2416 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 531 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 694 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 134 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 3
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews SaaS рейтинг 27 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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