«Руцентр» зарегистрировал домен reg.cloud для «Рег.ру» — редкий случай вывода актива из стоп-листа реестра

Компания «Руцентр» в интересах клиента провела уникальную сделку по получению прав на премиальный домен reg.cloud, который изначально находился в закрытом пуле итальянского реестра Aruba PEC SpA и не предназначался для регистрации. Домен передан партнеру — компании «Рег.ру» для развития облачной платформы. Сумма сделки превысила 1,5 млн руб., а переговоры заняли несколько месяцев. Об этом CNews сообщили представители «Руцентра».

Операторы реестров обычно классифицируют домены на три категории: базовые (стандартная цена), премиальные (повышенная стоимость) и закрытые (недоступные для обычной регистрации). В стоп-листы, помимо технических имен, попадают наиболее ценные домены, включая те, что представляют саму зону (например, город.москва или domain.art). Вывод таких имен в регистрацию сторонним администратором возможен только по решению самого реестра. Выведенный из стоп-листа домен становится доступным для регистрации любым желающим, поэтому после достижения договоренностей с Aruba PEC SpA «Руцентру» было критически важно оперативно подтвердить заявку и финансовое обеспечение сделки.

«Руцентр», обладая прямыми контрактами и многолетним опытом работы с большинством мировых реестров, специализируется на подобных сложных сделках. Ранее «Руцентр» уже выкупал эксклюзивные домены в зонах .auto, .bank и др. Однако работа с премиальными активами — лишь часть экспертизы компании: «Руцентр» также предлагает как услугу помощь в создании именных доменных зон для корпоративных клиентов, сопровождая весь процесс — от подачи заявки в ICANN до запуска новой зоны.

В случае с reg.cloud отдельно важно что речь шла про домен всего из трех символов. Трехсимвольные домены — ценный цифровой актив. В зоне .cloud средняя цена домена составляет 17 тыс. руб., но эксклюзивные имена, особенно недоступные изначально для регистрации, оцениваются значительно выше. Всего «Руцентр» управляет 14,5 тыс. трехсимвольных доменов, включая редкие в зонах .ru, .рф и др.

«Это стратегическое приобретение для бренда и инвестиция в узнаваемость облачной линейки продуктов «Рег.ру». Пример регистрации этого домена показал, что накопленный опыт сотрудничества с международными операторами реестров и регуляторами позволяют «Руцентр»у проводить сделки любого уровня сложности», — сказала Марина Брик, директор по продукту доменного бизнеса «Руцентра».

«Рег.ру продолжает активное развитие собственного облачного направления. Для большей узнаваемости и поддержки связи с основным брендом нам был нужен короткий и запоминающийся домен в зоне .cloud, в которой чаще всего в мире и размещаются облачные проекты. Мы видим значительный потенциал в развитии облачных сервисов и рассматриваем это направление как ключевой драйвер роста бизнеса», — отметил Евгений Мартынов, директор по информационным технологиям «Рег.ру».

В рамках комплексного подхода к защите бренда «Руцентр» также зарегистрировал для «Рег.ру» ряд тайпо-доменов, включая reg-cloud.ru, чтобы предотвратить возможные случаи киберсквоттинга и перенаправления пользователей на мошеннические сайты.